For en drøy måned siden tok den assisterende utenriksministeren i Qatar opp kritikken mot landet i et møte med det norske regjeringsapparatet.

I samme tidsrom raste debatten om boikott av mesterskapet i gulfstaten. Fotballandslagets markeringer på banen hadde spredd seg til alle verdens hjørner, også til Doha.

I møtet, som egentlig skulle handle om den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Somalia, byttet deltagerne til et annet brennende, hett tema: fotball-VM i Qatar.

MED SJEFEN: Audun Halvorsen (t.h) sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Her fra en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– De ønsker vel å hvitvaske «imaget» sitt

Møtet er bare et av Norges mange og hyppige samtaler med myndighetene i den arabiske ørkenstaten.

NRK har ikke fått innsyn i referatet fra møtet i april, ettersom fast praksis er at samtaler mellom Norge og andre lands myndigheter skal foregå fortrolig, men UD opplyser at Norge blant annet påpekte at en eventuell VM-boikott kommer fra fotballen, ikke regjeringen.

– Hennes bekymring var at reformarbeidet i Qatar ble oversett og etterlyste mer støtte fra det internasjonale samfunn, sier statssekretær i UD, Audun Halvorsen.

Det får Rødt-leder Bjørnar Moxnes til å reagere.

– Det er helt absurd. Norge har snarere undervurdert menneskerettighetsbruddene i Qatar, ikke vært tydelige nok i talen, og har ikke minst eksportert våpen til landet, og heller ikke gått inn for en boikott. Dette viser bare at de lever i en annen virkelighet enn oss.

ABSURD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller Qatars fremstøt for absurd. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Hvorfor tror du Qatar ber om støtte?

– De ønsker vel å hvitvaske «imaget» sitt, men de har ikke gjort noe som helst av substans. Hvis de gjør noe positivt, skal de få kred, men hittil har de ingenting å vise til, legger Moxnes til.

På spørsmål om Norge tar et tydelig nok standpunkt ovenfor Qatar, svarer statssekretær Jens Frølich Holte (H) følgende:

– Regjeringen har tatt et veldig tydelig standpunkt ovenfor Qatar og vi har egentlig gjort det i veldig lang tid. I 2015 begynte vi å se nærmere på dette spørsmålet om arbeidstakerrettigheter og senest i 2019 diskuterte vi Qatars menneskerettigheter i FN. Så dette er noe vi har jobbet med over tid og Qatar vet veldig godt hva Norge mener om disse spørsmålene, sier Holte.

Omfattende møtevirksomhet og to faste, norske diplomater i Qatar

Qatar har i senere tid markert seg på den internasjonale arenaen. Ikke bare når det gjelder å få store mesterskapet til varmen i Doha, men også gjennom en aktiv utenrikspolitikk, hvor de blant annet er vertskap for toppmøter og fredssamtaler.

Blant dem konflikten mellom Taliban og den afghanske regjeringen. Her kommer også Norge inn i bildet.

I QATAR: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) møtte Qatars utenriksminister, Sjeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, i Doha i februar 2020. Foto: Myndighetene i Qatar

– Jeg vil si at Norge har jevnlig kontakt med Qatar. Det varierer selvfølgelig litt. Det har vært besøk på ministernivå, både til Qatar og til Norge, så har også kronprinsen vært på besøk der, så vi har jevnlig kontakt, sier statssekretær Holte.

UD opplyser at de ikke fører oversikt over uformelle møter med representanter fra Qatar eller møter med Qatars ambassade i Stockholm. Av formelle møter, har UD møtt qatarske myndigheter minst åtte ganger, enten i Doha eller Norge, de siste fem årene.

– I tillegg har Norge, siden september i fjor, hatt en til to norske diplomater til stede i Qatar mer eller mindre kontinuerlig. Disse diplomatene jobber med fredsforhandlinger med Taliban, skriver Utenriksdepartementet til NRK i en e-post.

Mener kritikken er feilaktig

I det digitale møtet ble også den mye omtalte artikkelen hos den britiske avisen The Guardian omtalt. I februar skrev de at 6500 gjestearbeidere har dødd i Qatar siden landet fikk fotball-VM. Dette reagerte den assisterende utenriksministeren på:

– Al-Khater mente at kritikken i The Guardian var feilaktig. Hun fortalte at kun 20 % av gjestearbeiderne i Qatar jobbet i bygningsbransjen, og at arbeidsrelaterte dødsfall hadde falt de siste ti årene og at de per i dag ligger på samme nivå som i vestlige land, sier statssekretær Halvorsen.

– Jeg la vekt på at Norge ville fortsette å oppfordre Qatar til å implementere disse endringene.

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, mener det positivt hvis Qatar søker støtte og hjelp til reformer. På den måten kan Norge for eksempel dele kunnskap om hvor vellykket det er med organisere arbeidstakere, mener han.

– Den eneste faren jeg ser med noe sånt er at det blir et slags vern mot virkelige reformer, at qatarske myndigheter bruker dialog med Norge og andre som et skalkeskjul mot kritikk for ikke å gjøre noe, sier Egenæs.