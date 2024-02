Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg mister kampen mot Kroatia

Norsk fotball slapp unna radikalt Fifa-forslag: – Fryktet enorme endringer

Flere fotballforbund, inkludert det norske, fikk satt foten ned for Fifas kunstgressforslag som ville gjort livet surt for mange klubber.

– Vi er veldig fornøyd med utfallet. Når det første forslaget kom, fryktet vi enorme endringer for norsk toppfotball. Nå ser vi at vi lander på beina, sier Øyvind Moltubakk til NTB.

Moltubakk er anleggssjef i Norges Fotballforbund (NFF) og har jobbet med forslaget fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Fifa har ønsket å endre kvalitetskriteriene for kunstgressbaner for breddefotball og toppfotball. Enkelt forklart ville kravene blant annet ført til at banene måtte blitt hardere.

Det ville gjort det krevende for norske toppklubber som både trener og spiller kamp på samme underlag i tillegg til aldersbestemte lag.

Fifas forslag i høst ble møtt med stor skepsis. Siden den gang har det blitt jobbet fra flere hold fram til avgjørelsen ble tatt i februar.

(NTB)