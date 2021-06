Slik reagerte Hareide da Eriksen falt om: – Hva f*** skjedde nå?

Italia vil ha EM-finalen i Roma

Italias statsminister Mario Draghi sier han vil «jobbe for å få finalene til Roma», skriver avisen La Repubblica.

Årsaken er at smittetallene stiger i Storbritannia og London, der finalen skal spilles på Wembley stadion 11. juli. Smittetallene er svært lave i Italia for tiden.

Draghi kom med uttalelsen da han stilte til felles pressekonferansen med den tyske forbundskansleren Angela Merkel mandag.

– Jeg støtter at finalen ikke finner sted i et land der risikoen for smitte åpenbart er stor, sa regjeringssjefen.