Lagkameraten forteller: Lå i senga og så på TV da politiet stormet hotellet

– Vi har rommet overfor. Det er ganske lytt, og jeg lå i senga og så på TV. Så hørte jeg hotellsjefen snakke. Han gikk og lette etter de to og sa at politiet er på stedet, sier Stadlober.

Østerrikeren ble omringet av journalister etter 15-kilometeren i Seefeld, som Martin Johnsrud Sundby vant. Stadlober ville først ikke snakke, men etter hvert gikk han med på å fortelle, så lenge han fikk snakke på morsmålet sitt.

Stadlober sier det har vært en surrealistisk dag. Plutselig var han den eneste løperen fra Østerrike på startstreken. Flere på laget hans er nemlig arrestert.

For onsdag formiddag kom sjokkmeldingen fra Seefeld: Fem utøvere er arrestert, mistenkt for doping. I tillegg er flere andre arrestert, både i Seefeld og i Tyskland. Det hele skjedde kun timer før startskuddet gikk.

Løperne Dominik Baldauf og Max Hauke skal være to av de arresterte. Foto: AFP PHOTO / NRK

Ni pågrepet

Østerriksk politi bekrefter at det er snakk om to østerrikere, to estlendere og en utøver fra Kasakhstan. De ønsker ikke å bekrefte hvem disse utøverne er.

Ifølge den østerrikske storavisen Kronen Zeitung melder at det er de to østerrikske langrennsløperne Dominik Baldauf og Max Hauke som skal være pågrepet. Ifølge avisen er de mistenkt for bloddoping.

De skal ha blitt pågrepet på østerrikernes hotell, noe Stadlober altså bekrefter.

Han sier han er svært overrasket over nyheten. Østerrikeren forteller at han ikke har sett noen tegn på at de har drevet med noe ulovlig.

De østerrikske utøverne bor på dette hotellet, Hotel Bergland i Seefeld, Østerrike. Foto: Mikal aaserud / NRK

– Ubeskrivelig

– Vi er i samme treningsgruppa, men egentlig trener vi hver for oss, så det er ubeskrivelig. Det kommer ut av det blå og treffer meg skikkelig, sier Stadlober, som avviser at han selv er under noen mistanke.

– Nei, det er det verste som kan skje.

– Du har aldri hatt kontakt med noen som har tilbudt bloddoping?

– Nei, aldri. Absolutt ikke, sier Stadlober, og legger til:

– Dette er det verste som kan skje for østerriksk langrenn og for oss som er rene. Det minsker interessen. Jeg mangler ord, det er to drittsekker som gjorde det, sier Stadlober.