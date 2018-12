– Jeg hadde håpet å kunne få se ham i Tour de Ski og at det hadde gitt ham muligheter til å kunne vise frem sine gamle kunstner i Seefeld, sier Aukland.

Tirsdag kveld kom beskjeden fra Norges Skiforbund om at Petter Northug innkaller til pressekonferanse for å redegjøre om sin fremtid som skiløper. Etter det NRK erfarer vil Northug kunngjøre at han gir seg på toppnivå i langrenn.

Aukland mener Northug gir opp drømmen om et siste VM for tidlig.

– Jeg synes det er veldig trist at Petter Northug gir seg på toppnivå i langrenn. Denne sesongen kunne han gjort et comeback med VM i Seefeld. Det passet han bra, og han hadde fortsatt tid til å kvalifisere seg.

Northug skulle etter planen gå sprint og 15 kilometer i Skandinavisk cup i Østersund denne helgen, men det er nå uvisst om han stiller til start. 32-åringen har denne sesongen gjort comeback på landslaget.

TRIST: Fredrik Aukland synes det er trist at Petter Northug gir seg på toppnivå. Han tror at Northug fortsatt kunne kommet seg til VM i Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Petter har tatt et valg om å komme inn på landslaget igjen, og det viser at han var veldig motivert. Nå har han ikke fått sesongen dit han ønsket. Med tanke på det VMet som ligger foran oss så lå alt til rette for at Petter Northug kunne lykkes der, sier Aukland.

Brå: – En nedtur for langrenn

Oddvar Brå på sin side mener at meldingen om at Northug gir opp drømmen om VM ikke er veldig overraskende.

– Det har jo ligget litt i kortene at Petter har slitt i det siste så sånn sett kommer det ikke så overraskende, men det er jo trist at en sånn fantastisk idrettsutøver skal gi seg.

Han mener at internasjonal langrenn nå mister det store trekkplasteret.

– Han har betydd utrolig mye for norsk langrenn og kanskje enda mer for internasjonal langrenn. Det er ingen tvil om at det her er en liten nedtur for langrenn.

De siste to årene har karrieren til Northug hatt en nedadgående kurve. Det var lenge diskusjon om Northug skulle til OL i Pyeongchang, men der uteble han. Nå vil altså VM i Seefeld også mangle en av langrenns-sirkusets største stjerner.

LETTELSE: Oddvar Brå tror det er en lettelse for Petter Northug å gi seg på toppnivå. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Jeg tror Petter har innsett at dette ikke går, så jeg tipper at dette på en måte er en lettelse for Petter å ta dette valget, sier Brå.

Vil gå lang tid

Northug avslutter karrieren på toppnivå med to OL-gull og hele 13 VM-gull.

– Petter Northug har vært den mest betydningsfulle langrennsløperen vi har hatt gjennom tidene. Best når det gjelder, det er Petter Northug, sier Aukland.

Han tror det vil ta lang tid før det kommer en profil som Meråker-løperen i skisporten igjen.

– Jeg tror det går lang, lang tid før det kommer en ny Petter Northug. Det har ikke bare med hans idrettslige prestasjoner, men det har også med typen Petter Northug som han har vært utenfor skisporet, og den betydningen han har hatt for sporten.