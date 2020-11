Landskampen mellom Norge og Israel avlyses

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Det er selvsagt trist å avlyse en kamp timer før avspark. Det understreker samtidig alvoret i situasjonen vi står i. Over 500 landskamper i Europa er gjennomført denne høsten. Derfor er vi trygge på at protokollene gir den nødvendige smittevernfaglige rammen rundt kampene som spilles. Når nå helsemyndighetene er usikre på risiko for spredning etter et smitteutbrudd i den israelske troppen og anbefaler å avlyse kampen, så følger vi selvsagt dette, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

Skapte sterke reaksjoner

Forrige uke ble det besluttet at Oslo går inn i en ny sosial nedstenging på grunn av den økende koronasmitten.

Men selv om tiltakene skjerpes i Norge generelt og Oslo spesielt, skulle egentlig landskampen gå som planlagt.

Byrådsleder Raymond Johansen var blant flere som uttrykte sin bekymring.

I et møte i onsdag formiddag og i et påfølgende brev til NFF mener Helsedirektoratet at det er en risiko for smitte blant spillere og støtteapparat dersom dagens landskamp mellom Norge og Israel blir gjennomført, opplyser forbundet.

Smitte i Israel-troppen

Kommuneoverlegen i Oslo klarsignal ga klarsignal også etter at en israelsk spiller testet positivt på covid-19.

Spilleren ble isolert sammen med andre spillere han hadde spist middag sammen med.

Planen var altså først at kampen skulle avholdes uten disse spillerne, men nå har Helsedirektoratet kommet med en annen anbefaling.

– Vi har selvsagt forståelse for at det settes spørsmålstegn ved gjennomføring av en landskamp når smittetallene nå går opp. Dette er ett av flere dilemma vi har stått i det siste året. I hele år har vi vært opptatt av å gjennomføre aktivitet innenfor smittevernfaglige trygge rammer. Aldri på bekostning av smittevern, sier fotballpresident Terje Svendsen i pressemeldingen.