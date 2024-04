– Spørsmålet er om han er permanent ødelagt. Jeg er ikke sikker, men tror det er en mulighet, sier Magnus Carlsen i den nyeste episoden av podkasten Sjakksnakk.

Etter at Carlsen sa fra seg VM-tittelen i fjor, var det Ding Liren som ble den nye verdensmesteren i langsjakk.

Siden har Liren knapt vært å se.

KUNNE SMILE: Ding Liren etter VM-triumfen i fjor. Foto: Stanislav Filippov / AP

– Å ta seg tid borte tror jeg har gjort ham godt, men det har åpenbart ikke vært nok enda, sier Carlsen.

Liren spilte en turnering kort tid etter at verdensmestertittelen var sikret i april i fjor, men så spilte han ingen turneringer før han var tilbake i Tata Steel Chess i januar.

En svak prestasjon der, ble fulgt opp med komplett fiasko i en storturnering i fischersjakk i tyske Weissenhaus i februar. 10 tap på 13 partier var fasit.

Det var ingenting som minnet om en regjerende verdensmester i sjakk.

– Hele sjakkverden lurer på hva som skjer med Ding Liren, sier NRKs ekspert Torstein Bae.

TILBAKE I SIRKUSET: Ding Liren viste seg igjen på åpningsseremonien til Tata Steel Chess i nederlandske Velsen i januar. Foto: JEROEN JUMELET / AFP

Åpen om psykiske problemer

Sheila Barth Stanford følger også sjakken tett, både som trener og ekspert. Hun forstår godt hva Carlsen mener med «permanent ødelagt».

– Permanent ødelagt kan høres litt sensasjonalistisk og kritisk ut, men Liren har jo selv sagt at han har slitt med noe psykiske utfordringer, blant annet med motivasjonen, forteller hun.

EKSPERT: Sheila Barth Stanford. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Også underveis i VM-kampen, hvor Liren til slutt seiret over Jan Nepomnjasjtsjij, åpnet han opp om triste følelser og problemer med å fokusere på sjakken.

Ekspertene spekulerer i at VM-triumfen har ført til like mye stress som glede.

– Det er klart det er press som verdensmester, med de enorme forventningene han har på seg hver gang han setter seg ved brettet. Da er det verdensmesteren i sjakk som skal vise hva han er god for. Det er veldig nærliggende å tenke at det psykiske og presset har skyld i at han har falt veldig tilbake, sier Bae.

TØFT VED BRETTET: Ding Liren (til høyre) under VM-kampen mot Jan Nepomnjasjtsjij i april i fjor. Foto: Stanislav Filippov / AP

Stanford tenker at Liren har havnet inn i en ond spiral, hvor hvert nederlag bryter han mer og mer ned. Hun peker på tidsbruken og åpningene som to av kineserens største utfordringer.

– Det er ikke uvanlig at en del sjakkspillere ikke takler presset og at de faktisk trekker seg fra sjakken. Det er en mulig utvei at Ding bare gir seg, sier Stanford.

– Jeg elsket hvordan Ding Liren spilte for noen år siden, så jeg håper han finner tilbake til det, fortsetter hun.

Også Magnus Carlsen forteller at han virkelig håper Liren kommer tilbake til 2019-form. Ikke bare i VM, men i andre turneringer også.

HÅPER PÅ LIREN-FORM: Magnus Carlsen, her med sitt siste av fem VM-gull i langsjakk i 2021. Foto: - / AFP

Når han blir spurt om å forklare «permanent ødelagt»-uttalelsen, svarer Carlsen blant annet at han tror det er en mulighet for at kineseren aldri finner tilbake til det han viste på toppnivå.

– Jeg tror at det som har skjedd etter VM bør gjøre at folk – generelle sjakkfans og andre profesjonelle spillere – skjønner hvor tøffe disse arrangementene er. For nå er det ett år siden VM, og det er ikke mange tegn på at han har kommet seg etter det, sier Carlsen i podkasten med Askild Bryn og Odin Blikra Vea.

For ordens skyld: Askild Bryn og Odin Blikra Vea, duoen bak podkasten Sjakksnakk, har periodevis vært tilknyttet NRK som sjakkeksperter.

– En ubetydelig parentes

Nylig ble Lirens motstander til høstens VM-kamp klar: Den 17 år gamle inderen Dommaraju Gukesh skal utfordre om tittelen.

Det ble klart etter at stortalentet vant kandidatturneringen. Når verdensrankingen oppdateres neste gang, er det ventet at Liren vil være nummer syv i verden, mens Gukesh tar et kjempesprang fra 16. til 6. plass.

– Møtes de nå med de siste prestasjonene sine, så er det åpenbart at Gukesh vinner. Hvis Ding finner tilbake til den Ding som var for fem år siden, så blir det en veldig spennende kamp, sier Stanford.

NRK-EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

For øyeblikket holder også Bae 17-åringen som favoritt. Det er neste generasjons sjakkspiller, tror han.

– Det er noen ganger sånn i sjakkens historie at det er en naturlig logikk i det, uten at vi dermed kan anse oss som spåmenn, sier NRKs ekspert og avslutter:

– Men det ligger litt i kortene at det er Gukesh sin tur til å ta over, og at Ding Liren sjakkhistorisk ender opp som en ubetydelig parentes.

– Hvis Ding fortsetter å spille dårlig frem til VM, så tror jeg ikke vi bør forvente ham på et høyere nivå når det kommer, sier Carlsen.