Norsk motorsyklist krasjet under VM-runde – lagt i kunstig koma

Kåre Løvstakken, som uttaler seg på vegne av familien, sier til NTB at tilstanden er alvorlig, men stabil. Løvstakken, som er lege, sier at mer informasjon om Ruthens tilstand vil komme etter en CT-undersøkelse søndag.

Rusthen pådro seg flere skader, men det er en hodeskade som gir størst grunn til bekymring.

– Familien er hos henne på sykehuset, og det er smellen i hodet som bekymrer. Derfor ble hun lagt i narkose på banen, og hun vil bli holdt sovende til i morgen. Vi kommer til å vite mer etter CT-undersøkelsen som skal gjøres da, sier Løvstakken til NTB.

NRK har også vært i kontakt med Løvsbakken som ikke har noe mer å tilføye på nåværende tidspunkt.

Løpet ble stoppet

Ulykken skjedde under den aller første VM-runden for kvinner, som ble avviklet på Misano-banen. Rusthen var på 12.-plass da ulykken skjedde sju runder før slutt. Løpet ble stoppet øyeblikkelig.

Nettstedet gpone skriver at løpsledelsen i en uttalelse melder at Rusthen ble fløyet til sykehus i helikopter og at hun behandles på et sykehus i Cesena.

Rusthen er fra Drøbak og er en del av Team Trasimeno i roadracing.

På Facebook-siden hennes har familien lagt ut følgende oppdatering:

«Kjære alle sammen. Her er en oppdatering på Mia.

Hun kjørte som en dronning under årets første runde i VM, men kræsjet i sving 16. Hun er nå på sykehuset her i Italia. Vi vil komme med en oppdatering og status så fort vi vet, og kan si mer. Foreløpig ber vi om ro og håper på det beste.

Hilsen familien»