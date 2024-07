Saken oppsummert Kvinnedrakter og drakter med kvinnenavn på blir stadig mer populært. Norges største leverandør av fotballdrakter, Unisport har de siste årene doblet salget av draktene, og slår stadig nye salgsrekorder.

Sportsbutikken Torshov Sport i Bergen har sett en salgsøkning av kvinnemodeller på mellom 80 og 90 prosent de siste fire årene.

Branns kvinnelag ser en økning i antall tilskuere på kampene. Tirsdag er det duket for EM-kamp på stadion, og det er ventet opp mot 8000 tilskuere. Men interessen for kvinnene har ikke kommet over natten. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Mange forbinder gjerne fotball med Cristiano Ronaldo og Erling Braut Haaland.

Men de siste årene har stadig flere også fått øynene opp for Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen.

Norges største leverandør av fotballdrakter, Unisport, melder om rekordsalg innen både kvinnedrakter, og drakter med kvinnenavn på.

– Salget har doblet seg fra år til år, og vi slår stadig nye rekorder. Selv om vi kjøpte inn mer i år, gikk vi tom allerede i mars, sier salgssjef Henrik Brosø.

Leverandøren har kjent utviklingen på kroppen siden EM i England i 2022. Dette var også det første året at kvinnemodellen ble utsolgt.

– Vi merker at kvinnelandslagets gode prestasjoner øker interessen, forklarer Brosnø.

Kvinnefotballinteressen kan Norges Fotballforbund bekrefte at er økende.

Runar Pahr Andresen, markedsdirektør for Norges Fotballforbund. Foto: Pressebilde

– Vi har jobba med at selve spillerne og laget er viktige i markedsføringen for kvinnefotballen. Vi har løftet opp profiler, og interessen nå, kontra bare noen få år siden, er betydelig høyere for kvinnelandslaget. Det ser vi også på tall.

Det sier Runar Pahr Andresen, markedsdirektør for Norges Fotballforbund. Siden 2018 har interessen for kvinnelandslaget steg for steg, nesten doblet seg, ifølge Andresen.

– Det er et veldig løft de siste årene, sier han.

Hektisk for sportsbutikkene

Utsalgsstedene merker godt til den økte interessen.

En av de, Torshov Sport i Bergen, har tidligere gjort flere forsøk på å selge kvinnemodeller og fotballdrakter med kvinnenavn på, uten særlig hell.

Men for fire år siden skjedde det noe.

Siden dette har sportsbutikken hatt en salgsøkning på kvinnemodellene på mellom 80 og 90 prosent.

Marius Lyseknappen synes det er gøy med kvinnefotball. Men han har ikke tenkt seg på landskamp når den spilles i Bergen. Foto: Eskild Byrkjeland / NRK

– Vi selger fortsatt flest herredrakter, men jeg har lagt merke til at stadig flere vil ha kvinnenavn på ryggen.

Det sier Marius Lyseknappen, som har sommerjobb i butikken. Han har mange tall og bokstaver å trykke om dagen.

– Men jeg synes det er på høy tid at også damene får fokus, sier han.

Bergensk vertskap

Tirsdag er det duket for storkamp på Brann Stadion, når Norges kvinnelandslag møter Nederland for EM-kvalifisering.

Også Brannbutikken har merket til den økte populariteten til kvinnelige fotballspillere.

– Det er veldig rørende å se småjenter som kommer inn i butikken med stjerner i øynene. Man ser hvor mye det betyr for de å få navn og nummer fra kvinnelige rollemodeller på ryggen sin.

Det sier Tonje Wollen Grieg, som er butikkansvarlig i sportsklubben.

I fjor solgte hun 516 kvinnedrakter, en klar økning fra de 286 solgte i 2022. Hittil i år har butikken allerede solgt 316 kvinnedrakter.

Tonje Wollen Grieg har solgt mange kvinnedrakter den siste tiden. Foto: Eskil Byrkjeland / NRK

Har måttet ofre mye

Mette Hammersland – eller «Mor Sandviken», som hun blir kalt lokalt, har kjempet for kvinnefotballen i snart 50 år.

Hun er en av de som har jobbet for at det er nettopp Brann Stadion som er vertskap for tirsdagens landskamp.

– Da Fotballforbundet skulle velge stadion for kampen, tenkte vi at det måtte bli oss. Det skal i hvert fall ikke stå på selvtilliten, sier hun fornøyd.

Mette Hammersland er som veteran å regne i fotballmiljøet. Foto: Eskil Byrkjeland / NRK

I dag er hun markeds- og medieansvarlig for Branns kvinnelag. Hun forteller at interessen for kvinnefotball langt ifra har kommet «over natta».

– Da jeg begynte med fotball på 70-tallet, drev vi bare på i en krok. Det var ikke lov for kvinner å spille fotball. Unge i dag forstår ofte ikke hva som måtte til for å komme hit vi er i dag, forteller hun.

I mai fikk de tidligere Sandviken-kvinnene fra Stemmemyren flytte fast inn på Brann Stadion. Nå kan de i snitt vise til nærmere 2300 tilskuere på kampene.

– Vi mener jo at det er grunn for andre å se til Brann, Bergen er det beste stedet for jenter og kvinner å være akkurat nå. Det er det ikke noen tvil om, mener Hammersland.

Kvinnene har fått hedersplass på korridorveggene inne på «Staddaen». Foto: Eskil Byrkjeland / NRK

Fortsatt plass på tribunen

Den ivrige bergenseren suser gjennom korridorene. Det er mye som skal gjøres før kampen.

– Vi må gjøre klar ballhentere, maskoter. Også skal vi lage til «vippen». Men det er veldig stas, og vi er veldig stolte av det vi har fått til.

Arkivbilde av Ada Hegerberg som gir autografer til publikum etter Norge – Italia i mai. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tross at landslagskampen faller midt i fellesferien, håper de på å få solgt 8000 billetter.

Så langt er det ventet 6500 tilskuere. Maksimal kapasitet på stadion er cirka 16 000.

– Så det er fortsatt en vei å gå før vi fyller tribunene helt opp, men dette er bare starten, sier Hammersland håpefullt.

Og kvinnefotball-engasjementet har ikke bare hatt effekt på tribunen. Norges Fotballforbund kan bekrefte at aktiviteten også har økt for barn, unge og kvinner som spiller fotball.

– Det har tydeligvis en effekt at vi har nye rollemodeller på landslaget som inspirerer andre til å også drive aktivitet på sitt nivå, sier Andresen i NFF.