Alle tre skal være løslatt fra varetekt, etter at de ble arrestert i går.

De to østerrikske løperne og den kasakhstanske løperen har innrømmet bloddoping og gitt omfattende informasjon til politiet. Politiet ønsker ikke å gi ytterligere informasjon om hva slags informasjon de skal ha fått, skriver den østerrikske avisen Kurier. Også den østerrikske TV-kanalen ORF melder det samme.

Andreas Veerpalu og Karel Tammjärv, de to estiske løperne som også ble arrestert, sitter fortsatt i varetekt.

– Blir helt satt ut

SKUFFET: Landslagssjef Vidar Løfshus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi er jo utrolig skuffet. Det er det vi er. Det er ikke noe mer å si. Det er utrolig ødeleggende at de skal drive på sånn. Og så er jeg sjokkert over måten det har foregått på. Det er surrealistisk hele greia. Det har jo slik jeg skjønner det, en dopinglab i byen. Det er som tatt ut av en science fiction-film, sier Norges landslagssjef Vidar Løfshus, når han av NRK får fortalt hva som har skjedd med Poltoranin.

Han har vært norsk sjef i en årrekke og Løfshus innrømmer at han aldri har likt kasakhstanerens formtopper, uten at han nødvendigvis har mistenkt ham. Landslagssjefen gjentar at han er skuffet over Poltoranin, og legger til:

– Jeg blir helt satt ut. Blir bare skikkelig lei meg og får vondt inni meg.

Stilte ikke til start

DOPINGTATT: Dominik Baldauf. Foto: Barbara Gindl / AFP

Aleksej Poltoranin har i flere år preget internasjonal langrenn. Han var regnet som en av gullfavorittene på onsdagens 15-kilometer i Seefeld, men stilte ikke til start fordi han ble pågrepet etter dopingrazziaen samme dag. Heller ikke østerrikerne Max Hauke og Dominik Baldauf stilte på startstreken.

Kasakhstaneren har allerede gått et renn i VM. Forrige lørdag gikk han fellesstart med skibytte, da Sjur Røthe tok gullet. Der endte han på 11.-plass.

Poltoranin tok bronse både på 5-mila og lagsprinten i VM i 2013. I tillegg har han totalt 12 verdenscupseirer i karrieren.