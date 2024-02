I en kamp hvor det var mye positivt var det er skudd for baugen at Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen måtte forlate banen med skade.

TV-bildene viste at Barcelona-stjernen ta seg til beinet etter skuddet, og måtte ut å få behandling.

– Skaden er i hamstring-området. Vi vet ikke hvor alvorlig det er, men vi tok noen forholdsregler og tok henne av, sier Grainger til NRK om skaden til Graham Hansen.

– Med en hamstringskade trenger det ikke å være noe alvorlig, og det kan være alvorlig. Det er det vanskelig med hamstringskader, fortsetter landslagssjefen.

Landslaget reiser tilbake til Norge i kveld, og Grainger sier Grahan Hansen skal til undersøkelser i morgen.

Lagvenninne og stjernespiss Ada Stolsmo Hegerberg tror ikke det er så alvorlig som det først kunne se ut.

– Jeg tror ikke det er så ille, skal jeg være ærlig. Man tar noen forholdsregler. Hun kjenner kroppen sin godt, så jeg tror det kommer til å gå bra, sier Hegerberg og skaden.

Returoppgjøret mot Kroatia spilles i Stavanger førstkommende tirsdag.

Drømmestart

I landslagssjef Gemma Grainers debut fyrte det norske angrepet på alle sylindre. Nevnte Hegerberg og Caroline Graham Hansen ga Grainger en drømmedebut og langt på vei sikret Norges videre spill på øverste nivå i Nasjonsligaen.

Ada Stolsmo Hegerberg var fornøyd etter 3–0 seieren borte mot Kroatia. Stjernespissen kom også på scoringslista.

I den første av to avgjørende kamper mot Kroatia leverte de norske kvinnene en maktdemonstrasjon. Da dommeren blåste av kampen viste skuddstatistikken 19–2 i favør Norge. Ada Stolsmo Hegerberg og co. hadde ti skudd på mål, mot kroatenes ene.

– Vi kan bli bedre, særlig med den siste pasningen og avslutningene. For meg er det en god start. Vi har fullført første del på en god måte, nå går vi inn og jobber for å bli bedre i andre del, sier landslagssjefen til NRK.

TOMMEL OPP: Gemma Grainger så laget hennes levere i hennes debut som norsk landslagssjef. Foto: NTB

Fram til Graham Hansen skade var det Norge som styrte kampen. De skøyt ut at startblokka, og den først målsjansen for laget i rødt, hvitt og blått kom allerede etter et halvt minutt spilt.

– Skal vi få en drømmeåpning, kommenterte NRKs Patrick Rowlands da Ada Hegerberg tok imot ballen inne i Kroatias 16-meter. Men sjansen ebbet ut.

Likevel skulle det ikke gå lang tid før Gemma Grainger kunne senke skuldrene, i sin debut som trener for de norske fotballkvinnene. Etter 17 minutter sendte Lyon- og Norge-spiss Ada Hegerberg Norge i ledelsen.

Midtbanespiller Vilde Bøe Riisa leverte en millimeterpresis pasning til Hegerberg, og fra 10–12 meter lurte spissen ballen inn ved første stolpe.

– De er gode nok

Før kamp var både fokuset til både den britiske treneren og NRKs fotballekspert Bengt Eriksen at laget måtte ha troa, og vite at de er et bedre lag en vertene.

– Jeg håper hun har sagt til dem at de er gode nok. Fordi vi har spillere som er mye bedre enn Kroatene, sier NRKs ekspert Bengt Eriksen i studio før kamp.

– Vi hadde alle spillerne tilgjengelig. Jeg har hatt kort tid, så laget er en kombinasjon av det jeg har sett og prestasjoner i klubbene deres den siste tiden, sier Grainger før kampstart.

Kampen fredag er en av to playoff kamper mot Kroatia. Norge spiller for å holde seg på det høyeste nivået i Nasjonsligaen. Norge ligger på en 16. plass på FIFA-rankingen, mens Kroatia på sin side er nummer 58.