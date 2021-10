Courtois med knallhardt Uefa-oppgjør: – De bryr seg bare om å fylle lommene sine

– Vi må være ærlige. Denne kampen spilte vi bare fordi det er ekstra penger for Uefa og en ekstra kamp på TV, sier Courtois til Sky Sports etter å ha tapt bronsefinalen i nasjonsligaen mot Italia.

Mens Norge har spilt VM-kvalifisering denne uken, har Belgia vært opptatt med sluttspillet i nasjonsligaen som søndag ble vunnet av Frankrike. Courtois kunne fint klart seg uten.

– De bryr seg ikke om spillerne. De bryr seg bare om å fylle lommene sine, og det er en kjip greie at det ikke snakkes om spillerne.

SPART FRA START: Belgias kanskje største stjerne, Kevin De Bruyne, så første delen av bronsefinalen fra benken. Foto: Massimo Pinca / Reuters

Uefa har ikke besvart NRKs henvendelse.

Han har sett seg kraftig lei på utvidelser i kampprogrammet, nye turneringer som dukker opp i regi av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og misliker sterkt forslaget om å avholde VM annethvert år.

– Vi er ikke roboter

– Når får vi hvile? Aldri, tordner Real Madrid-stjernen.

Bronsefinalen gikk uten de største stjernene. Courtois mener det ville vært andre spillere på banen om det var en finale.

– De er imot superligaen, men de gjør akkurat det samme. De finner plass til flere kamper, de har opprettet en ny tittel i serieligaen eller hva det nå heter, sier sisteskansen med pekefineren rettet mot Uefa.

Han mener skaderisikoen øker i takt med antallet kamper og lengre sesonger. Nå ber han om at det tas grep for å beskytte spillerne.

– Vi er ikke roboter. Det blir flere og flere kamper og mindre hvile for oss, men ingen bryr seg om oss ...

FRANSK JUBEL: Hugo Lloris løftet nasjonsliga-pokalen. Foto: Alberto Lingria / Reuters

– Uinteressant turnering

Courtois får støtte av NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt.

– Frankrike jublet i går for å ha vunnet den andre utgaven av nasjonsligaen. I dag er det glemt. Jubelen fortsetter kun på kontoret til finansdirektøren i UEFA.

– Å ha en meningsløs bronsekamp i en allerede relativt uinteressant turnering er smått absurd- og samtidig veldig logisk, så sant man bare bryr seg om penger og ikkespillernes velferd. Og det beviste UEFA en gang for alle i går at de gjør.

– Det er en fornuftig tanke på papiret å heve statusen til landskampene som blir spilt utenfor kvalifiseringene til de store mesterskapene. Men denne utgaven av nasjonsligaen burde aldri blitt spilt, mener Saltvedt.

Han begrunner det med at den europeiske fotballkalenderen er kastet rundt på og at kampprogrammet allerede er mer enn intenst nok for de involverte.

– Og dette er bare starten på et press mot spillerne som bare vil øke. Serieligaen og nasjonsligaen er allerede opprettet, snart utvides mesterligaen, og det skal kvalifiseres til VM annethvert år.