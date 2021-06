Lagkameratane hyllast for kjapp handling

I det Christian Eriksen kollapsa då han skulle ta imot eit innkast, stod Simon Kjær midt på bana, 50 meter unna.

Då Eriksen blei liggande urørleg på bakken reagerte kapteinen lynraskt, og spurta rett bort til lagkameraten sin. Som førstemann på plass bøyde han seg umiddelbart ned og la Eriksen i stabilt sideleie.

– Eit kjempegodt teikn

Ifølgje seksjonsoverlege ved arytmiseksjonen ved Oslo universitetssykehus, Erik Kongsgård, kan dette ha vore avgjerande for Eriksens tilstand.

– Det er veldig viktig å sikre luftvegar, puls og setje i gang med hjarte-lunge-redning. Det er avgjerande å gjere dette raskt, seier Kongsgård.

Den raske reaksjonen til spelarane og dommarane i Parken gjorde at det tok under to minutt frå Eriksen gjekk i bakken, til dei byrja med hjarte-lunge-redninga.

– Han fekk hjartemassasje på bana, og heldigvis kom han tilbake før dei forlot stadion. Han fekk lynrask behandling, og det redda Christian, sa Peter Møller, som er fotballdirektør i det danske fotballforbundet ifølge danske B.T.

SKJERMA: Finske flagg blei tekne i bruk for å hindre innsyn til Eriksen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Reuters

Samtidig blei det sett opp tre vegger av finske flagg og teppe slik at ein ikkje kunne sjå inn på scenene som fann stad. Den siste veggen danna dei danske spelarane.

Etter at han hadde fått tilsyn i 15 minutt blei Eriksen frakta ut på båre, og teken til Rigshospitalet. Derifrå snakka han med lagkameratane sine før dei skulle starte kampen igjen.

– Det at han er vaken og snakkar er eit kjempegodt teikn. Hadde tilstanden vore dårlegare ville han ikkje vakna så raskt, seier Kongsgård.

Det var Eriksen sjølv som bad lagkameratane om å halde fram med kampen, frå sjukesenga.

Tek imot hyllest

Måten alle saman ute på bana reagerte på har blitt hylla på sosiale medium. Frå dommar Anthony Taylors raske reaksjon då han blåste av kampen og tilkalla førstehjelp til den kollektive reaksjonen til dei danske spelarane.

For medan Eriksen fekk hjelp på bakken stilte dei danske spelarane seg i ein vegg rundt hjelpemannskapet, som om dei stilte seg opp som mur på eit frispark, for å skjerme han for kamera.

SAMAN: Dei danske spelarane reagerte raskt, og danna ein vegg slik at ein ikkje hadde innsyn inn mot det som skjedde på bana. Foto: Stuart Franklin / AP

​​​​​​​ – Høg klasse, skriv Sportbible på Twitter om korleis danskane reagerte då dei stilte seg opp rundt Eriksen.

Og då kjærasten til Eriksen tok seg forskrekka inn på bana var Kasper Schmeichel og Kjær raske med å omfamne og trøyste ho.

Medan supporterane venta på å få informasjon om situasjonen byrja finske og danske fans å rope namnet hans fram og tilbake. Finnane ropte «Christian», medan danskane ropte «Eriksen».