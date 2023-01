Norske Bayern-spillere på Qatar-treningsleir: – Vi blir satt i en dårlig situasjon

– Vi som spillere har ikke så mye vi skulle ha sagt på hvor vi skal reise på treningsleir, når vi har en sponsor som gjør dette mulig. Det er ikke en plass jeg ville dratt på ferie selv. Men når situasjonen er slik, så reiser vi ned hit, sier Bragstad til NRK.

Det var i 2011 at det tyske storlaget for første gang dro til Qatar på treningsleir i januar. Det har de gjort hvert år siden, foruten 2022. Klubben har siden 2018 blitt sponset av Qatar Airways.

Herrelaget dro tilbake til Tyskland på torsdag, mens kvinnelaget kom til Qatar på tirsdag. Med på flyet til Qatar var blant andre de to norske spillerne Tuva Hansen og Emilie Bragstad og trener Alexander Straus.

Qatar arrangerte i 2022 fotball-VM for herrer og har i flere år fått kritikk på grunn av menneskerettighetsbrudd i landet knyttet til migrantarbeidere og kvinners rettigheter.

PÅ VEI: Bayern Münchens herrelag før avreise til Qatar. Foto: Peter Kneffel / AP

– Avgjørelser tatt over vårt hode

– Føler dere at dere er en del av sportsvasking?

– Vi vil jo ikke være en del av det. Det er noe vi virkelig ikke ønsker, men vi føler kanskje det er en vanskelig situasjon for oss spillere. Vi blir satt litt i en dårlig situasjon, og føler ikke at vi kan gjøre så mye med det, sier Hansen.

Jærbuen ble Bayern München-spiller 1. januar, etter å ha spilt i Brann de siste to årene. Bragstad signerte for Bayern i fjor vinter, men ble værende i Rosenborg frem til sommeren 2022.

– Jeg føler dette er avgjørelser tatt over vårt hode. Det er ikke slik at vi kan gå bort og si at vi ikke blir med på treningsleir, mener Bragstad.

Hun forteller at de får trent godt i Qatar og at spillerne gjør det beste ut av situasjonen.

– Det er fotballspillere vi er. Vi får trent godt og får forberedt oss godt til sesongstart.

– Hva tror du kunne skjedd ved en boikott?

– Det er vanskelig for oss som enkeltpersoner å kunne gjøre noe med at klubben har bestemt at vi skal reise til Qatar på treningsleir. Hva som hadde skjedd om hele spillergruppen hadde boikottet treningsleiren er vanskelig å si, ettersom vi allerede har reist ned hit, sier Bragstad.

I QATAR: Tuva Hansen (t.v.) og Emilie Bragstad (t.h.) er glade for å være lagvenninner i Bayern München, men skjønner kritikken retta mot treningsleiren deres i Qatar. Foto: Skjermdump / NRK

Åpne krangler på generalforsamlingene

Medlemmene i klubben har flere ganger tatt opp samarbeidet med Qatar Airways, sist under generalforsamlingen i oktober. Flere høytstående personer i klubben har svart med at samarbeidet har gitt nødvendige midler for å holde det sportslige nivået oppe.

NRK har forelagt Bayern München flere spørsmål på e-post, men har i skrivende stund ikke fått svar.

Ekspert på tysk fotball, Eivind Bisgaard Sundet, sier det er en «veldig vanskelig situasjon» for klubben.

– Det er jo en medlemsstyrt klubb, så de siste to-tre generalforsamlingene har endt med åpne krangler på grunn av samarbeidet med Qatar og at fansen mener at her bør Bayern München som klubb ta avstand fra Qatar, sier Sundet.

EKSPERT: Eivind Bisgaard Sundet er Viaplay-kommentator og ekspert på tysk fotball. Foto: Viasat

Sponsoravtalen går ut i sommer, men Bayern München-sjef Oliver Kahn forteller til Bild at de er i samtaler rundt en mulig ny avtale, og at de vil diskutere «sportslige, økonomiske og sosiale temaer».

Sundet forstår at Hansen og spillerne føler at de blir satt i en «litt dårlig situasjon» og peker på midtbanespiller Leon Goretzka som også var kritisk til VM i Qatar.

– Det er vanskelig når du har de samme folkene som sponsor. Jeg tror det er vanskelig for alle parter på alle nivå i den klubben, rett og slett, sier han.

Sundet mener en boikott fra enkeltspillere ikke hadde vært mulig uten store konsekvenser for spillerne.

– Det hadde aldri gått. Da hadde de blitt pælmet ut. Det er ikke noe tvil om hvor makten i Bayern München sitter. Det er fremdeles i styrerommet. Det er en medlemseid klubb, men det er Oliver Kahn og den gjengen som fremdeles bestemmer, sier han.

Trente med det qatarske landslaget

Bragstad forteller at de prøver å representere klubben på en «god måte» under oppholdet i Qatar:

– Vi har vært på skolebesøk og har også hatt trening med noen småjenter, for å vise at det er mulig for dem også. Vi prøver å gjøre det beste ut av situasjonen, hvis man kan si det slik.

Torsdag hadde kvinnelaget til Bayern München også en treningsøkt med det som ifølge qatarske medier var deler av det qatarske kvinnelandslaget i fotball.

– Forstår dere kritikken, sett i lys av fotball-VM og menneskerettighetsspørsmålet?

– Vi har jo forståelse for at folk har meninger om det. Så klart. Men det er på en måte litt over oss, føler vi. Det er på en måte klubben som styrer det. Vi prøver å gjenspeile våre verdier fra klubben utad, som det å møte skoleelever og trene jentelag. Vise litt utad hvordan vi egentlig tenker, avslutter Hansen.