Misnøye og forvirring rundt fluorforbudet: – En helt håpløs situasjon

To måneder før verdenscupen starter er det ingen som har oversikt over hvordan fluorforbudet håndteres.

Norges smøresjef Stein Olav Snesrud skulle egentlig vært i Tyskland og testet maskinen som skal bevise ulovlig bruk av fluor. Men maskinen virker ikke, og testingen er satt på vent.

Smøresjefen er klokkeklar på at dagens situasjon er uholdbar.

– Vi kan ikke starte opp med et fluorforbud uten at de har en test som fungerer. De må få orden på en test som virker, og vi må få testet den slik at vi vet at vi kan stole på systemet og har tillit til systemet. Da kan de kjøre i gang med et fluorforbud, men de har mye igjen til det, sier Snesrud til NRK.

Stjernene er misfornøyde

Smøresjefen får full støtte av noen av Norges største vinteridrettsstjerner.

– Vi kan ikke ha et fluorforbud om de ikke har et godt testsystem rundt. Det går ikke. Da blir ikke idretten rettferdig. Først må de på plass et godt testsystem rundt som kan sjekke dette korrekt, sier Therese Johaug.

Therese Johaug håper på en snarlig avklaring på testsystemet som skal benyttes til vinteren. Foto: Geir Olsen / NTB

I Sverige er Frida Karlsson minst like bekymret som rivalen.

– Man må være 110 prosent sikker på at kontrollmaskinen fungerer og at man kan garantere at vi konkurrerer på like forutsetninger. Ellers synes jeg det er dumt å gjøre en så forhastet beslutning, sier Frida Karlsson til SVT.

– Det er litt rart hvis de skal være strenge på rester av fluor som vi ikke helt vet hvilke utslag vi gi på testene ennå. Om jeg skal få en startnekt fordi jeg smurte med fluor i Hovedlandsrennet i 2014 på skiene mine, så synes jeg ikke det er så innmari kult, sier skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen.

Smøresjefen for Tysklands skiskytterlandslag går lengst av alle. Ifølge SVT vurderer de å boikotte renn hvis fluorforbudet opprettholdes.

Utsatt testing

I utgangspunktet skulle de norske smøreteamene i både langrenn og skiskyting på onsdag reist til Tyskland for å prøve ut den nye testmetoden som blir utviklet ved instituttet for teknologi i Karlsruhe.

I stedet har testingen blitt utsatt på ubestemt tid. I en e-post til NRK erkjenner leder for prosjektet, professor i mikro- og nanotribologi Matthias Scherge, at situasjonen er kaotisk.

Professor Matthias Scherge er direktør for Fraunhofer-instituttet i Karlsruhe og leder prosjektet med å finne en fluortest-metode for FIS og IBU.

– Situasjonen er komplisert og vanskelig. Denne uken skal vi forsøke å løse problemene som gjorde at vi ikke ble klare i tide, skriver han.

Men foreløpig har ikke Norges smøresjef fått ny dato. Det bekymrer ham.

– Det er ganske uavklart. De jobber beinhardt for å løse de problemene de hadde på den testen de hadde i forrige uke. Vi avventer og forbereder oss på et fluorforbud, men så venter vi på beskjed om at vi kan få lov til å komme ned og teste det, forteller smøresjefen.

Knapp tid

Både Snesrud og hans smøresjefkollega hos skiskytterne, Tobias Dahl Fenre, er oppgitt over at de ikke får mer tid til å sjekke maskinen som tester om skiene er fluorfrie.

– Vi fikk en time sist, så om vi får en time nå så får vi bruke den godt i hvert fall. Vi skulle gjerne hatt mer tid, men vi får forberede oss så godt vi kan og lage til masse forskjellige ski som vi da kan teste fortløpende der nede. Da får vi i alle fall mange svar og så får vi evaluere de svarene etterpå, sier Snesrud.

At smørerne får så knapp testtid vekker også harme hos utøverne, som til syvende og sist står ansvarlig for hva de har under skiene. Johannes Thingnes Bø ber det internasjonale forbundet ta til fornuften.

– Det er en helt håpløs situasjon. De burde få vært der i en uke og hatt mulighet til å skaffe seg erfaringer. Den åpenheten rundt hva som er under skiene når de blir testet, det er viktig at de resultatene er tydelig og at de viser at systemet er vanntett, sier Thingnes Bø bestemt.

Avventer fjerning

Mandag kom beskjeden om at det finske skiforbundet ber om en utsettelse av fluorforbudet. Temaet diskuteres heftig i både skiskytter- og langrennsleirene om dagen. Også Sjåstad Christiansen er for en utsettelse av fluorforbudet, og mener OL i Beijing er et naturlig punkt å vente på.

– Jeg syntes vi burde ha en testsesong hvor vi sjekker om testmetoden og dette apparatet fungerer som det skal, før vi begynner å diske folk. Vi kunne ventet til etter OL med å være i diskvalifiseringsmodus og forsikret oss om at testmaskineriet er bra nok, for det er veldig trist for oss utøvere og smørere og ledere, hvis de har gjort alt i god tro og så er det plutselig pulverrester fra i fjor som gjør utslag, sier skiskytteren.

Med uvissheten omkring testmetode og fortsatt forbud er oppe i skyene, avventer nå skismørerne å gjøre den tidkrevende prosessen med å fjerne alle fluorpartikler fra de mellom 800 og 1000 skiparene i den norske smørebussen.

Slik så det ut på gulvet etter en av de elleve smørestasjonene var rengjort. Foto: Fredrik Stuve / NRK

– Foreløpig fjerner vi den fysiske glideren som vi vet inneholder fluor. Så har vi mange ski her som vi vet er brukt i konkurranse. De er det jo en mer omfattende jobb for å få fluorfrie, men foreløpig avventer vi det litt. Noe skal slipes, men med resten venter vi nok til vi får endelig beskjed om at fluorforbudet blir innført, forklarer Snesrud.

Fluor til 8 millioner

Mandag «støvsugde» langrennslandslaget sin smørebuss på Jessheim.

– Her er det mye fluor, ja. Det er helt sikkert, sier Snesrud.

Alt som har vært i nærheten av fluor ryddes vekk og sorteres ut. Alle benker og utstyr støvsuges, blåses og blir rengjort etter beste evne.

Normalt bruker smørerne, her Micke Book, et kvarter på å rydde arbeidsstasjonen etter hver sesong. I år har de satt av en uke til full rydding. Foto: Fredrik Stuve / NRK

Mellom 50 og 100 skibørster må byttes ut. Fluorsmøring med en markedsverdi på omkring 4 millioner kroner blir stuet vekk og lagret. Det samme har skiskytterne gjort. Om fluorforbudet blir opprettholdt kommer norsk langrenn og skiskyting samlet til å destruere smurning med en verdi rundt 8 millioner kroner.

Alle forberedelsene blir gjort, til tross for at uvissheten omkring det innførte fluorforbudet bare øker.