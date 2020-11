V-cupen i Beijing avlyst

Verdscupen i skiskyting i Beijing i månadsskiftet februar/mars er avlyst, melder den internasjonale olympiske komité.

Konkurransen i løypene der OL skal gå i 2022, skulle vore den åttande av ti v-cup-rundar. Ein verdscup som etter planen blir avslutta i Holmenkollen tredje helga i mars.

– Det var nødvendig å ta ei avgjerd allereie no, skriv IOCs kommunikasjonsdirektør Christian Klaue på twitter.

It was necessary to take an immediate joint decision on a tailored programme based on the needs of each individual IF.