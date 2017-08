Slakter Kåre-kommentar: – Han har manglet klasse lenge. Det er ikke noe nytt.

– Kåre har manglet klasse lenge. Det er ikke noe nytt, fastslår Olsen.

Årsaken til raseriet er at Ingebrigtsen etter gårstagens tap for Celtic uttalte at Rosenborg-back Birger Meling har spilt «gjør hva du vil»-fotball i Stabæk.

Utspillet var en del av forklaringen på hvorfor Ingebrigtsen mener Rosenborg trenger mer tid til å få optimale relasjoner.

– Får ta en intern ryddejobb

– Uttalelsen faller på sin egen urimelighet. Det er alltid en fjerdedommer eller en bane eller en annen klubb som har skylden når Rosenborg ikke vinner, freser Olsen, som mener at RBK heller bør se etter årsaker i egne rekker:

FOR STERKE: Her får Rosenborgs Fredrik Midtsjø (t.h.) trøst av Celtics Mikael Lustig etter tapet på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Rosenborg har helt andre ressurser enn oss. De har blant annet en speider i hundre prosent-stilling. Hvis de ikke da vet hva de får når de kjøper en spiller, så får de ta en intern ryddejobb.

Dette er langt ifra første gangen de to fotballtoppene går i strupen på hverandre. I 2015 antydet RBK-treneren at Olsen var heldig som ble frikjent i den mye omtalte overgangssaken, og tidligere i år sammenlignet samme mann Nadderud-gresset med beitemark.

Nå er de to kamphanene i gang igjen.

– Vi har en internasjonal tilnærming

– Det er en mindre intelligent uttalelse. Igjen prøver Ingebrigtsen å skjule egen skuffelse ved å peke på andre. Det er hans karakter. Det er stikk motsatt av hvordan vi holder på i Stabæk. Vi skylder på oss selv når noe går galt. Vi har helt andre verdier, melder Olsen, og avslutter med å si at i Stabæk får spillerne lov til å tenke selv:

– Vi var kjempehappy med Birger. I Rosenborg er det en fast regi. Vi har en internasjonal tilnærming. Spillerne må oppfatte, tenke og beslutte selv. Ikke bare bli fortalt hva de skal gjøre.

NRK har vært i kontakt med Kåre Ingebrigtsen. Han ønsker ikke å kommentere kritikken fra Olsen. Heller ikke RBK-styreleder Ivar Koteng, som tidligere i sommer sa til VG at han ikke likte hvordan Ingebrigtsen hadde oppført seg i media den siste tiden, ønsker å si noe om saken.