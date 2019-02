Slik er nettverket politiet har dopingovervåket

Onsdag slo nyheten ned som en bombe i VM-byen Seefeld. Fem utøvere var arrestert av tysk og østerriksk politi, mistenkt for doping, like før start på 15 kilometeren.

Det ble raskt kjent at det gjaldt de to østerrikske langrennsløperne Max Hauke (26) og Dominik Baldauf (26).

Da heller ikke toppløperen Aleksej Poltaranin stilte til start på 15 kilometeren begynte ryktene å svirre.

Var den tidligere medaljevinneren en av de arresterte?

Det viste seg å stemme. Torsdag morgen ble det bekreftet at Poltaranin er arrestert, og det samme er de to estlandske løperne Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu.

På kvelden kom sjokkbeskjeden fra Poltaranin:

Han innrømmer at han har drevet med bloddoping.

Det samme innrømmer de to østerrikske løperne.

Aleksej Poltaranin var en av medaljefavorittene på 15 kilometeren i VM, men da startskuddet gikk satt han i arresten. Foto: Andrea Solero / AP

Koblingene mellom de arresterte løperne, som er fra forskjellige nasjoner, er ikke helt åpenbare. Men kikker man nærmere, viser det seg at det er noen tydelige bånd.

Det handler blant annet om felles trenere, en gammel storløper og en kontroversiell idrettslege.

Far og trener

Poltaranins trener heter Matti Alaver. Tidligere trente han den gamle, estiske toppløperen Andrus Veerpalu. Veerpalu vant mye i sin storhetstid. Her poserer han med Kong Harald i Holmenkollen:

Andrus Veerpalu møtte Kong Harald etter å ha vunnet femmila i Holmenkollen i 2005. Foto: ORN E. BORGEN / Ap

Og nettopp Veerpalu er i dag skitester og skismører for Poltaranin, som også har uttalt at Veerpalu er en av hans viktige sparringspartnere når det gjelder trening.

Ikke nok med det: Veerpalu er også faren til en av de andre langrennsløperne som nå er arrestert og dopingmistenkt, nemlig Andreas Veerpalu.

I januar 2011 avla Veerpalu senior en positiv dopingprøve. Den viste høye verdier av veksthormoner. Han ble utestengt i tre år, men da hadde han bestemt seg for å legge opp.

Alaver hadde vært treneren hans i flere år. Han gikk videre til nye jobber, og endte til slutt som trener for Poltaranin.

Veerpalu fikk imidlertid dommen mot seg opphevet noen år senere. Prosedyrefeil og usikkerhet rundt terskelverdiene var årsaken.

Det er verdt å nevne at Poltaranins kone Olga Poltaranina også er under etterforskning for doping.

Hun er en av ni skiskyttere fra Kasakhstan som det internasjonale skiskytterforbundet i høst bestemte seg for å utestenge på grunn av mistanke om doping.

Kontroversiell lege

Politiet fortalte på onsdagens pressekonferanse at de i lang tid har overvåket flere personer.

De mistenkte utøverne skal ha hatt tilknytning til den samme legen, og ifølge flere medier er dette tyske Mark Schmidt.

Løperne skal ha mottatt hjelp til den angivelige dopingen i dette huset, like ved hotellet østerrikerne bodde på:

Inne i dette huset skal langrennsløperne ha møtt personer som hjalp til med den angivelige dopingen. Foto: Jørn Tveter

Schmidt selv ble pågrepet i hjembyen Erfurt denne uka. På klinikken hans gjorde politiet flere beslag.

– Dette nettverket har holdt på i hele verden i flere år, og det er nok flere utøvere som er involvert. Det var utrolig å finne det ulovlige laboratoriet og blodposer og sentrifuger i det omfanget, uttalte etterforskningsleder Dieter Csefan.

Dieter Csefan (t.v.) og Hansjörg Mayr fra østerriksk politi under pressekonferansen om dopingrazziaen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Schmidt er en kjent idrettslege i hjemlandet. I et medisinsk tidsskrift fortalte han i 2014 at han hadde 50-60 idrettsutøvere innom praksisen. Alt fra svømmere, håndballspillere, fotballspillere og andre.

Men han er også kontroversiell. Han har tidligere vært involvert i dopingsaker.

I 2008 uttalte syklisten Bernhard Kohl at Schmidt hadde hjulpet ham med å dope seg, men legen ble aldri dømt.

– Dette kan godt være starten på noe mye større, og det kan omfatte mange idretter. Den legen som står mest sentralt i dette har operert i internasjonalt toppsyklingsmiljø i en årrekke. Det blir en spennende nær fremtid på dette området, sier den anerkjente norske dopingjegeren Inggard Lereim.

Skal ha blitt tatt med nål i armen

Tirsdag kveld bestemte politiet seg for at de var ferdige med spaning. De var klare for å slå til, og tok seg inn på hotellet de østerrikske løperne bodde på.

En av løperne skal de ha tatt på fersken mens han satt med en nål i armen, i full gang med å gi seg selv en blodoverføring, ifølge politiet.

De østerrikske utøverne bodde på dette hotellet, Hotel Bergland i Seefeld, Østerrike. Foto: Mikal aaserud / NRK

En av lagkameratene, Luis Stadlober, forteller at han lå i senga og slappet av da han plutselig hørte et voldsomt spetakkel i etasjen under.

– Dette er det verste som kan skje for østerriksk langrenn og for oss som er rene. Det minsker interessen. Jeg mangler ord. Det er to drittsekker som gjorde det, sier Stadlober, som ikke er mistenkt for doping.

Det er ikke kjent hvor og når de estiske løperne og Poltaranin ble pågrepet.

De to siste pågrepne skal være «medlemmer av kriminelle organisasjoner», og disse ble pågrepet i Seefeld.

Rasende langrennsløpere

Saken har vært det store samtaletemaet i Seefeld de siste dagene. Flere langrennsløpere uttrykker at de er enormt skuffet over det de har fått høre.

Storbritannias Andrew Musgrave skriver på Twitter at all hans respekt er borte.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

NRK-ekspert Fredrik Aukland har fulgt langrennssporten tett i en årrekke.

– Hvis det som kommer frem stemmer, og det har foregått bloddoping, så er det et så grovt brudd at det er vanskelig å forstå at dette kan foregå i 2019, sier Aukland.

Ingen er dømt i denne saken, men den allerede bekmørke historien til østerriksk langrennssport har uansett fått et nytt kapittel.

Den strekker seg mange år tilbake i tid. Under OL i 2002 testet Marc Mayer og Achim Walcher positivt.

Johannes Dürr ble tatt for bruk av EPO for noen år siden. I vinter fortalte han om hvordan han dopet seg i en dokumentar på tysk tv. Foto: ARD

Under OL i 2006 var det Roland Diethard, Johannes Eder og Martin Taubers tur til å bli tatt for bloddoping.

Under OL i Sotsji åtte år senere ble Johannes Dürr tatt for bruk av EPO under lekene. I vinter sto han frem med sin historie i en tysk dokumentar.

Etter at Dürr ble tatt, kom det etter hvert frem at også en av hans beste venner, Harald Wurm, hadde dopet seg.

Den tidligere U23-verdensmesteren Wurm la alle kortene på bordet og innrømmet at han hadde brukt ulovlige midler gjennom karrieren. Han ble utestengt og la opp.