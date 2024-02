Det norske kvinnelandslaget i fotball har vært en pioner i utviklingen i den internasjonale kvinnefotballen med gode generasjoner og vi har vært bortskjemt med gode prestasjoner.

De siste landslagsårene har derimot vært et mareritt, til tross for at det er verdensstjerner på laget.

Historisk har aldri landslaget vært dårligere rangert på Fifa-rankingen enn dagens 16. plass. Fallet til norsk kvinnefotball har gått raskere enn det jeg trodde det kom til å gjøre.

At Norge skal være den 16 beste nasjonen i verdens største kvinneidrett er isolert sett ingen skandale. Men vi skulle ikke vært der allerede nå.

USIKKER: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror ikke Norge kvalifiserer seg til EM i 2025. Foto: BILDBYRÅN NORWAY

Med unntak av VM i Frankrike i 2019 har tre av de siste fire internasjonale mesterskapene vært en sportslig fiasko sett med norske øyne.

Det norske kvinnelandslaget i internasjonale mesterskap Ekspander/minimer faktaboks VM: 1991 - Tapende finalist 1995 - Verdensmester 1999 - Fjerdeplass 2003 - Kvartfinale 2007 - Fjerdeplass 2011 - Gruppespill 2015 - 16-delsfinale 2019: Kvartfinale 2023: 16-delsfinale EM: 1987 - Europamester 1989 - Tapende finalist 1991 - Tapende finalist 1993 - Europamester 1995 - Semifinale 1997 - Gruppespill 2001 - Semfinale 2005 - Tapende finalist 2009 - Semifinale 2013 - Tapende finalist 2017 - Gruppespill 2022 - Gruppespill OL: 1996 - Bronse 2000 - Olympisk mester 2004 - Ikke kvalifisert 2008 - Kvartfinale 2012 - Ikke kvalifisert 2016 - Ikke kvalifisert 2020 - Ikke kvalifisert 2024 - Ikke kvalifisert

Den gledelige og voksende markedsinteressen markerer en ny tidsalder i internasjonal kvinnefotball, men det kun et tidsspørsmål før Norge får en brutal realitetsorientering.

For første gang siden 1984 er det en reell mulighet for at Norge ikke kvalifiserer seg til et mesterskap.

Nå mener jeg det er større sannsynlighet for at Norge ikke kvalifiserer seg til EM i Sveits neste sommer, enn norsk deltakelse.

Utfordringen med å lede Norge til EM-sluttspillet i Sveits kunne knapt vært større for den nyansatte landslagssjefen Gemma Grainger.

LANDSLAGSSJEF: Gemma Grainger ble presentert som ny landslagssjef for kvinnelandslaget 10. januar. Foto: BILDBYRÅN

Graingers debut borte mot Kroatia sendes på NRK 2 og NRK TV kl. 18.00 fredag.

Hva er det som taler for at en ukjent britisk 41-åringen skal vekke liv i norsk landslagsfotball?

Ingen av landslagsspillerne hadde hørt om henne da Norges Fotballforbund nylig presenterte henne som ny landslagssjef.

Grainger fremstår ekstremt strukturert og har viet livet sitt til å skaffe seg den høyeste utdanningen i fotball, men jeg synes det er en risikabel ansettelse.

HØYT SPILL: Carl-Erik Torp mener fotballpresident Lise Klaveness og Norges Fotballforbund tar en sjanse når de ansatte britiske Gemma Grainger som ny landslagssjef. Foto: BILDBYRÅN

Førstevalget var kanskje Alexander Strauss, men han er låst til en kontrakt med Bayern München. Leif Gunnar Smerud hadde også vært en tryggere valg. Han visste Lise Klaveness at spillerne var positive til og at de hadde signalisert et ønske om å beholde ham.

Smerud overbeviste som midlertidig landslagssjef i høstens nasjonsliga-kamper etter VM-fiaskoen under Hege Riise. Spillemessig tok Norge steg de seks landskampene han hadde ansvar og sentrale spillerne trivdes under hans ledelse.

Forbundet håper de har skutt gullfuglen med Grainger som skal forene en spillergruppe som skriker etter en ny kultur og identitet. Samtidig innebærer det en større risiko å gå for et ukjent navn som spillerne må akseptere når hun skal selge inn budskapet sitt i garderoben.

Det er ingen tvil om at Grainger har sterk kompetanse. Hun har over 20 år med trenererfaring, har jobbet tett opp mot England sine aldersbestemte landslag og kommer fra landslagsjobben i Wales. I tillegg håndplukket FIFA henne til å være en del av Technical Study Group i fjorårets VM-sluttspill, hvor hun analyserte VM-kamper. CV-en hennes er solid.

UKJENT: Gemma Grainger har en lang trenerkarriere, men var ukjent for de norske landslagsspillerne da hun ble presentert som ny landslagssjef. Foto: BILDBYRÅN

Da Grainger presenterte sin første landslagstropp snakket hun ikke om fotballfilosofi eller hvordan hun ønsker Norge skal fremstå, men hun snakket om å få det beste ut av spillerne og spillermaterialet.

Som jeg uttalte da Caroline Graham Hansen ble benket i VM:

Når du ikke klarer å få verdensstjerner til å fungere i et lag, har man mislykkes som trener. Det ble i stor grad Hege Riises bane.

STJERNER: Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen trener på Ullevaal foran nasjonsligakampene i fjor høst. Foto: BILDBYRÅN

Det var hodebry for Smerud og det blir en av Grainger sine største utfordringer.

Samtidig er ikke alt bekmørkt.

Brann har brutt barrierer i Mesterligaen denne sesongen og er klar for en historisk kvartfinale mot Barcelona, i tillegg til at det er flere norske stortalenter som er på vei opp og fram.

Grainger dra nytte av disse positive faktorene. Hun fremstår offensiv, og jeg har troen på at hun kan få Norge til å fremstå på en annen måte enn det vi har sett tidligere og at vi raskt kan se bedre prestasjoner.

For jeg forventer at landslaget nærmer seg de beste fotballnasjonene og viser en helt annen konkurransedyktighet i enkeltkamper.

Fredag venter ilddåpen i landslagsdebuten på den norske trenerbenken. I kamper Norge skal vinne.

Men Norge står i fare for å rykke ned til nivå B i Nasjonsligaen og Grainger går rett inn i to skjebnekamper mot Kroatia i Nasjonsliga-playoff, som er direkte avgjørende for fremtidige mesterskapsmuligheter.

Gruppene til den ordinære EM-kvalifiseringen neste år vil ikke bli trukket, men baserer seg på Nasjonsligaen i år.

Det vil være en skandale dersom Norge taper mot Kroatia over to kamper og konsekvensene av tap vil være fatale for norsk kvinnefotball.

Derfor er Nasjonsligaen viktig for Norge Ekspander/minimer faktaboks Nasjonsligaen er svært viktig for Norge, ettersom det legger grunnlaget for den ordinære EM-kvalifiseringen til EM-sluttspillet i 2025. For øyeblikket er Norge på nivå A, som består av fire grupper, men står i fare for å rykke ned til nivå B. Etter de seks gruppespillskampene endte Norge som nummer tre i gruppe 2. Fjerdeplassen frå nivå A og B rykker direkte ned til henholdsvis nivå B og C, mens gruppetreer – altså Norge – må spille playoff mot gruppetoer i nivået under i mars 2024. Der møter Norge Kroatia. Gruppene til den ordinære EM-kvalifiseringen neste år vil ikke bli trukket, men baserer seg på nasjonsligaen i år. Dersom Norge rykker ned til nivå B i nasjonsligaen vil veien til EM-sluttspillet i 2025 bli langt mer utfordrende sammenlignet med EM-veien frå nivå A. Åtte nasjoner går direkte til EM i 2025, i tillegg til vertsnasjon Sveits: Alle fire gruppevinnerane frå nivå A, samt gruppetoerne frå nivå A går direkte til EM. Tredje- og fjerdeplassen frå nivå A møter de fem gruppevinnerne fra nivå C, samt de tre beste gruppetoerne frå nivå C. Totalt åtte kampar hvor de åtte vinnerne går videre til en avgjørende EM-playoff. Ingen frå nivå B går direkte til EM. Gruppevinnerne fra nivå B og de to beste gruppetoerne frå nivå B møter de to dårligste gruppetoerne frå nivå B og gruppetreerne fra nivå B. Her går de seks vinnerne videre til den avgjørende playoffen. I den avgjørende EM-playoffen vil det totalt være 14 nasjonar hvor de syv vinnerne er kvalifisert til EM-sluttspillet i 2025.

Veien til EM i 2025 er allerede utfordrende, men den vil bli langt tøffere med nedrykk til nivå B. Med nedrykk får vi en enkel gruppe som vi skal vinne med dårlig landslagsmotstand og lite sportslig utvikling, før vi må gjennom to krevende playoffer for å nå EM.

TROPPEN: Stortalentet Signe Gaupset var med i den første landslagstroppen til Gemma Grainger. Foto: BILDBYRÅN

Da vil vi være en B-nasjon og potensielt være på samme nivå med nasjoner slik som Ungarn (42. plass FIFA-ranking), Slovakia (47), Nord-Irland (45) og Ukraina (33).

Det vil være helt på trynet og en grusom start for den nye landslagssjefen.

Men la oss håpe, håpe at nettopp det her Gemma Grainger som skal snu den negative utviklingen vi har sett for kvinnelandslaget vårt.