Russland lurte en hel idrettsverden – nå har de brutt ny avtale

I 2015 kom det frem at Russland hadde lurt en hel idrettsverden. De hadde drevet med institusjonalisert doping og gjennomført en storstilt dekkoperasjon for å unngå å bli tatt.

Som en følge av dette, ble de utestengt fra verdens antidopingbyrå. I september 2018 ble de tatt inn igjen i varmen, til store protester fra en rekke utøvere og idrettsledere.

Nå har russerne brutt avtalen de inngikk i september.

Skyldte på utstyret

Tirsdag kveld bekreftet nemlig Wada at de ikke hadde fått tilgang til dopingprøvene som er oppbevart på dopinglaben i Moskva de siste årene. Wada skulle, etter avtale med Russland, få tilgang til disse prøvene innen 31. desember 2018. Så skjedde ikke.

Det spesielle er at Wada har vært i Moskva ved flere anledninger i 2018. I slutten av november hadde de et møte med representanter fra Russland for å finne ut hvordan man kunne få overlevert prøvene.

Dopinglaboratoriet i Moskva har vært stengt i flere år etter avsløringene om juks i Russland. Fortsatt har ikke Wada fått tilgang til prøvene. Foto: Pavel Golovkin / Ap

Da Wada dro tilbake til Moskva noen uker senere, nettopp for å hente ut prøvene, fikk de likevel ikke gjort jobben sin.

Grunnen? Utstyret Wada hadde tatt med seg var ikke godkjent i henhold til russisk lov, mente russerne.

Dermed måtte antidopingrepresentantene dra hjem tomhendte. Siden da har det altså ikke skjedd noe nytt – og russerne har dermed brutt sin del av avtalen, ifølge Wada.

– Jeg er bittert skuffet over at dataene fra laboratoriet i Moskva ikke er blitt overlevert etter avtalen som ble inngått i september. Siden da har vi jobbet flittig med russiske myndigheter for å møte tidsfristen, sier president i Wada, Sir Craig Reedie, i en pressemelding.

– Russland har sonet sin dom

Reedie forsvarer nok en gang at gjeninnsettelsen av Russland var til det beste for ren idrett, til tross for at avtalen nå er brutt.

Dermed begynner nå neste utfordring for Wada: Hva skal de gjøre nå?

En ny utestengelse virker nærliggende, men det er langt fra sikkert at det blir sånn.

Samme dag som Wada bekreftet avtalebruddet, gikk nemlig IOC-president Thomas Bach ut og sa ikke kommer til å bli utestengt fra OL i Tokyo i 2020.

– Med sin utestengelse fra OL i Pyeongchang har russerne sonet sin dom, selv om andre organisasjoner fortsatt holder på med sine prosedyrer, sa Bach i sin nyttårsmelding.

Den 14. januar møtes Wadas uavhengige komite for regeletterlevelse (CRC) for å diskutere veien videre for Russland. Kanskje blir de nok en gang utestengt.

Les mer: Derfor skaper Russland hodebry for Wada.

Lar seg ikke overraske

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, mener dette dreier seg om like konkurransevilkår for alle utøvere.

– Er det greit at noen går 450 meter istedenfor 500 på skøyter eller at du opphever offside i fotball for et bestemt lag? Hvis man vet at de har jukset, men lar dem slippe unna og ikke bryr seg om det.. Det er det dette dreier seg om, sier Solheim.

– Er du overrasket?

– Nei, dette er et tema som har pågått over flere år. Så trodde man at ved å gi dem full tilgang til antidopingarbeid og internasjonal idrett igjen, så ville dette løse seg på tre måneder. Det har det ikke gjort. Det er ikke en ny situasjon, derfor er jeg heller ikke overrasket.

Derfor reagerer han også på uttalelsene til IOC-presidenten.

– Når vi vet at det er foregått ulovligheter, må vi få ryddet opp i det. Vi må forvente at russerne legger alle kortene på bordet og forteller om det som faktisk har skjedd, mener Solheim.