Helsedirektøren til Idretts-Norge: – Alt har sine grenser

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er smittesituasjonen i Europa dramatisk mange steder. Det er veldig vanskelig, selv med gode protokoller, å holde smitten utenfor idrettsmiljøer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Torsdag kom beskjeden om at Lillehammer må utsette den planlagte verdenscuphelgen til senere i sesongen.

NRK snakket med Guldvog i forkant av denne avgjørelsen, og helsedirektøren er klar på at smitteutviklingen fører til en rekke nye avveininger.

– Jeg håper at vi skal ha mye aktivitet også på idrettssiden. Det er bra for folkehelsen og vår mentale helse, men alt har sine grenser, sier Guldvog.

– Alle må nå orientere seg i hvordan smitten har akselerert i Europa de siste ukene. Forutsetningene som ble lagt til grunn for to-tre måneder siden, er ganske annerledes. Vi må ta innover oss disse realitetene når vi nå skal vurdere ytterligere arrangementer og belastning også på den lokale helsetjenesten i vårt land og andre land, sier Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Rimelig å ha en balanse

Onsdag uttalte helsedirektøren til VG at det er ønskelig å stille samme karantenekrav til idrettsutøvere som andre yrkesaktive.

Dette er naturlig med tanke på smitteutviklingen, understreker Guldvog, men eventuelle endringer kan gi store ringvirkninger for idretten.

Karantenereglene for arbeidsreisende er allerede strammet inn.

– Så tror jeg det er grunn også nå til å se på de erfaringene man har gjennom UEFAs, FIFAs og FIS’ protokoller, slik at vi er trygge på at helsen til idrettsutøverne og til befolkningen er godt ivaretatt, sier Guldvog.

Helsedirektøren påpeker at andre næringer, som utelivsnæringen, turistnæringen og kulturnæringen, allerede blør kraftig.

Norges Fotballforbund (NFF) uttrykte stor bekymring over konsekvensene av eventuelle nye karantebestemmelser overfor TV 2.

– Vi må alltid ta med konsekvenser (i vurderingen, journ.anm.), men jeg vil minne NFF om de enorme konsekvensene samfunnet nå betaler innenfor mange, mange næringer. Det er rimelig å ha en balanse i dette. Vi er ikke på noen måte ute etter idretten eller fotballen. Vi ønsker best mulig smittevern både for spillerne og samfunnet som helhet. Og så må det være en viss balanse med de øvrige aktørene i samfunnslivet, sier Guldvog.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt mener de rådende smittevernprotokollene har vært med på å legge til rette for denne balansen, men denne uken har det vært meldt om smitte i flere landslag.

Generalsekretær NFF, Pål Bjerketvedt. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg forstår at myndighetene ønsker å se nærmere på dette nå, og vi er opptatt av dialog med myndighetene om dette. Samtidig vil jeg si at det vil være dramatisk for idretten og fotballen hvis vi ikke får unntak for karantenebestemmelsene. Vi håper at vi kan fortsette innenfor regimet vi har nå, sier Bjerketvedt til NRK.

Kommunikasjonsrådgived ved Helse- og omsorgsdepartementet forteller at unntakene fra karantenebestemmelsene for profesjonelle fotballspillere ble gitt under forutsetningen av at smittesituasjonene tillot det.

– Nå er smittesituasjonen en annen og vi må hele tiden vurdere behovet for å justere regelverket vårt, sier Tufteland.

NFF sendte torsdag et brev til helsedirektoratet og ba om et møte, men det er foreløpig usikkert når det lar seg gjennomføre.

– Idretten må ta ansvar

NRK har sett på flere av de kommende idrettsarrangementene som skal finne sted i Norge med internasjonal deltakelse. Vi har vært i kontakt med de aktuelle forbundene, og flere frykter avlyste eller utsatte arrangementer.

Håndballen er én av idrettene som venter på flere store avgjørelser, blant annet hvorvidt man kan arrangere EM i Trondheim, og hva som skjer med mesterligaen.

– Det er vanskelig å vite hva vi skal gjøre. Vi må bare ta det som det kommer, sier EM-klare Camilla Herrem.

Camilla Herrem mot Frankrike i Golden League. Foto: Bo Amstrup / NTB

Hun medgir at det er både spesielle og litt vanskelige tider å være idrettsutøver.

– Vi ser at det er blitt mer smitte i idretten og. Det er vanskelig å forholde seg til. Vi vet ikke om helt om den og den kampen blir spilt, eller om den blir avlyst. Det er rart å forholde seg til, men vi må bare gjøre det på best mulig måte, sier Herrem.

Noen av konkurransene i faresonen Ekspandér faktaboks Vinteridrett: 20.-22. november: Sesongåpningen i langrenn på Beitostølen. Håndball: 21. november: Flere av Vipers Kristiansunds kamper i mesterligaen har allerede blitt utsatt på ubestemt tid. Nå er det kun hjemmekampen mot Rostov Don som står igjen på kampplanen. Mye tyder på at kampen mot russerne blir spilt. Enn så lenge later det til at Elverums mesterligakamper på herresiden skal spilles som oppsatt.

Flere av Vipers Kristiansunds kamper i mesterligaen har allerede blitt utsatt på ubestemt tid. Nå er det kun hjemmekampen mot Rostov Don som står igjen på kampplanen. Mye tyder på at kampen mot russerne blir spilt. Enn så lenge later det til at Elverums mesterligakamper på herresiden skal spilles som oppsatt. 3.-20. desember: Håndball-EM er tenkt arrangert i Norge og Danmark, men det er knyttet stor usikkerhet til hvorvidt mesterskapet kan spilles i to forskjellige nasjoner. Det kan falle på ett av landene, eller i ytterste konsekvens avlyses. Oslo, Stavanger og Trondheim var de norske byene som skulle holde EM-kamper. Det ble tidlig endret til å være kun i Trondheim grunnet koronasituasjonen. Fotball: 21. november: Vålerengas skal spille semifinale i cupen mot Avaldsnes eller Arna-Bjørnar denne dagen. Men to dager før spiller de bortekamp mot FC Gintra (Litauen). Dersom Vålerenga-spillerne må sitte i karantene i ti dager etter hjemreisen vil semifinalen utsettes. Kanskje står også kampen mot FC Gintra.

Vålerengas skal spille semifinale i cupen mot Avaldsnes eller Arna-Bjørnar denne dagen. Men to dager før spiller de bortekamp mot FC Gintra (Litauen). Dersom Vålerenga-spillerne må sitte i karantene i ti dager etter hjemreisen vil semifinalen utsettes. Kanskje står også kampen mot FC Gintra. 26. november: Kvinnenes EM-kvalifiseringskamp mot Færøyene. Kampen skal spilles på Marienlyst stadion i Drammen, men er vurdert flyttet til Ullevaal. NFF har invitert helsemyndighetene til hastemøte etter at Norge - Israel på herresiden ble avlyst.

Kvinnenes EM-kvalifiseringskamp mot Færøyene. Kampen skal spilles på Marienlyst stadion i Drammen, men er vurdert flyttet til Ullevaal. NFF har invitert helsemyndighetene til hastemøte etter at Norge - Israel på herresiden ble avlyst. 26. november: Molde får besøk av Arsenal denne dagen for deres kamp i gruppespillet i Europaligaen. Dersom Arsenal må sitte i karantene i ti dager før kampen skal spilles vil det i praksis ikke være mulig å gjennomføre kampen.

– Nå bidrar idretten kun til ytterligere smitte

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener det nå er på tide at idretten tar ansvar.

– Nå må idretten også sette en del på pause, uansett hvor smertefullt det er. Akkurat nå bidrar idretten kun til ytterligere smitte, uansett hva man prøver å påstå. Da må man ta konsekvensen av det, og stenge ned internasjonale arrangementer som Norge er en del av på kort sikt, sier Saltvedt.

Dersom arrangementer blir avlyst, vil det også bety at inntektene fra TV-rettighetene uteblir.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Bortfall av den type inntekter vil selvfølgelig smerte enormt om det dreier seg om fotball, eller ski, eller håndball eller andre idretter, sier Saltvedt og legger til:

– Den kostnaden må man ta på kort sikt, så får regjeringen komme opp med kompensasjonsordninger også for dette. Dette smerter i alle ledd, men akkurat nå har vi kommet til et punkt hvor idretten er nødt til å bidra.

Generalsekretæren i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg, peker på at det ikke er noen konkrete tall som viser at idretten tar med seg smitte inn i landet.

– Men det er klart at hvis det skulle være det, så må vi selvfølgelig justere hva vi gjør med tanke på det som er forsvarlig, sier hun.

Helsedirektør Guldvog understreker at det er for tidlig å si noe om når karantenebestemmelsene vurderes og eventuelt endres. Han påpeker at det er regjeringen som i siste instans vil fatte vedtak.