Politikere skuffet over fluoravgjørelse: – Kan ikke la juksere styre dette

– Jeg tror ikke de er redde for å utsette det enda en sesong dersom det skulle ta ett år til å finne noe som fungerer, sier Johannes Thingnes Bø.

Han sikter til at både Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale Skiforbundet (FIS) fredag tok en helomvending og utsatte fluorforbudet til neste sesong på grunn av for dårlige testmetoder.

Thingnes Bø støtter avgjørelsen for å få rettferdige konkurranser, men ønsker en fluorfri sport.

– Forbudet mot fluor var veldig positivt, både på grunn av økonomi, for fluor er dyrt, og helseplagene til smørere og foreldre rundt om, sier skiskytteren.

– Kan ikke la jukserne styre dette

Det planlagte forbudet ble kritisert av mange i skimiljøet, fordi kontrollapparatet ikke er ansett som godt nok til å avsløre fluorbruk.

– Det er skuffende. Jeg vet at IBU og FIS er oppmerksomme på miljøfaren ved fluorholdig skismøring, og de burde ha kommet lenger i å utvikle gode testmetoder for å avdekke bruk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Muligheten for juks er ikke et argument alle er enige i.

KLAR TALE: SVs Lars Haltbrekken under Stortingets muntlige spørretime tidligere i år. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi kan ikke la juksere styre dette. De har vært klare på at det var siste året også i fjor, så det vi er frykter er nye utsettelser. Hensynet til miljøet og helsa til de som smører er viktigere enn rettferdigheten, enn faren for at noen jukser, mener stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Jeg tror de fleste skiløpere er ærlige folk, som vil innrette seg etter et forbud, legger han til.

Haltbrekken mener Norge bør innføre fluorforbud i alle skikonkurranser på norsk jord, noe SV reiste sak om i Stortinget i fjor.

– Dette er så alvorlig at vi må gjøre noe raskt. Det finnes gode alternativer, ikke så gode som de som brukes nå, men jeg tror de fleste er enige i at helsa er viktigere enn at de går noen sekunder fortere på ski, sier SV-politikeren.

Vil følge internasjonale regler

Skipresident Erik Røste – som også sitter i FIS-styret – peker på at det allerede er et spesialforbud.

– I Norge har vi et forbud mot bruk av fluor til og med 16 år. Det er vi som eneste nasjon. Men når det gjelder på junior og seniornivå hvor vi konkurrerer internasjonalt, vil vi følge et internasjonalt system.

MYE FLUOR: Smøreteamet for skiskytterne har i lang tid jobbet for å kvitte seg med all fluor fra bussene. Nå kan de likevel bruke produktene. Foto: Trond Stenersen / NRK

– Men er det ikke mulig å ta et verdivalg også på junior- og seniorrenn på Norgescup?

– Norgescup er et internasjonalt skirenn hvor vi vil følge det internasjonale regelverket, svarer Røste.

– Jeg synes det er veldig synd at han sier det. Derfor vil vi oppfordre klima- og miljøministeren og idretts- og kulturminister til å sørge for at det blir forbudt, sier Haltbrekken.

– Liten eller ingen effekt

Fluorstoffet PFOA, som finnes i noen typer skismøring, ble forbudt av EU i sommer, men IBU skal ha fått beskjed om at de kan bruke produkter som ble produsert før dette. Norge er blant pådriverne for flere internasjonale reguleringer av de farligste kjemikaliene.

SKUFFET: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Berit Roald / NTB

– Forbrukerprodukter som blir omsatt i Norge, er i stor grad produsert i andre land. Miljøgifter blir transportert over landegrenser gjennom luft- og havstrømmer. Norske særnasjonale forbud vil derfor ha liten eller ingen effekt, mener Rotevatn.

– For å fase ut miljøgifter i forbrukerprodukt, må vi samarbeide med andre land og handle på internasjonalt nivå. Jeg vil derfor fortsette med å legge innsatsen i det internasjonale arbeidet. Det gir resultater, sier klima- og miljøministeren.

Forventer spørsmål om utsettelse

Til tross for fortsatt stor usikkerhet, står både FIS og IBU fast ved at forbudet skal gjelde for neste år, og ikke utsettes til etter OL i 2022.

– Det er i hvert fall ikke planlagt, men folk vil alltid spørre om vi ikke kan utsette det. Men på grunn av helserisikoen, så ønsker å vi takle dette problemet og introdusere forbudet før OL, sier kommunikasjonssjef i Det internasjonale skiskytterforbundet, Christian Winkler, og forteller at alle vil bli gjort kjent med testsystemet og reglene allerede på slutten av denne sesongen.