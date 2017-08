Ingebrigtsen ber om tid: – Må lære seg Rosenborg-spill

– Vi har to nye sidebacker, og vi har en ny spiss. Da tar det tid med relasjoner og bli vant til spillestil. Det er egentlig ganske naturlig. Alt er jo i bedring, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Du ser jo hvor bra Birger (Meling) og Vegar (Eggen Hedenstad) er nå. De må få tid. Den ene har jo spilt sånn «gjør hva du vil»-fotball i Stabæk, den andre har forsvart seg i fem år i Tyskland. De må lære seg å spille Rosenborg-spill, fortsetter treneren.

51-åringen er skuffet etter de to målløse kampene mot Celtic, som knuste trøndernes mesterligadrøm med en perlescoring 20 minutter før slutt.

– Veldig energiske

Det var imidlertid den tannløse 1.-omgangen som plaget Ingebrigtsen og spillerne etter nederlaget.

Ingebrigtsen trekker selv frem at han kunne vært tydeligere på at laget skulle stå høyere, men på spørsmål om den defensive inngangen var taktisk eller mental, svarer treneren:

– Vi hadde en tanke om å stå høyere, men vi klarte det ikke. De (Celtic) var veldig energiske den første halvtimen, da har de masse krefter. Så handler det også om at de er mer slitne i 2.-omgang, og da får vi litt mer plass. Vi mener at vi vil være sterkere enn dem over tid, så hvis vi hadde 0-0 etter 30-40 minutter, mente vi at sjansene vil være større for oss, sier Ingebrigtsen.

DEPPET: Pål André Helland var ikke akkurat overlykkelig etter tapet. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– «Skitjobb»

51-åringen påpeker at Rosenborg etter hvert lyktes bedre med å utnytte Bendtner som oppspillspunkt.

Der mange stiller spørsmål ved vrakingen av formspiller Mattias Villhjalmsson, mener Ingebrigtsen at Bendtner stadig blir viktigere.

Han vil at spissen blir brukt enda oftere og tidligere.

– Han er i en voldsom fremgang. Nå ser vi bare fremover og håper at det skal bli bedre, sier Ingebrigtsen, som har forståelse for at islendingen er skuffet.

– I VOLDSOM FREMGANG: Kåre Ingebrigtsen sier hans danske spiss, Nicklas Bendtner, må brukes oftere og tidligere. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Mattias har vært veldig bra for oss, og så er det et valg jeg tar. Jeg har spillere jeg også må fortelle at ikke er med i troppen. Det er vel «skitjobben» med å være fotballtrener.

– Himmel eller helvete

Bendtner, den eneste med mesterligaerfaring i onsdagens RBK-tropp, var skuffet over å ha misset muligheten.

– Det vi gjør etter pausen er egentlig det vi snakket om å gjøre fra start. Å presse høyt når vi har muligheten og tro på oss selv. Når vi gjør det, skaper vi gode sjanser, sier dansken.

Nå venter europaligaplayoff. Motstanderen blir klar fredag.

– Det er noen kjempekanoner i potten der. Det er himmel eller helvete i trekningen. Enten får vi et lag vi skal være på høyde med, eller så møter vi et lag vi er kraftig «underdoger» mot. Vi får se, sier Jørgen Skjelvik.