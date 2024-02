Knust Stöckl om hoppbråket: – Jeg føler meg ganske alene

– Det er flere ting som ikke har fungert. Men det er også påstander mot meg personlig som er veldig belastende. Jeg ser ikke på meg selv sånn som det står i det brevet, sier Alexander Stöckl i Dagsnytt 18.

Det har den siste tiden stormet rundt hopptreneren. Etter VM i januar, sendte nemlig utøverne på landslaget et brev hvor de pekte på flere ting som ikke fungerer i trenerteamet til hopplandslaget.

For Stöckl har de siste ukene vært en enorm påkjenning.

– Jeg er i utgangspunktet veldig motivert til å fortsette, men utfordringen er at det for meg personlig går utover helsen min. For øyeblikket er jeg ganske langt nede i kjelleren og jeg tror jeg må ta vare på meg selv og familien min for øyeblikket, sier Stöckl.

– Intens runde

Samtidig som de norske hopperne Johann André Forfang og Kristoffer Eriksen Sundal feiret andreplassen i lagkonkurransen i Oberstdorf, satte landslagstreneren seg ned i Dagsnytt 18-studio i Oslo.

– Situasjonen er ikke sånn den burde være, jeg burde være der med utøverne. Vi har fått inn et brev som jeg fikk beskjed om rett før avreise til USA, som var på et veldig sent tidspunkt, så jeg valgte å stå over de rennene for å finne ut av situasjonen, sier Stöckl.

Det begynner å bli noen uker siden sist han var med landslaget på tur. Rett etter VM i skiflyging i slutten av januar sendte nemlig de norske hopperne et brev til hoppkomiteen. Der kritiserte de landslagstreneren og ønsket hans avgang. I ettertid har Stöckl bekreftet at han har takket nei til en sluttpakke.

LANDSLAGSTRENER: Alexander Stöckl. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Stöckl ønsker ikke å si noe konkret om hva som står i brevet fra utøverne, men syns det var synd at det tok to uker før han i det hele tatt fikk lese brevet.

– Jeg synes håndteringen av selve saken ble gjort på en veldig spesiell måte, for å si det mildt. Men jeg fikk pratet med dem, det var en god dialog, det var en intens runde rundt utøvernes misnøye med hvordan vi jobber som et team, sier Stöckl.

Treneren sier han per dags dato ikke har kontakt med noen av hopperne, men at han likevel er motivert for å fortsette som landslagstrener. Han mener man nå må få snakket enda mer med hverandre.

– Utfordringen per dags dato er at vi må komme tilbake til der vi var, at vi snakker med hverandre, ikke om hverandre. Det har vært en utfordring de siste ukene. Jeg føler meg ganske alene. Det gjør jeg. Jeg har støtte fra trenerteamet og de ansatte, men ellers føler jeg meg veldig alene, sier Stöckl.

Les også:

– Han er på sympatirunde i media

Mandag denne uken møttes landslagshopperne og Stöckl til et møte på Gardermoen.

– Vi fikk pratet sammen, vi fikk startet en dialog, men det er en prosess vi er i nå. Man må egentlig bare gi det tid. Samtidig har jeg hatt et møte med alle de ansatte dagen etter møtet med utøverne, og vi sammen skal prøve å få til en god avslutning på sesongen. Det er det ene, men det andre er den prosessen som jeg er veldig misfornøyd med, sier treneren.

Etter møtet ønsket ikke utøverne å uttale seg, men onsdag uttalte utøverrepresentant Johann André Forfang at han og de andre hopperne har reagert sterkt på noen uttalelser fra Clas Brede Bråthen om saken. Blant annet har de følt seg truet til stillhet, fortalte Forfang.

Etter hopprennet i Oberstdorf reagerer Johann André Forfang sterkt på at Stöckl i det hele tatt stiller opp i Dagsnytt 18.

UTØVERREPRESENTANT: Johann André Forfang. Foto: AFP

– Det var ikke avtalen. Så han får nå styre på. Vanskelig å synse noe rundt det før man vet hva han skal si. Han er på en sympatirunde i media, mener Forfang.

Konfrontert med den uttalelsen, bruker Stöckl lang tid på å tenke seg om før han svarer.

– Det syns jeg er veldig urettferdig. Jeg stiller opp for media, sånn jeg alltid har gjort. Jeg har stilt opp i media om det går bra eller dårlig. Jeg ble bedt om å komme hit og det er derfor jeg kom. Det er noe jeg bare må gjøre, det er en del av jobben min. Det syns jeg er veldig urettferdig å si. Det føles vondt, rett og slett, svarer Stöckl.

Noe særlig mer om saken ønsker ikke Forfang å si på nåværende tidspunkt.

– På et eller annet tidspunkt kommer vi til å snakke om det, men vi vil prestere ut sesongen, sier Forfang.

Tar selvkritikk

Samtidig som Stöckl har det svært tungt, tar han selvkritikk på flere ting. Blant annet hvordan han har fulgt opp hoppere som ikke har blitt med til verdenscuprenn.

– Jeg føler jeg kunne vært bedre med tanke på teknisk oppfølging og å holde kontakt med de som har vært ute av verdenscupen, sier hovedtreneren.

SELVKRITISK: Alexander Stöckl innrømmer at han ikke har gjort alt perfekt, men legger samtidig ansvaret på flere. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Han mener de i trenerteamet burde fordelt oppgavene bedre, men at det også har vært krevende på grunn av få trenere i støtteapparatet.

– Vi har utfordringen med at vi har begrensede ressurser. står på sletta med fem stykker når det er premieseremoni, mens Tyskland, Østerrike, Slovenia og Polen står der med 15 personer. Det er utrolig vanskelig å opprettholde et system som fungerer når vi er så få, mener Stöckl.

– Jeg kan si at jeg sikkert har gjort feil i min tid som trener, men vi som system har også gjort veldig mye riktig. Jeg tror ikke ansvaret kun ligger på meg. Ansvaret ligger hos alle. Vi har ikke klart å kommunisere, vi har ikke klart å følge opp utøverne på en optimal måte, sier Stöckl.