I dag ble det bekreftet av WADAs president, Craig Reedie, at RUSADA tas inn igjen i Verdens antidopingbyrå.

Det får advokaten til den tidligere direktøren for Moskva-laboratoriet, Grigorij Rodtsjenkov til å trekke frem kanonene, i retning WADA.

– WADAs avgjørelse om å gjeninnsette Russland er det største sviket mot rene utøvere i den olympiske historien. Slik åpner Jim Walden sin uttalelse om avgjørelsen.

Meldingen fra advokaten fortsetter med en klar anbefaling til USA.

«USA kaster bort penger med å fortsette å finansiere WADA, som åpenbart ikke klarer å addressere Russlands statsstyrte doping. Den eneste måten å få bukt med russisk korrupsjon er ved at kongressen videresender Rodtsjenkovs antidoping-anbefaling, som vil gi justisdepartementet de nødvendige verktøyene for å straffe de som er involvert i doping bak lås og slå, der de hører hjemme.»

Det var Wadas uavhengige komité for regeletterlevelse (CRC) som anbefalte Wada at russerne skulle bli tatt inn i varmen igjen.

Ifølge nettstedet Insidethegames er Russland gjeninnsatt med ni stemmer for. To stemte imot. Et styremedlem avsto fra å stemme.

Linda Hofstad Helleland, visepresident i WADA, hadde i forkant av avstemningen antydet at hun ville stemme imot russisk WADA-medlemskap. Dagens avgjørelse er derfor et nederlag for den norske visepresidenten.

Linda Hofstad Helleland, visepresident i WADA. Foto: Lotte Olsen Jessa / NRK

Ble sparket ut etter Sotsji

Dette betyr nå at Wadas utelukkelse av russerne er opphevet.

Den russiske antidopingorganisasjonen ble sparket ut av Wada i august 2015 på grunn av avsløringer om omfattende og statlig styrt doping. Nå mener Wada at Russland opptrer i samsvar med det internasjonale antidopingregelverket.

I forkant av torsdagens styremøte i Seychellene har en rekke nasjonale forbund, deriblant Antidoping Norge, markert klar motstand mot at Russland tas inn igjen i varmen av Verdens Antidopingbyrå.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Prosessen stinker

– Det svekker tilliten til Wada og til det internasjonale antidopingarbeidet. Dette må ryddes opp umiddelbart, sa leder av Antidoping Norge, Anders Solheim, før torsdagens vedtak.

– Denne prosessen stinker, uttalte leder for det amerikanske antidopingbyrået, Travis Tygart, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tirsdag kom det også en felles uttalelse fra antidopingledere i 13 land, blant dem Norge, der de reagerte kraftig på en anbefaling om å oppheve utestengelsen av russerne.

Endret på krav

Et av kravene for at Russland skulle tas inn i varmen igjen, var fullt innsyn i rapporter og prøver fra dopinglaboratoriet i Moskva, samt at de anerkjente McLaren-rapporten. Dette var rapporten som avslørte at russiske utøvere hadde deltatt i et statlig dopingprogram.

Det kravet har i ettertid blitt endret av Wada til at Russland skal anerkjenne rapporten til Schmid-kommisjonen.

I Schmid-rapporten står det ikke direkte at statlig styrt doping har funnet sted. Den legger i stedet ansvaret over på navngitte enkeltpersoner i det russiske systemet.