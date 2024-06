Dansk stjerne snudde rumpa til: Mistet seieren i EM-åpningen

TV 2 gikk i svart: – Trolig forårsaket av et lynnedslag

Midt i 1. omgang mellom Danmark og Slovenia gikk TV 2 i svart.

Nesten 25 minutter var spilt da bildene ble borte. Etter 50 sekunder ble det sorte bildet erstattet med en plakat med påskriften «straks tilbake».

– Vi har hatt et strømbrudd i Bergen. Trolig forårsaket av et lynnedslag. Det gjorde at strømmen gikk på Media City som gjorde at vi var nede. I øyeblikket vi fikk tilbake strømmen fikk vi kampen opp, og nå skal visst alt være i orden igjen. Det skal ha vært et lynnedslag som forårsaket det, sier TV 2s kommunikasjonssjef Jan Petter Dahl til NRK.

Etter drøyt to minutter uten TV-bilder kom kampbildene opp igjen. Danmark ledet 1-0 både før og etter at kanalen gikk i svart, og TV-seerne ble ikke snytt for noen høydepunkter.