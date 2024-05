Fredag møttes de arge konkurrentene for første gang siden VM i Budapest.

Pressekonferansen endte med å bli en spesiell affære.

Det ble hverken håndhilsing eller småprating. Før de gikk opp på scenen ble det ikke vekslet et eneste blikk mellom Ingebrigtsen og Kerr.

– Kjenner dere hverandre? Har dere møttes før? Har dere hilst?

Slik startet speakeren pressekonferansen. Både Ingebrigtsen og Kerr reagerte med stillhet og nikking.

Dette skjedde under en pressekonferanse i forkant av lørdagens NRK-sendte Diamond League-stevne i Eugene, hvor Jakob Ingebrigtsen sesongåpner.

DEN BITRE START: Josh Kerr tok VM-gullet i Budapest rett foran snuten på Jakob Ingebrigtsen. 3.-plassen gikk til Narve Gilje Nordås. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Duellen «alle» har sett frem til

Det har gått 275 dager siden Kerr løp inn til VM-gull på 1500 meter i Budapest.

Siden da har det skjedd mye.

Jakob Ingebrigtsen slo tilbake med VM-gull på 5000 meter, verdensrekord på 2000 meter og seier på én engelsk mil og 3000 meter i Diamond League-finalen, begge europeiske rekorder. Så gikk han skadet i tre måneder – og har gått drøyt åtte måneder uten konkurranse.

slo tilbake med VM-gull på 5000 meter, verdensrekord på 2000 meter og seier på én engelsk mil og 3000 meter i Diamond League-finalen, begge europeiske rekorder. Så gikk han skadet i tre måneder – og har gått drøyt åtte måneder uten konkurranse. Josh Kerr løp ett løp på bane etter VM-gullet i 2023, og ble slått av Yared Nuguse på 1500 meter i Zürich. Han har allerede konkurrert en stund, og gjort seg bemerket innendørs med bestenotering i verden på to engelske mil og VM-gull på 3000 meter.

Men det er ikke først og fremst resultatene som har stjålet fokus siden duellen i Budapest.

Det er den heftige ordkrigen, som har gjort duellen til den mest etterlyste i friidrettsverdenen.

Ingebrigtsen vs. Kerr Munnhuggeriet mellom Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr startet under VM i Budapest i august. Nå ser det ut til å vare langt inn i OL-sesongen. «The next guy» Jakob Ingebrigtsen har nettopp tatt VM-gull på 5000 meter og blir spurt av utenlandske reportere om han søker revansje mot Josh Kerr, som slo ham på 1500 meter. Nordmannen svarer med å si «nei» og videre at «he was just the next guy».

«Ekstremt respektløst» Josh Kerr får spørsmål om hva han tenker om å bli omtalt som «the next guy» under pressekonferansen før Diamond League-stevnet i Zürich. Han kaller det ekstremt respektløst.

Storebror kaster seg inn Da NRK møter Henrik Ingebrigtsen etter 5000-meteren i Zürich, er han krystallklar på hva han syns om utspillene til lillebrors skotske rival. Han stempler skotten som hårsår og stakkarslig.

Forsvarte utspillet Jakob Ingebrigtsen avfeier at han gikk høyt ut i et intervju med NRK etter å ha satt verdensrekord på 2000 meter i Brussel.

Nye angrep fra Kerr Josh Kerr sier Jakob Ingebrigtsen har et stort ego, og sier at han ikke vinner mange løp som ikke har hare. Han mener at Sandnes-løperen må omgis av ja-mennesker og at han har store svakheter som løper.

– Et ganske fryktelig forhold Josh Kerr uttaler seg på ny om forholdet til Jakob Ingebrigtsen, denne gang til Scotland Herald. Han sier rett ut: – Jeg har et ganske fryktelig forhold til Jakob.

Ingebrigtsen: – Oj! Jakob Ingebrigtsen sier til NRK at han ikke bruker mange kalorier på Josh Kerrs utspill, og poengeterer at det ikke er alle man kan være bestevenn med. Han reagerer med overraskelse over rivalens karakteristikker om dårlige manerer og dårlig forhold.

Kerr setter verdensrekord Josh Kerr løper inn til 8.00,67 minutter på to engelske mil, en solid forbedring av Mo Farahs gamle rekord på 8.03,40. Den utradisjonelle distansen løpes sjelden. Ingebrigtsen satte rekord utendørs med 7.54,10 i Paris i 2023.

Syrlig Ingebrigtsen-stikk Jakob Ingebrigtsen blir spurt av TV 2 om den ferske verdensrekorden skremmer ham. Han svarer: – Nei, altså. Jeg hadde slått ham i det løpet med bind for øynene.

Ingen kommentar Josh Kerr blir konfrontert med Jakob Ingebrigtsens uttalelse om at han kunne slått ham med bind for øynene. Skotten velger den lure utveien og svarer, til forandring, at han ikke har noen kommentar til det.

Verdensmesteren omringes av norsk presse Josh Kerr feirer en ny VM-tittel, denne gang 3000 meter innendørs, på hjemmebane i Glasgow. Da seiersrusen har lagt seg, bombarderes han med spørsmål om feiden med Jakob Ingebrigtsen fra norsk presse. Han lar seg ikke lokke utpå nå heller, og svarer diplomatisk og avvisende.

«Drittsekker og idioter» I en podkast utgitt i starten av mai trakk Ingebrigtsen frem at han mente han ville vinne enkelt i OL, så fremt han ikke ble syk eller skadet. I samme podkast uttalte han også at noen av konkurrentene var «drittsekker og idioter». Han nevnte ikke navn.

I et intervju publisert i The Times var Kerr tydelig på hvorfor han har tatt til motmæle mot Ingebrigtsen: – Jeg kommer alltid til å si det jeg tenker og jeg lar ikke noen bagatellisere karrieren. Jeg vil ikke slå tilbake med mine egne kommentarer. Jeg vil slå tilbake med resultater. Vis mer

– Kommer ikke til å endre seg

Da det betente spørsmålet kom om hvilket forhold de to har seg imellom, gjorde Kerr det klart at han ikke var på plass for å prate om munnhuggeriet.

– Jeg er ikke her for å skvære opp. Alle vil gjøre det jeg gjør, sier Kerr fra scenen og fortsetter:

– Begge vil være best i verden. Det kommer ikke til å endre seg uansett hva som kommer av kommentarer eller hvordan media vrir og vender på ting, eller om ting tas ut av kontekst. Det kommer til å gi noen fantastiske løp, sier Kerr.

Mens skotten sitter skulder ved skulder, hadde Ingebrigtsen en kald mine i ansiktet.

– Hvis du tar et skritt tilbake og ser på det i det store bildet, så er det positivt med alt som gir oppmerksomhet og interesse til sporten. Samtidig er det definitivt en balansegang, sier Ingebrigtsen.

Jakob Ingebrigtsens manager, Daniel Wessfeldt, blir overrasket over å se NRK inne på stadion i Eugene før sesongstarten for Ingebrigtsen. Du trenger javascript for å se video. Jakob Ingebrigtsens manager, Daniel Wessfeldt, blir overrasket over å se NRK inne på stadion i Eugene før sesongstarten for Ingebrigtsen.

Første møte

74 dager før OL-finalen, er det ingen grunn til å tro at Kerr og Ingebrigtsen blir sett med fredspipe i Paris.

– Jeg viste at jeg kan være best i verden i fjor og jeg ønsker å fortsette med det. Det vil sikkert irritere noen, for hele verden forsøker å gjøre det jeg gjør. Jeg bryr meg ikke om hvordan dette løpet preger noen andre, sier Kerr.

Disse løper i Eugene Ekspander/minimer faktaboks Utøverne som løper i Eugene er rangert etter personlig rekord på én engelsk mil (1609 meter). Pers på 1500 meter etter skråstrek: Jakob Ingebrigtsen, Norge - 3.43,73 (europeisk rekord) / 3.27,14

Yared Nuguse, USA - 3.43,97 (nordamerikansk rekord) / 3.29,02

Oliver Hoare, Australia - 3.47,48 (oseanisk rekord) / 3.29,41

Maria García, Spania - 3.47,69 / 3.29,18

Reynold Cheruiyot, Kenya - 3.48,06 / 3.30,30

Cole Hocker, USA - 3.48,08 / 3.30,70

Jake Wightman, Storbritannia - 30.50,30 / 3.29,23

Abel Kipsang, Kenya - 3.50,87 / 3.29,11

Cooper Teare, USA - 3.51,70 / 3.32,16

Cameron Myers, Australia - 3.52,44 / 3.33,26

Neil Gourley, Storbritannia - 3.52,91 / 3.30,60

Josh Kerr, Storbritannia - 3.53,88 / 3.29,05

George Beamish, New Zealand - 3.54,86 / 3.36,53

Hobbs Kessler, USA - 3.58,73 / 3.32,61

Lamecha Girma - ikke løpt / 3.29,51 Verdensrekorden på distansen tilhører Hicham El Guerrouj og lyder 3.43,13 minutter. OL-kravet på 1500 meter er 3.33.50 minutter, og kan erstattes av 3.50,40 på én engelsk mil (1609 meter).

Kerr takket nei til å bli intervjuet av NRK etter pressekonferansen. Han gjorde noen avtalte opptak med andre, før han dro videre til trening.

Ingebrigtsen stilte på sin side velvillig opp.

– Det er kanskje litt uheldig at dette løpet er hausset opp så mye som det har, men det er en del av gamet, sier Ingebrigtsen.

– Har du og Kerr dialog utenfor banen?

– Ikke nødvendigvis noe mer eller mindre enn noen andre. Vi kommer fra ulike kulturer og snakker forskjellige språk, så det blir ikke så mye mer enn bare «hei hå». Vi kjenner ikke hverandre noe mer enn det vi ser før, under og etter løp.

Duellen på én engelsk mil blir første gang Jakob Ingebrigtsen møter Jake Wightman etter VM-finalen i 2022 og Josh Kerr etter VM-finalen i 2023.

NRK sender friidrett lørdag fra 19.45. Ingebrigtsen løper 23.52 norsk tid.