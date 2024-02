Forfang følte seg truet til stillhet: Bråthen beklager – mener han ble misforstått

– Jeg leste det en to-tre ganger først. Det er klart at man blir paff. Det å true folk til stillhet, det har aldri vært noen god løsning, synes jeg, sa Johann André Forfang til NRK på hotellet til det norske laget like utenfor Oberstdorf onsdag kveld.

Han siktet da til intervjuet sportssjef Clas Brede Bråthen ga til Dagbladet mandag.

Som utøverrepresentant har Forfang frontet landslagshoppernes sak i konflikten. Til nå har ikke hopperne ville snakket om konflikten med Stöckl, men Forfang åpnet onsdag kveld opp alle de negative meldingene han har fått.

I Dagbladet-intervjuet fikk Bråthen følgende spørsmål, med bakgrunn i om misnøyen ville få sportslige konsekvenser for de som hadde uttrykt den: «Det er ikke nødvendigvis sikkert at de beste hopperne blir tatt ut»?

Sportssjefen svarte da at de alltid tar ut de best kvalifiserte hopperne ut fra et totalbilde. Han fortsatte:

«I utgangspunktet ønsker vi å ta ut hopperne som til enhver tid vil ha utbytte av å delta, og som vi totalt sett for norsk hoppsport har best effekt av å sende. Noen ganger vurderer vi at det kan være lurt å gi yngre utøvere matching. Det er mange momenter vi vurderer».

– Da hadde ikke Norge hatt en tropp her. Da hadde ikke Norge hatt noen hoppere å sende. Hva skal man si til noe slikt? Ja ..., sa Halvor Egner Granerud til NRK onsdag kveld.

Landslagshopperne ønsker forandring: – Vi mener dette ikke kan vente

– Beklager at det ble oppfattet slik

Utsagnet ble av flere, deriblant Forfang, tolket som at utøvernes misnøye kunne få konsekvenser for uttaket til Oberstdorf.

Slik var det aldri ment, ifølge Bråthen.

– Jeg tror nok Johann og andre helt har misforstått den kommentaren, som kun handler om hvordan vi har praktisert våre uttak på generell basis, skriver Bråthen i en SMS til NRK.

– Det er synd det blir slik. Det tror jeg nok innerst inne Johann og de andre også synes, om de hadde sett hele bildet, skriver sportssjefen.

Ifølge Bråthen var allerede Forfang tatt ut da han ble intervjuet av Dagbladet mandag.

– Men jeg ville som vanlig bare bevare spenningen mot offentliggjøring av uttaket litt senere i uka, som jeg ofte har gjort. Beklager at det ble oppfattet slik av han og andre, skriver Bråthen.

Uttalelsene får Granerud til å reagere.

– Jeg synes ikke det hørtes ut som en misforståelse. Jeg synes det var vanskelig å misforstå. Jeg reagerte sterkt da jeg leste saken, sier han til NRK torsdag.

REAGERER: Halvor Egner Granerud er skeptisk til Bråthens forklaring. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Det står i klartekst

NRK vet at hopperne også reagerte på hvordan Bråthen ordla seg i en TV 2-sak på tirsdag. Der reagerte Bråthen blant annet på hvordan prosessen hadde blitt for Alexander Stöckl.

– For det første er det i det store og hele veldig, veldig mange ting som det går an å gjøre annerledes i denne situasjonen slik at det ikke ender opp med å bli en slik belastning for Stöckl. Men hvordan og hvorfor det har blitt sånn, det kan jeg ikke gi et godt svar på. Og jeg er usikker på om jeg vil få det, sa Bråthen til TV 2 tidligere i uka.

– Det kom to saker, så jeg synes det er vanskelig å misforstå hvordan Clas tok stilling til det. Det står i klartekst, sier Forfang til NRK torsdag.

Forfang har ikke snakket med Bråthen

Bråthen er overfor NRK tydelig på at han aldri har ønsket noe annet enn det beste for de norske hopperne. Ifølge Bråthen bekreftet Forfang at han hadde full tillit til det på mandagen etter VM i skiflyging i Kulm i slutten av januar.

– At dette har blitt slik holder jeg absolutt ikke utøverne ansvarlig for, skriver Bråthen.

Forfang sa til NRK onsdag kveld at han ikke hadde pratet med Bråthen om Dagbladet-intervjuet.

– Hva tenker du om hans rolle nå?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere noe videre, sa Forfang.

PS! Verken Bråthen eller Stöckl er i Oberstdorf denne uken. Det norske laget blir ledet av Magnus Brevig.