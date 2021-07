Mener skandalescenene kan stoppe England-VM

– De har hatt flere år på å forberede dette, og er det én gang de skal skinne, så er det finaledagen. England vil arrangere fotball-VM neste gang det er i Europa, og det har mange i verden vært skeptiske til. Den skepsisen blir ikke mindre nå, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Allerede før kampstart på Wembley ble det meldt om bråk utenfor og på stadion.

En rekke supportere uten billett lyktes med å komme seg forbi sperringene og innta tribunen før EM-finalen, bekreftet til slutt EM-arrangøren.

I tillegg ble det rapportert om en rekke voldsepisoder, og videoer viste supportere havne i håndgemeng med andre supportere og politiet.

Det ble blant annet meldt om supportere som angrep billettløse supportere, og de styggeste scenene viste supportere som ble slått og sparket mens de lå nede.

– Et brekkjern

Den engelske avisa Independent meldte om scener med pyro, kasting av flasker og hærverk ved Leicester Square-området i London allerede tidlig på finaledagen.

Sebastian Coe, leder for Det internasjonale friidrettsforbundet, stilte opp på Good Morning Britain for å diskutere om disse hendelsene vil svekke England sine sjanser i kampen om å arrangere VM i 2030.

Sebastian Coe jobbet også i komiteen for å få sommer-OL til London i 2012.

Han mener andre nasjoner vil bruke scenene mot England for å få mesterskapet.

– Det er over 200 internasjonale fotballforbund som skal ta en beslutning. Buingen av nasjonalsanger og scenene vi vitnet, er på nyhetsklipp over hele verden. Det vil bli brukt som et brekkjern for å støtte sine egne bud, sier Coe og avslutter:

– Det var skjemmende og det var skadelig.

Saltvedt tror slike hendelser kan få konsekvenser for engelsk fotball.

– England har følt seg urettferdig behandlet i flere tildelingsprosesser i mange år. Flere av oss, inkludert meg selv, har argumentert for at hele EM burde blitt flyttet til England i år. Men etter den finalen er jeg nesten glad for at kamper har blitt spilt andre steder, og det inkluderer steder som Baku, sier sportskommentatoren.

England forsøkte å få arrangere VM i 2018, men måtte se seg slått av flere land, blant annet Russland.

De brukte store navn for å få mesterskapet, blant annet David Beckham. England fikk til slutt to av 22 mulige stemmer, der én av dem var fra en britisk representant.

Mark Bullingham, som er administrerende direktør i FA, hevder at Uefa er fornøyd med alle arrangørene sine.

– Vi har hatt åtte kamper på Wembley som i det store bildet har gått veldig bra. Selvsagt var søndagens hendelser synd, men totalt sett har mesterskapet vært en suksess, sier han til britiske ITV.

NRK har sendt en henvendelse til Uefa med en rekke spørsmål om hendelsene rundt finalen. De har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

Uefa opplyser imidlertid at de har startet etterforskning av engelske FA i lys av kaoset på Wembley. Disse punktene blir de etterforsket for:

Supporterstorming på banen

Kasting av gjenstander

Forstyrrelser forårsaket av supporterne under nasjonalsangen

Påtenning av fyrverkeri

De skriver videre at en disiplnærkomité skal vurdere mulige sanksjoner mot det engelske fotballforbundet.

Fordømmer supportere

FA (Det engelske fotballforbundet) har bekreftet at de kommer til å etterforske bråket. De hevder at antall sikkerhetspersonell aldri hadde vært høyere på Wembley enn søndag.

– Oppførselen til personene som på ulovlig vis tok seg inn på stadion var helt uakseptabel, farlig og de så helt bort ifra sikkerhetsprotokollene våre, skriver FA.

TOK SEG INN: Dette bildet hevdes å være et bevis på at supportere uten billett tok seg inn på Wembley før EM-finalen. Foto: CARL RECINE / AFP

De skriver videre at de skal jobbe med å ta personene som står bak bråket.

Om kaoset påvirker Englands sjanser for å arrangere fotball-VM gjenstår å se.

VM kan ikke arrangeres i Nord-Amerika eller i Asia, og dermed er altså sjansene gode for at det blir en europeisk arrangør.

– Det er paradoks. Boris har gitt EM og Wembley så mange spesielle ordninger for å komme frem i best mulig lys. Men i stedet har de fjernet den eksklusiviteten helt, mener Saltvedt.

Statsminister Boris Johnson har foreslått å søke om å arrangere fotball-VM sammen med Irland.

Han tror imidlertid ikke at søndagens bråk påvirket deres sjanser for å få mesterskapet.

– Det var en skam at noen få personer prøvde å ødelegge. Jeg tror ikke at de ødela atmosfæren, og i hvert fall ikke arenaen i seg selv. Men vi skal se på hva som skjedde, sa Johnson.

Rasistiske meldinger

Oppførselen til enkelte fans vakte oppsikt også i England, naturlig nok.

– De engelske spillerne har ikke skuffet landet i kveld, men mange engelske fans har gjort det. Det er så vanvittig flaut, men kanskje også forutsigbart, skriver den engelske programlederen og journalisten Jacqui Oatley.

Det var ikke bare fysisk trakassering som var et tema etter EM-finalen. Engelske spillere fikk rasistiske kommentarer rettet mot seg etter straffesparkkonkurransen. Blant dem var Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka, som alle bommet under straffesparkkonkurransen.

Personer som Prins William og statsminister Johnson har fordømt den rasistiske hetsen.