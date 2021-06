Eriksen får operert inn hjertestarter

Det opplyser Danmarks fotballforbund i en pressemelding via Twitter.

– Etter at Christian har gjennomgått diverse hjerteundersøkelser, er det blitt besluttet at han skal få operert inn en hjertestarter, en såkalt ICD-enhet. Dette gir man etter hjertestans som er utløst av hjerterytmeforstyrrelse, uttaler danskenes landslagslege Morten Boesen.

Han forklarer at beslutningen er fullstendig avklart med Eriksen selv, og at kolleger nasjonalt og internasjonalt anbefaler hjertestarter.

– Vi oppfordrer til å gi Christian og familien ro i den nærmeste tiden, legger legen til.

Eriksen falt om under lørdagens EM-kamp mot Finland. Senere ble det bekreftet at Eriksen fikk hjertestans ute på banen, men at han ble vekket til live med hjertestarter.

Fotballstjernen skal etter forholdene ha det bra og helsetilstanden er stabil. Tirsdag kom den første meldingen fra 29-åringen selv:

– Stor takk til alle for de fine og fantastiske meldingene jeg har fått fra hele verden. Det betyr mye for meg og familien min, skriver Eriksen i et innlegg på Instagram.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken fikk også operert inn hjertestarter etter at hjertet hans stoppet på trening med FC København i 2001. Han ble berget av hjertestarteren på en løpetur i 2009.

