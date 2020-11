Korona-smitte på landslaget: Glimt kan miste to av stjernespillerne til gullkamp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Nye vurderinger fra Helsedirektoratet gjorde at Norges Fotballforbund avlyste onsdagens landskamp mot Israel.

Kampen ble avlyst etter at en israelsk spiller testet positivt på korona.

Det kan ha vært en klok avgjørelse.

To dager senere testet nemlig også den norske landslagsspilleren Omar Elabdellaoui positivt på viruset.

Ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil smittesporing i Oslo kommune kunne avgjøre om landslaget må i karantene.

– Dette avgjøres av smittesporingen som gjøres av kommunen i regi av bydelsoverlegen. Hvis man er nærkontakt, havner man i ti dagers karantene etter den norske covid-19-forskriften, sier Nakstad.

Smittevernoverlege i Oslo kommune kan foreløpig ikke kommentere mer enn dette om hvorvidt det er nærkontakter til spilleren, eller om andre vil kunne settes i karantene.

– Det pågår fortsatt smittesporing. Det er litt for tidlig å si noe om sier smittevernoverlege Tore W. Steen i Oslo kommune.

– Vet ingenting på dette tidspunkt

Det har ikke lyktes NRK t å komme i kontakt med hovedtrener Kjetil Kjetil Knutsensport manager Håvard Zakariassen. Til Avisa Nordland sier Zakariassen følgende.

– Vi har forsøkt å få svar fra forbundet etter at nyheten ble kjent, men vi vet ingenting på dette tidspunkt, forklarer sport manager i Glimt, Håvard Sakariassen

Etter det NRK kjenner til, kommer Norges Fotballforbund til å kalle inn til en pressekonferanse om temaet fredag ettermiddag.

Nakstad: – Viser at alle kan bli smittet

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at Oslo kommune nå har ansvar for smittesporing knyttet til at Omar Elabdellaoui har testet positivt på viruset.

Espen Nakstad sier at smitteutbruddet i det norske herrelandslaget viser at alle kan bli smittet av covid-19. Foto: Trond Stenersen / NRK

Nakstad sier at det ikke er noe forskjell om smitte oppstår i en fotballklubb, på en arbeidsplass eller hjemme hos folk. Selv om de fleste fotballspillere er underlagt ekstra strenge regimer, er de ikke fritatt for å kunne bli smittet.

– Dette viser at alle kan bli smittet av covid-19. Selv om man følger reglene på en god måte, kan det oppstå smitte. Det er ikke overraskende at vi også får smitte i idrettsmiljøer når smittenivået i Norge og Europa er så høyt som nå.

– Håper vi får spilt ferdig de siste kampene

Tilbake i Eliteserien mangler Bodø/Glimt bare ett poeng for å bli seriemestre. Men i det som kan bli den avgjørende kampen, kan koronaregler gjøre at Patrick Berg og Marius Lode må i karantene.

– De har jo vært sentrale i Bodø/Glimts suksessoppskrift lenge nå, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Marius Lode har vært veldig solid bakerst og som midtstopper har han vært sentral i det offensive spillet. Sammen med Patrick Berg så er de liksom hjertet i laget.

Men alt håp er ikke ute.

– Så har heldigvis Bodø/Glimt vært i en heldig situasjon i år med veldig mange spillere som har vært bra og et lag som har stått sammen på en god måte, sier Torp.

Han legger vekt på at Glimt akkurat denne sesongen har gode muligheter for å fylle inn

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er nå spent på å se hvordan det vil gå med de resterende rundene i Eliteserien. Foto: Julia Marie Naglestad

med gode erstattere, men legger ikke skjul på at både Marius Lode og Patrick Berg er to av de beste.

– Nå vet vi ikke konsekvensene av dette. Det er også spillere i Brann som har testet positivt. Vi er litt nervøse for at ting blir satt på vent her. Vi får håpe ting går seg til og at vi får spilt ferdig de siste kampene.