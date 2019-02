Medaljevinner arrestert og dopingmistenkt: – Blir bare enda mer skuffet

Det er Kasakhstans olympiske komité som bekrefter dette. Aleksej Poltaranin er blant de fem dopingmistenkte utøverne som ble pågrepet i VM-byen Seefeld onsdag.

Poltaranin stilte ikke til start i onsdagens 15 kilometer, noe som fikk mange til å anta at 31-åringen var blant de fem som ble pågrepet, mistenkt for bloddoping.

– Det er en storfisk også som ikke er her i dag, kommenterte Didrik Tønseth blant annet da han ble spurt om hva han tenkte om alt som hadde skjedd før konkurransen.

En av de beste

For Poltaranin er en av de store løperne i langrennssporten. Han har deltatt i fire OL og vunnet to VM-medaljer. Han har dessuten 12 verdenscupseirer i karrieren.

Poltaranin slo Johannes Høsflot Klæbo og Calle Halfvarsson på en av 15-kilometerene i verdenscupen forrige sesong. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

– Vi skal forsvare vår utøver, sier talsperson for Kasakhstans olympiske komité, Samal Nauryzova, ifølge nyhetsbyrået AP.

I tillegg til Poltaranin er den østerrikske duoen Max Hauke og Dominik Baldauf pågrepet. Det samme er estiske Karel Tammjärv og Andreas Veerpalu. Veerpalu er sønn av tidligere langrennsløper Andrus Veerpalu.

– Gjør saken enda størrre

NRK-ekspert Fredrik Aukland sier han kjenner på skuffelse over nyheten om Poltaranin.

– Poltaranin har vært en løper som har kommet i ekstremt god form til mesterskap ved flere anledninger. Det at han er en av de involverte i denne saken gjør skandalen enda større, sier han.

Poltaranins fravær på gårsdagens konkurranse har vært et stort samtaletema det siste døgnet.

– Han var en av favorittene til å ta medalje på 15 km klassisk, og da han ikke startet i går har det vært en snakkis i miljøet, sier Aukland, og legger til:

– Jeg blir bare enda mer skuffet når jeg hører dette.

Samtidig understreker eksperten at man foreløpig ikke vet hva som har skjedd.

– Det er farlig å begynne å spekulere nå, for han er ikke dømt, men uansett er denne saken ødeleggende for langrennssporten. Bare det at hans navn kommer opp nå gjør saken enda større, sier Aukland.