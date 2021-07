Reagerer på pressen etter finalen: – Lei av at det er så lett for små mennesker å få oppmerksomhet

Stabæk-spiller Yaw Ihle Amankwah og tidligere England- og Manchester United-spiller Gary Neville er ikke spesielt overrasket over at flere av de engelske spillerne har blitt utsatt for rasisme etter søndagens EM-finaletap.

Begge har sett seg lei på at problemet ikke tas ved røttene, og ønsker å rette kritikk mot flere enn bare de som skriver rasistiske kommentarer på sosiale meier.

– Jeg begynner å bli lei av at det skal være så lett for små mennesker å få oppmerksomhet. Ubetydelige folk med falske profiler, de fortjener ikke å få den plassen de får, sier Amankwah til NRK.

Mener media bør håndtere det annerledes

Han sier at det er tragisk, men dessverre forutsigbart.

– Syns du at media angriper dette på feil måte?

– Ja, det syns jeg absolutt. De som skriver dette er totalt ubetydelige mennesker. Så hvorfor skal noe av det de sier eller gjør i denne verden få betydning?

Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka har fått høre det på sosiale medier etter at de ikke skåret i straffesparkkonkurransen mot Italia.

19 år gamle Saka, som bommet på den siste og avgjørende straffen, er den som har fått mest kommentarer etter kampen.

– Saka må i utgangspunktet vært på det ultimate bunnpunkt i livet, så kommer dette på toppen. Det er synd hvis disse helt ubetydelige menneskene skal få en rolle i hans liv.

– Vi har en statsminister som sier det OK

Neville forteller at han så rasismestormen komme lenge før det smalt, og at han forventet å våkne til overskrifter preget av rasisme dagen etter EM-finalen.

– Våre øverste statsledere latterliggjorde spillerne som forsøkte å forklare at de går ned på et kne mot rasisme, men også for likestilling, sier han.

– Vi hadde flere politiske ledere, inkludert statsministeren, som sa at det var OK for det engelske folk å bue på dem for å gjøre dette, fortsetter han.

Neville sier at det er her man finner røttene til problemet. I det offentlige ordskiftet blant engelske politikere.

– Det starter på toppen. Om foreldre gjør noe, så vil barna gjøre det samme. Så hvorfor blir vi fortsatt overrasket når dette skjer, sier han spørrende.

46-åringen trekker spesielt frem ordskiftet under Brexit-debatten i England, hvor Boris Johnson sa at muslimske kvinner med burka så latterlige ut og at de lignet på postkasser.

– Det er fordi rasismen finnes og at vi har en statsminister som sier at muslimske kvinner ser ut som postkasser, sier en frustrert Gary Neville til Sky Sports mandag.

Amankwah er enig i kritikken Neville kommer med.

– Se på politikerne som nå fordømmer rasismen på Twitter. Hva gjør de egentlig i sitt daglige virke for å motvirke rasisme? Hva gjør de med egen retorikk?

– De har vært sterkt medvirkende i utbredelse av den retorikken, svarer han på sitt eget spørsmål, legger han til.

Southgate kaller det utilgivelig

Englands landslagstrener Gareth Southgate går hardt ut mot rasismen noen av de engelske spillerne har opplevd etter straffemissene mot Italia.

– At noen av de blir utsatt for rasisme er utilgivelig, sa han på en pressekonferanse mandag.

England-spillerne har tatt standpunkt mot rasisme hele turneringen ved å gå ned på kne før hver kamp. Southgate sier at noe av rasismen kommer fra innad i England.

– Noe av det har kommet fra utlandet, men noe av det kommer også fra dette landet, fortsatte han.

– Vi må forsikre de om at vi er der for dem, og i samråd med klubbene ta vare på disse guttene, sa Southgate.