Han har gått sidelengs over målstreken. Han har hysjet til svenskene. Han har grått sine tårer på toppen av seierspallen. Men nå har tiden kommet for å sette et punktum bak skiløperen Petter Northug.

På en pressekonferanse i dag bekreftet Northug det NRK erfarte i går: Petter Northug legger opp som skiløper.

– Jeg har tatt et valg om å legge opp som skiløper. Jeg sa til meg selv at jeg ikke orket å bruke mer energi og krefter på å kjempe for å fortsette. Jeg har hele tiden levd i troa på at jeg skulle klare å snu det, men jeg er litt mett. Dette var den beste løsningen for meg, sier Petter Northug.

Måtte ta til tårene

Skiløperen møtte et samlet pressekorps i Trondheim i formiddag.

– Jeg har visst om det noen dager, og det er mye som surret i hodet mitt. Det har blitt mye mimring, og jeg kunne nevnt mange navn som har hjulpet meg med å få den karrieren jeg har hatt, men de vet hvem de er selv, sier han.

Da trønderen begynte å takke foreldrene og brødrene kom også tårene.

– De to brødrene mine har vært veldig viktig for meg, spesielt etter 2011. De har hjulpet meg med motivasjonen. Takket være dem fant jeg motivasjonen til å satse videre som skiløper. Jeg må bare si at det har vært et eventyr, sier en svært rørt Northug.

Han måtte ta pauser flere ganger, og kjempet for å holde tårene tilbake.

– Jeg hadde en drøm da jeg var liten om å bli en god skiløper. Jeg er stolt av det jeg har fått til. Det er tøft å gi seg, men samtidig føles det godt.

Petter Northug blir rørt når han snakker om familien Du trenger javascript for å se video.

– Tøffere enn jeg trodde

32-åringen fikk spørsmål om det var et vanskelig valg å legge opp nå, midt i sesongen.

– Det var tøffere enn jeg trodde. Det har vært livet mitt siden jeg var guttunge. Jeg har kanskje aldri forklart hvor mye jeg har ofret, og gått inn for å bli best. Da merker man, på en sånn dag, at det er tungt å gi seg, sier han.

– Hvorfor legger du opp nå?

– I vår hadde jeg motivasjon til å satse videre, og så fikk jeg muligheten til å bli med på landslaget igjen. Jeg har hatt et veldig artig år der. Men det er begrensa hvor lenge jeg gidder å prøve hvis jeg kjenner at det ikke er for stor progresjon eller fremgang, og den siste uka har jeg tenkt en del på det – og funnet ut det er riktig å ta en endelig beslutning, få det ut, og bli ferdig med det, sier han.

Northug åpnet likevel for at han kan komme til å gå skirenn på lavere nivå i årene som kommer.

– Men det blir i så fall på helt andre premisser enn tidligere, sier han.

Stor karriere

Det åpnet med et smell i Sapporo i 2007 (selv om mange mener startskuddet burde gått i OL i Torino året før).

HYLLEST: Petter Northug ble hyllet som Norges nye stjerneskudd. Foto: Toru Yamanaka / AFP

– Se på det her! Det blir hundre meter, det blir kilometer! Har du sett på unggutten. Oi, oi, oi. Han leker med dem, Petter Northug!

NRK-kommentator Jon Herwig Carlsens ord fra innspurten på VM-stafetten i Sapporo sitter klistret i topplokket til alle nordmenn. Det første VM-gullet var et faktum. «Barneskirenn», meldte Northug.

– Jeg har trampa litt i mine egne spor, gått litt mine egne veier. Jeg har kanskje ikke vært en typisk A4-skiløper. Det som alltid har vært bakerst i hodet mitt, det har vært at det handler om å vinne skirenn. Og det handler om å vinne når det gjelder som mest, sier Northug på pressekonferansen.

Og det har han gjort nok av. Siden det første VM-gullet har mosvikingen reist rundt og samlet på gull som en kleptoman sjørøver. 13 VM-gull har det blitt. To ganger har han vunnet verdenscupen sammenlagt, og etter at Martin Johnsrud Sundby ble fratatt sin Tour de Ski-triumf i 2015, står Northug også med en seier der. I tillegg har han fått oppleve to olympiske gullmedaljer.

Men nå er det over.

– Det har vært oppturer og nedturer, som det skal være i en karriere, men det er klart at jeg har vært privilegert og heldig som har fått oppleve det jeg har gjort, sier Northug.

BARNESKIRENN: Noen dager tidligere hadde han grått sine tapre tårer etter at han satt staven mellom beina, og rotet bort sitt første individuelle VM-gull. På stafetten holdt han derimot stavene på rett plass, og konkurrentene var sjanseløse. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

«Kem e kongen?!»

For Northugs karriere har ikke bare vært fryd og gammen. Det begynner å bli mange år siden de verdenskjente glosene «barneskirenn» og «kem e kongen?!» smalt fra den rappkjefta skiløperen. Det har faktisk gått 1043 dager siden sist Petter Northug vant et verdenscuprenn – sprinten i Drammen i 2016.

SKANDALE: Petter Northug totalvraket bilen i fylla i 2014. Foto: Henrik Sundgård / NTB scanpix

Den største nedturen for skistjerna kom derimot i 2014. En tidlig mai-morgen begynte meldingene å tikke inn om en bilulykke på Byåsen i Trondheim. Politiet mistenkte med en gang promillekjøring, og det tok ikke mange timene før det ble kjent hvem som hadde kjørt bilen – Trøndelags store sønn, Petter Northug.

Det ble 50 dager med fotlenke for Northug. Men mosvikingen var tilbake på startstreken igjen sesongen etter, og det skulle bli et comeback av de sjeldne.

Fire (!) gullmedaljer ble det under VM i Falun, og da det første gullet etter fyllekjøringsskandalen var et faktum rant tårene nedover kinnene til den vanligvis selvsikre og beherskede skistjerna.

RØRT: Petter Northug har ikke grått i offentligheten mange ganger, men etter gullmedaljen på VM-sprinten i 2015 klarte han ikke holde tårne tilbake på seierspallen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi kan aldri avskrive Petter Northug, har blitt en standardfrase for NRKs kommentatorer Jann Post og Torgeir Bjørn.

Men, nå spørs det nok om 32-åringen ikke bare driver med skuespill der ute i løypa. Nå spørs det om den eksplosive spurteren kvikner til i tide, og monsterstaker seg til seier mellom en russer og en tsjekker. Nå, før første gang, kan vi virkelig avskrive vår største langrennsstjerne noensinne.