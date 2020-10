Dermed går IBU tilbake på den relativt ferske avgjørelsen fra i sommer om et mye kritisert fluorforbud.

IBU ønsker i stedet at forbudet skal gjelde fra neste sesong, altså OL-sesongen 2021/2022. Det opplyser de i en pressemelding.

Årsaken er at det fortsatt er en rekke spørsmål knyttet til hvordan forbudet skal håndheves. Testmetodene, som ble jublet frem i februar, er foreløpig ikke klare. Kort fortalt virker ikke maskinen som skal oppdage og bevise ulovlig bruk av fluor.

– I 2021/2022 vil vi ha en fluor-tracker som kan garantere integriteten i konkurransene slik som utøverne våre fortjener, sier IBU-president Olle Dahlin i pressemeldingen.

– Veldig merkelig

Usikkerheten før sesongen har fått flere nasjoner til å reagere, både i skiskytter- og langrennsmiljøet, og Tyskland har truet med å boikotte renn hvis forbudet ble opprettholdt.

RYDDER: Skiskytternes smøresjef, Tobias Dahl Fenre, rydder ut av smøretraileren tidligere i høst. Foto: Trond Stenersen / NRK

Johannes Thingnes Bø beskrev situasjonen som «håpløs», og gullgrossisten ba IBU ta til fornuften. Langrennslandslagets smøresjef, Stein Olav Snesrud, mente de måtte kunne stole på systemet før de innførte forbudet.

De siste månedene har Norges ulike smørebusser blitt tømt og støvsugd for fluorpartikler.

Reaksjonene lar ikke vente på seg etter helomvendingen.

– Det er veldig, veldig merkelig. Det er som at du ikke får godteri, og så får du godteri likevel. Det er så rart, men det er jo bra for oss og lettere for smørerne våre. De har jo vært igjennom et helvete siden mai, med rensing av buss og alt. Stakkars smørerne våre, sier Tiril Eckhoff til NRK.

– Men det er jo helt krise at de legger ned et forbud uten å vite hvordan det skal gjennomføres. Det er lite gjennomtenkt, legger hun til.

GOD GLID: Tiril Eckhoff og resten av Norge er vant til å ha gode ski. Foto: Petr David Josek / AP

FIS-avgjørelse ventet

Det helse- og miljøskadelige stoffet PFOA, som finnes i flere fluorforbindelser, har vært forbudt å bruke i Europa siden 4. juli. Fluorbruken som nå tillates er i tråd med EU-reguleringen, opplyser IBU.

IBU skal bruke tiden fremover til å utvikle testsystemene, slik at alle nasjoner kjenner til hvordan testene fungerer før man innfører et forbud. Etter sesongen vil de invitere nasjonenes smøreteam til et møte hvor alle vil bli introdusert med det nye verktøyet som skal avdekke juks.

– Med tanke på den åpenbare helserisikoen og miljøutfordringene knyttet til fluorsmøring, er vi helt innstilt på fjerne all bruk av fluor fra våre konkurranser. Fra neste sesong vil vi være foran EUs krav og sikre at vi har de høyeste standardene for å sikre miljøet, sier Dahlin.