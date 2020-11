Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Spilleren som har testet positivt er Omar Elabdellaoui. Omar kjente først symptomer i natt og har hodepine, lett hoste, samt føler seg slapp. Utover dette er han ved godt mot. Han er isolert fra resten av laget, skriver NFF i en pressemelding.

Forbundet opplyser samtidig at de vil holde en pressekonferanse i ettermiddag.

Nå er de i kontakt med Uefa og lokale smittevernmyndigheter, og avventer informasjon om hva som skjer videre.

NFF meldte tidligere fredag at dagens trening er avlyst som følge av smitteutbruddet. Resten av troppen følger Uefa-protokollen og instruksene fra lokale helsemyndigheter.

– Dramatisk

Norge skal etter planen reise til Bucuresti lørdag og spille nasjonsligakamp mot Romania søndag kveld.

Smitten i Norge-troppen skjer kun to dager etter at kampen mot Israel ble avlyst grunnet sterke anbefalinger fra helsemyndighetene.

– Nå er smittesituasjonen i Europa dramatisk mange steder. Det er veldig vanskelig, selv med gode protokoller, å holde smitten utenfor idrettsmiljøer, sa helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK torsdag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Helsedirektøren varslet tidligere overfor VG at karantenebestemmelsene i toppfotballen bør vurderes på nytt.

Etter helsedirektørens utspill ble det også kjent at Brann-spillerne Daouda Bamba og Fredrik Haugen er smittet, noe som betyr at både Brann og Haugesund må i karantene i ti dager.

Fra tidligere var Strømsgodset også satt i karantene.

– Det første jeg tenker er at det var helt riktig å avlyse Israel-kampen. Vi ser at det er smitte rundt omkring, både i Brann og i flere andre landslag. Vi ser at det dukker opp mer og mer, og det er bekymringsfullt. Dette er jo en gruppe som følger en streng smittevernprotokoll. Det sier noe om hvor utbredt smitten er, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Bedt om møte

NFF har bedt om møte med Helsedirektoratet for å drøfte karantenebestemmelsene i toppfotballen.

NRK var tidligere fredag i kontakt med NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt, og møtet er foreløpig ikke avtalt.

Landslagssjef Lars Lagerbäck skal i utgangspunktet holde pressekonferanse klokken 13.15, men per nå er det usikkert om den gjennomføres.

Klokken 12.30 skal blant annet statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie holde pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Uefa har gjennomført flere kamper til tross for smitte. Nå er spørsmålet hvor mye kontakt den aktuelle spilleren har hatt med resten av laget. Det kan hende de har klart å fange det opp tidlig, men det vet vi jo ikke, sier Torp.