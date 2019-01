Russland fortsatt inne i varmen hos Wada

WADA-styret har sittet i telefonmøter både mandag og tirsdag for å avgjøre følgende spørsmål: Skal Russland få fortsette som medlem i Wada eller skal de stenges ute på nytt?

Tirsdag kveld kom avgjørelsen fra Wada. Russlands antidopingbyrå får fortsette som medlem.

Sentralt i dopingjukset

Russlands antidopingbyrå ble utestengt av Wada i november 2015 etter at McLaren-rapporten rystet en hel idrettsverden. Den dokumenterte omfattende dopingjuks i årene 2011 til 2015. Ikke minst under OL i Sotsji i 2014.

Mye av dette ble administrert fra antidopinglaboratoriet i Moskva, noe varsleren og den tidligere lederen av laboratoriet, Grigorij Rodtsjenkov, har fortalt om.

Russlands antidopingbyrå ble utestengt av Wada i november 2015. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Fikk kritikk

Utestengelsen av det russiske antidopingbyrået ble så noe overraskende opphevet i fjor høst. Begrunnelsen til Wada var at Russland nå følger det internasjonale antidopingregelverket.

Wada-styret måtte imidlertid tåle knallhard kritikk fra flere hold, også Norge, for å oppheve boikotten.

Et klart krav for å ta russerne inn i varmen igjen, var likevel full tilgang til laboratoriets database før årsskiftet. Akkurat det kravet greide ikke russerne å oppfylle, men denne måneden ble altså databasen gjort tilgjengelig av russerne.

Les også: Verdensmester Borch langer ut mot Wada

Torsdag meldte Wada at de er ferdig med innhentingen av data fra det omstridte antidopinglaboratoriet i Moskva.

Wada skal gjennomgå data fra antidopinglaboratoriet i Moskva. Foto: Tofik Babayev / AFP

Kan bli nye dopingsaker

Informasjonen som er hentet ut kan føre til en rekke nye dopingsaker, ifølge Wada-president Craig Reedie.

Han sa nylig at man vil prøve å autentifisere og gjennomgå dataene for å forsikre seg om at de er fullstendige og at de ikke er blitt manipulert.

– Når det er gjort, vil vi være i posisjon til å gå inn i neste fase og hjelpe de ulike idrettsforbundene og antidopingorganisasjonene å bygge sterke saker mot utøverne som dopet seg. Som ledd i dette vil vi også sørge for at prøver som fortsatt oppbevares i Moskva-laboratoriet analyseres igjen et annet sted senest 30. juni i år, sa Reedie.