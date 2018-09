Verdensmester Borch langer ut mot Wada

– Wada er en organisasjon jeg ikke stoler på, sier Borch rett ut.

28-åringen, som tok både VM- og EM-gull i singlesculler i sommer, er oppgitt etter at Wada besluttet å oppheve Russlands tre år lange utestengelse forrige uke.

Blant Wada sine opprinnelige krav overfor Russland var at byrået skulle få tilgang på tidligere data og prøver fra antidopinglaboratoriet i Moskva. Nå får russerne tilbake medlemskapet mot at de lover å gi Wada innsyn innen 31. desember.

– Hårreisende

Det har skapt reaksjoner, og verdens beste roer, Kjetil Borch, er blant dem som mener antidopingbyrået ikke har vært tøffe nok i sine krav overfor russerne.

– Wada har ikke baller nok til å sette de krava som trengs. De mister så ufattelig stor tillit hos oss utøvere verden over, sier Borch til NRK.

– De har allerede et ganske dårlig image hos utøverne, påpeker roeren, som understreker at kritikken hans er rettet mot Wada og ikke Antidoping Norge.

– Forstår ikke avgjørelsen

SAVNER STØTTE: Birgit Skarstein: – Trenger et Wada som står på vår side. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Birgit Skarstein er medlem i utøverkomiteen til den Internasjonale paralympiske komité (IPC). Skarstein, som har tre VM-gull i roing, er i likhet med Borch opprørt over Wadas beslutning om å gjeninnsette Russland.

– Helt personlig skjønner jeg ikke hvorfor de ikke kunne holdt fast på de opprinnelige kravene. Vi vil at Wada skal være et velfungerende og upolitisk organ som vi kan ha tillit til. Vi trenger at Wada står på siden til de rene utøverne, understreker Skarstein.

– Det eneste riktige

STÅR PÅ SITT: Wada-president Craig Reedie mener de gjorde det eneste riktige. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Wada-president Craig Reedie sier i en uttalelse mandag at han forstår de sterke reaksjonene etter vedtaket.

Han mener likevel at en gjeninnsettelse av Russlands antidopingbyrå var det eneste riktige å gjøre.

Han peker videre på at det russiske antidopingbyrået «har oppfylt kravene som stilles til enhver annen», og peker på at kun to av de 31 kravene som ble stilt i det såkalte veikartet fortsatt ikke er imøtekommet fra russisk side.

Olaf Tufte er imidlertid bekymret for rettssikkerheten etter Wada-vedtaket. En rettssikkerhet som allerede oppleves som dårlig av mange idrettsutøvere.

– Wada er jo til for utøvere. Da tenker jeg at vi må ha Wada som forbildet vårt. De skal statuere eksempel på en eksemplarisk måte og ta veloverveide avgjørelser. De skal stå på kravene. Nå gjør de det stikk motsatte. Og det oppleves jo veldig rart i utøververden, forteller Norges olympiske mester.