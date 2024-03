Det har vært knyttet spenning til om lederen av Raw Air-sammenlagt Eirin Maria Kvandal blir med på avslutningen av konkurransen i Vikersund.

– Det er planen min det. Jeg har kjempelyst til å hoppe der, sier Kvandal til NRK.

Midt i NRKs intervju med Kvandal kom trener Meyer bort og ropte: «Klart du skal til Vikersund» Dermed er svaret klart.

I intervjuet med NRK etterpå fortsatte han:

GLADNYHET: Landslagssjef Christian Meyer bekrefter at Eirin Maria Kvandal skal til Vikersund. Foto: NTB

– Vi skal reise nedover og gjøre oss klare for å hoppe i verdens herligste hoppbakke.

– Hun har veldig lyst. Vi vet at det her kommer til å gå fint og det blir nok en fin opplevelse, fortsetter Meyer.

– Hva er sjansene for at hun fullfører Raw Air?

– Skal jeg ta en sånn prosentvis sjans. Det er håpløst, men hvis det er noen andre som fullfører synes jeg at sjansene er ganske store, sier landslagssjefen.

– Ingen unnskyldninger

Det har vært mye fram og tilbake. Hovedpersonen selv var unnvikende på spørsmålet om hun skulle hoppe, og sa hun måtte diskutere det med treneren. Den endelige beslutningen sier de skal tas når de ankommer Vikersund.

– Så klart jeg har lyst til å fly. Jeg hopper ikke i Vikersund før jeg slipper bommen. Kommer vi dit og er usikre på forholdene blir det usikkert, svare Kvandal.

Kvandals lagkamerater både på kvinne- og herrelaget var krystallklare på at hun måtte delta i Vikersund. Det stiller NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen seg bak.

– Da har de ikke egentlig så mange unnskyldninger annet enn at hvis hun hopper altfor langt og begynner å trekke seg og lander bakpå så ryker kneet en gang til også er karrieren ferdig på grunn av det, sier han.

– Den risikoen tar hun uansett hvilken bakke hun hopper i og hun hopper stort sett hver dag på ski. Da man kan likeså godt dra til Vikersund og prøve verdens råeste hoppbakke, fortsetter eksperten.

Seieren glapp

Gjennom hele verdenscupsesongen har Kvandal stått over renn i stor bakke i frykt for tilbakeslag på en kneskade som hun pådro seg tilbake i 2021.

Det er grunnen til at hun også hopper fra tre avsatser lavere enn konkurrentene. Onsdagens renn i Granåsen er det siste i Trondheim før hopperne skal til Vikersund for skiflygning.

– I dag sitter jeg med en følelse at de akkurat kneppet for mye i begge omganger som gjør at Kvandal ikke får seieren sin som hun fullt fortjent burde hatt.

NRKs ekspert Johan Remen Evensen mener det er norske trenerteamet feilet da de skulle bestemme hvilken avsats Eirin Maria Kvandal skulle hoppe fra. For i Granåsen glapp seieren, noe NRKs ekspert mener den ikke skulle gjort.

– Her ryker seieren på det, fortsetter NRKs ekspert.

– Bare å ta av seg lua

– Det er nesten ikke til å tro det nivået Kvandal har i forhold til resten. Det er mildt sagt imponerende.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen lar seg begeistre over nivået Eirin Maria Kvandal leverte i første omgang i Trondheim. Fra tre avsatser lavere enn resten, og med lavere fart utklasset hun konkurrentene.

Lagvenninne Silje Opseth lar seg også imponere over hoppet lagvenninnen leverte i første omgang i Granåsen.

– Eirin leverer klasse for tiden. Det er bare å ta av seg lua, sier Opseth til NRK.