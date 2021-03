– Vi støtter helt klart initiativet til en boikott av VM i Qatar, selv om initiativet kom fra Tromsø. Idretten må på et eller annet tidspunkt si fra at dette er uakseptabelt. Vi aksepterer ikke at idretten går over lik, sier Erik Baalmann i J-feltet, supporterklubben til regjerende seriemester Bodø/Glimt.

Neste sommer skal fotball-VM arrangeres i Qatar. I slutten av februar kunne den britiske avisen The Guardian avsløre at 6.500 gjestearbeidere har dødd i Qatar siden landet ble tildelt fotball-VM.

Like etter at The Guardians avsløringer ble kjent, bestemte Tromsø IL seg for å ta et standpunkt. De oppfordrer Norges Fotballforbund til å boikotte det omdiskuterte mesterskapet.

Det har ført til en het debatt i Fotball-Norge. Flere klubber støtter forslaget om en boikott, men fotballforbundet ønsker foreløpig ikke å ta et tydelig standpunkt.

NFF vil utsette

Søndag skal fotballtinget samles, der en eventuell boikott skulle vært et tema. Ifølge VG ønsker styret i Norges Fotballforbund utsette saken. De ønsker å arrangere et ekstraordinært forbundsting om et halvt år, der fotball-VM i Qatar blir eneste sak.

NFF har foreløpig ikke svart på NRKs spørsmål i denne saken. På fotballforbundets nettsider uttaler fotballpresident Terje Svendsen at forbundet hele tiden har vært uenige i at VM skal arrangeres i Qatar.

– Vi er bekymret for arbeidsvilkårene de mange gjestearbeiderne i landet jobber under, sier Svendsen.

– Forbundsstyret mener at denne saken ikke alene kan handle om boikott eller ikke boikott av VM i Qatar. Spørsmålet og arbeidet må settes i en større og viktigere sammenheng, sier Svendsen videre.

Ifølge han er økt trykk på arbeidet med å påvirke FIFA og myndighetene i Qatar det viktigste virkemiddelet.

Men her hjemme i Norge er fotballsupporterne av en helt annen oppfatning.

Mener NFF er feige

NRK har vært i kontakt med supporterklubbene til alle eliteserieklubbene i Norge. Alle som har svart på vår henvendelse er for en boikott. Kristiansunds supporterklubb, Uglane, skal ha saken oppe på årsmøtet sitt torsdag.

Supporterklubbene til Sarpsborg og Molde har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser.

– NFF sine uttalelser viser feighet og er i praksis ingenting annet enn trenering, sier Erik Baalmann i J-feltet.

Selv om supporterne er for en boikott, har Bodø/Glimt per nå uttalt at de ikke støtter en boikott. Torsdag er det årsmøte i klubben, hvor saken skal diskuteres.

SK Brann hadde årsmøte tirsdag. Der vedtok de å stille seg bak kravet om boikott. Det gleder Roger Lillebøe Hansen, styreleder i Bataljonen, Branns supporterklubb.

– Vi må slå hardere i bordet. En boikott vil ikke avslutte denne saken, og vi kan selvfølgelig fortsette å argumentere mot det som skjer der nede også etter en boikott. men en boikott kan gi Norge mikrofonen i denne internasjonale diskusjonen, og at flere land kanskje følger etter, sier Hansen.

Dette mener Supporter-Norge Foto: Heiko Junge / NTB Ekspandér faktaboks Alexander Almvik, Oddrane supporterklubb (Odd): – Sportsvasking er et fenomen man kan spore gjennom store deler av den moderne idrettshistorien, men det er særlig i de siste tiårene vi har sett en betydelig økning. Sportsvaskingen har store negative konsekvenser både i menneskerettssammenheng, og for fotballen. Aktørene, som for eksempel Qatar, kan kamuflere grove, kritikkverdige forhold som elendig arbeidsmiljø, rettssikkerhet for fremmedarbeidere, man nektes rett til å elske dem man vil, og så videre. En fotballbevegelse som ikke tar oppgjør med denne typen aktiviteter må bli holdt ansvarlig. Erling Rostevåg, Klanen (VIF): – Dialogen har spilt falitt og stadig flere dør. De få framskrittene man har fått i form av policy-endringer ser ut til å være planlagt reversert. Det som skjer er så horribelt at hvis ikke man setter foten ned nå, så gjør man det aldri. Boikotten fra vår klubb er ikke nok i seg selv, men håpet er at det skal få snøballen til å rulle. Først nasjonalt, deretter internasjonalt. Vi ser det begynner å bevege seg initiativ i andre lang også nå. Bjørnar Posse Sandboe, Stabæk support: – Vi går inn for en boikott. Vi føler det er det eneste riktige. NFF har de siste 6 årene sagt at de har «sendt brev, synliggjort holdninger og påvirket positivt». Det har opplagt ikke hjulpet. Vi har ingen tillit til at NFF er i stand til å påvirke noe mer – tvert imot mener vi deltakelse nå er med på å legitimere hele skandalen. Roar Åkerlund, VikingHordene: – Det er nok nå. 10 års dialog har ikke medført noen ting. Dersom Norge tar ett tydelig standpunkt mot dette kan det få ringvirkninger som faktisk hjelper noe i fremtiden, noe dialog fra fotballverdens side ikke har gjort. Idretten kan ikke være bekjent av å la land som beviselig bryter menneskerettigheter få sole seg i glansen av store mesterskap på menneskeliv sin bekostning.

Gregory Corrales er leder for Blåhvalene, supporterklubben til Sandefjord. Han har tydelige forventninger til fotballtinget.

– Vi forventer at fotballtinget går for en boikott. Det er det eneste riktige med tanke på rapportene som har kommet fra Qatar.

TEMA I DEBATTEN: Grasrotopprøret i Norsk fotball var tema i debatten 4. mars.

I forrige uke bestemte var det årsmøte i Rosenborg. Et overveldende flertall av medlemmene gikk da inn for boikott av fotball-VM i Qatar, stikk i strid med styrets innstilling.

– Grensen for hva som kan aksepteres er nådd for lenge siden. Det har dessverre tatt lang tid før vi har reagert, men det er selvfølgelig bedre å markere sitt standpunkt sent enn aldri. Vi ønsker ikke at Norges landslag skal spille på dødsstadioner, sier Espen Viken i Kjernen, Rosenborgs supporterklubb, til NRK.

Han reagerer på at NFF har vært så tydelige på sitt standpunkt i denne saken, når så mange både supporterklubber og fotballklubber mener en boikott er riktig vei å gå.

– Det virker som om de har glemt at det er medlemsklubbene i NFF som utgjør NFF. Det kan også virke som om ledelsen i NFF er opptatt av å ikke miste ansikt ovenfor andre land eller innflytelse for framtiden. Vi savner en etisk debatt nasjonalt og internasjonalt, for hva vi kan tolerere og leve med, sier Viken.