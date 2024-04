Vipers fikk det tøft mot Györ: – Vi blir for passive

Vipers hadde tre strake seiere mot Györ i mesterligaen de siste årene. Men i dagens kvartfinale fikk det ungarske storlaget sin revansj. Gjestene vant 30-23, og har et godt utgangspunkt før neste helgs returkamp i Ungarn.

– Györ scorer for mange mål, og vi er for passive, sier Vipers-keeper Katrine Lunde.

Se hva Vipers-keeper Katrine Lunde sa rett etter kampen:

Lunde optimistisk før returkampen Du trenger javascript for å se video.

Vinneren av dobbeltoppgjøret kvalifiserer seg til mesterligasluttspillet Final4 i Budapest første helgen i juni.

– Györ har vært det beste laget. De har hatt full kontroll på Vipers, sier NRK Sørlandets håndballekspert Peder Langfeldt.

Stine Bredal Oftedal og Györ-spillerne fikk sin revansj mot Vipers lørdag kveld. Det ungarske storlaget har tapt de tre forrige kampene mot Vipers, senest i semifinalen i mesterligaen i fjor. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Han skryter av gjestenes midtforsvar, bestående av norske Kari Brattset Dale og danske Line Haugsted.

– De har vært veldig gode, og har sin del av æren for at Vipers scorer for lite mål, sier Langfeldt.

– Vi ønsket å stå et godt forsvar, og det føler jeg vi klarte i store deler av kampen, sier Brattset Dale.

Györ-keeper Silje Solberg-Østhassel blir Vipers-spiller neste sesong:

- Ingenting er avgjort Du trenger javascript for å se video.

– Forventet en tettere kamp

Ingen av Vipers' største stjerner sto frem da de trengte det i mesterligaens første kvartfinale.

– Jeg er skuffet over Vipers-spillerne. Det er kun Lysa Tchaptchet og Paula Arcos som har levert til godkjent, sier ekspert Langfeldt.

Se hvordan eksperten oppsummerer kampen her:

- Vipers ble litt rådløse Du trenger javascript for å se video.

– Jeg forventet en tettere kamp, det gjorde jeg. Det handlet mer om oss, enn om Vipers i dag. Hvis vi klarer å sette opp det forsvaret vi gjør i dag, er det vanskelig å spille mot Györ, sier playmaker Stine Bredal Oftedal.

Györs norske playmaker Stine Bredal Oftedal tror ikke det ungarske laget roter bort en syvmålsledelse på hjemmebane neste helg. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vipers har ikke gitt opp

Selv etter lørdagens syvmålstap, har Vipers-spillerne tro på at de kan vinne på bortebane.

– Vi må tro på det, ellers er det ikke vits i å reise ned. Hvis de kan vinne med syv, kan vi vinne med åtte, sier Vipers-spiller Jamina Roberts.

– Jeg har stor tro på at vi skal klare det. Jeg mener vi er et bedre lag enn Györ, sier Lunde.

Omtrent 100 ungarere hadde tatt turen til Kristiansand, og de visste å lage liv. Mer liv blir det i Ungarn. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Heksegryte venter

2000 tilskuere lagde liv i Aquarama, deriblant en del tilreisende ungarere. Neste lørdag spilles returoppgjøret foran 5500 Györ-supportere i Ungarn.

– Vi kan håpe at det blir en heksegryte der nede. Ungarerne er vanvittige på å lage liv. Det blir en ordentlig kul kamp å spille, sier Bredal Oftedal.

Playmakeren advarer likevel om å ta Final4-plassen for gitt.

– Det er veldig lite som gjør en stor forskjell. Hvis vi ikke har den samme aggressiviteten, blir det fort åpent. Men det er et godt utgangspunkt, legger hun til.

Györ tok initiativet

Lagene fulgte hverandre tett de første ti minuttene av første omgang. Men etter 11 minutter var Györ tre mål foran, på stillingen 3–6. Da tok Vipers-trener Tomas Hlavaty kampens første time-out.

Vipers-trener Tomas Hlavaty fikk mye å tenke på før returoppgjøret i Ungarn neste lørdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Det hjalp ikke. Györ fortsatte i sitt lynhurtige tempo, og hjemmelaget hang ikke med. Etter drøye 21 minutter sto det hele 11–5 til gjestene fra Ungarn.

Solberg vant keeperkampen

Bakerst hadde ikke Katrine Lunde en god omgang, og klarte kun fire redninger på 16 skudd før hvilen. Györs Silje Solberg-Østhassel var bedre. Hun stoppet fem av 11 Vipers-skudd. Et solid Györ-forsvar gjorde det vanskelig for Vipers sitt angrepsspill.

Til pause ledet gjestene 15–9.

Silje Solberg-Østhassel sto en god kamp i det som blir hennes hjemmearena neste sesong. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Lunde og Arcos tente et håp

Lagene startet jevn i andre omgang også. Vipers-supporterne fikk håp da Lunde raskt fikk tre-fire redninger. Men problemene i angrep var ikke løst for hjemmelaget.

Etter ti minutters spill var Vipers fortsatt seks mål bak, på stillingen 14–20.

Lille, kjappe Paula Arcos var et lyspunkt for hjemmelaget. Hun tok tak, fintet seg gjennom og skaffet både mål og straffekast.

Raskere, bedre og flere

Utover i omgangen kontrollerte Györ inn til seier. De var raskere og bedre enn hjemmelaget, samt at de hadde flere spillere å fordele spilletiden på. Dermed kunne de opprettholde det høye tempoet de er kjent for.

Györ vant til slutt 30–23.

Har dominert Mesterligaen

Vipers og Györ har dominert Mesterligaen de siste årene. Vipers har vunnet turneringen de siste tre årene, mens Györ vant de tre årene før det. I 2019/20-sesongen ble ikke Mesterligaen ferdigspilt grunnet koronapandemien.

Danske Esbjerg, med flere norske spillere, slo fjorårsfinalist FTC 26–25 i Ungarn. Tidligere Vipers-stjerne Henny Reistad scoret ti av danskenes mål. Reistad og lagvenninnene har dermed sikret seg et godt utgangspunkt før returkampen i Danmark neste helg.

Søndag møter tyske Bietigheim danske Odense og rumenske Bucuresti møter franske Metz i de to siste kvartfinalene.

De fire lagene som vinner sine kvartfinaler møtes under Final4 i Budapest 1. og 2. juni.