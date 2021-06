UEFA bekrefter at tilstanden til Christian Eriksen er stabil. DBU sier at kampen skal spilles ferdig i kveld, nå som spillerne har fått bekreftet at Christian har det ok.

Kampen spilles altså 20.30 i kveld, og spillerne er allerede ute på banen for å spille fem minutter av første omgang og hele andre omgang.

Det skal ha vært spillernes ønske å spille.

Forbundet melder på Twitter at Eriksen er våken, og det skal gjøres ytterligere undersøkelser på Rigshospitalet.

Inter-sjef Giuseppe Marotta sier til Sky Sports at han har vært i kontakt med det medisinske støtteapparatet til Danmark.

– Det er forsiktig optimisme rundt situasjonen, sier Marotta.

Agenten har også kommet med oppløftende nyheter overfor nederlandske medier.

Fansen hyller Eriksen

Live-bilder viste tidligere i kveld danske og finske supportere hylle Eriksen.

Finnene ropte «Christian», mens danskene svarte med «Eriksen». I tillegg sang danskene sin nasjonalsang.

Da han ble båret ut, tydet bilder på at den danske midtbanespilleren var våken på det tidspunktet.

Danske B.T har fått bekreftet at dette bildet er ekte.

Avisen skriver at Eriksen har fått en pulsoksymeter på fingeren, slik at legene kan holde et øye med hans puls og oksygenmetning.

Det skal nå foregå et møte mellom de to lagene og dommerne for å ta en avgjørelse om hva som skjer videre med kampen.

– Dette er det verste vi har sett på en fotballbane noensinne. Her starter de hjertekomprisjoner på Christian Eriksen. Dette er helt forferdelig, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

Eriksen skulle ta imot et innkast ved sidelinjen da han falt om.

Spillerne skjønte umiddelbart at det hadde skjedd noe alvorlig, og samtlige spillere ropte etter hjelp.

– Har aldri sett noe lignende

Legene kom stormende til og ga Eriksen livreddende førstehjelp på banen. De satte i gang med brystkompresjoner mens spillernde sto i ring rundt ham. Noen minutter senere ble Eriksen båret på båre ut fra banen, omkranset av lagkameratene.

Det var helt stille på stadion mens Eriksen ble behandlet.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier Drillo.

– Det er rett og slett det mest grusomme vi har sett på en fotballbane noen gang, sier Stabrun Smith.

Støtteerklæringene strømmet inn på sosiale medier i kjølvannet av hendelsen:

