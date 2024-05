FIS-presidenten slår tilbake mot Norge: – Det er en vits

– Det er en vits, for å være ærlig, det de har foreslått.

Det sier en tydelig provosert Johan Eliasch, presidenten i det internasjonale Skiforbundet (FIS) i et eksklusivt intervju som NRK har gjort i samarbeid med svenske SVT og finske YLE.

Og nå er det klart at det er en åpen konflikt blant verdens mektigste skiledere.

I dette intervjuet langer Eliasch ut mot noen av medlemslandene i FIS. Grunnen er en pågående konflikt mellom FIS og «Snowflake», en gruppe som består av sju av de største skinasjonene i verden.

Nå går Eliasch til motangrep på land som Norge og røper nye detaljer om konflikten.

– Snowflake ønsker bare å overføre eierskap og styring til seg selv. I så fall vil Snowflake bli det nye internasjonale Skiforbundet. Da ville FIS vært historie, sier Eliasch.

Du kan lese hva Norges Skiforbund svarer lenger ned i saken.

Ulike versjoner om langvarig konflikt

Konflikten, som med dette intervjuet tar en ny vending, har satt sinnene i kok hos flere skinasjoner. For konflikten dreier seg om store pengesummer og makten over disse pengene.

Bakgrunnen er som følger:

Det var fredag 26. april at styret i FIS bestemte at de skulle gå videre med en omstridt avtale.

Frem til nå har landene, inkludert Norge, solgt sine TV-rettigheter selv, men nå skal isteden FIS selge dem på vegne av alle medlemsland.

Måten det skjer på får blant annet Norge og Tyskland til å reagere skarpt.

– FIS opptrer nå fra toppen og ned. De jobber ikke lenger for forbundene. Vi opplever at de har mistet synet for sitt opprinnelige formål, sa Stefan Schwarzbach i det tyske forbundet i april.

Johan Eliasch (til høyre) sammen med Ragnhild Mowinckel (fra venstre), president i Den internasjonale olympiske komité Thomas Bach og Kajsa Vickhoff Lie under utfor for kvinner under VM i alpint i 2023. Foto: Lise Åserud / NTB

Egentlig går konflikten tilbake til august i fjor. Det var da FIS sendte ut en pressemelding om avtalen de har inngått med rettighetsselskapet Infront.

Avtalen betyr blant annet:

30 millioner sveitserfranc som skal fordeles likt til alle de 75 medlemslandene i FIS.

I tillegg skal man få penger når man arrangerer verdenscuprenn. Her er man sikret en 10 prosents økning i inntekten over en åtteårsperiode.

Ifølge Eliasch ligger det en garanti i bunnen av avtalen med Infront som sikrer arrangører 20 prosent mer enn dagens avtaler. I tillegg skal arrangørene få 85–88 prosent av pengene dersom man klarer å selge rettighetene høyere enn hva garantien tilsier.

– Så jeg syns denne avtalen er en «no-brainer», slår han fast.

Men Snowflake-gruppen er uenig. De vil heller gi mer penger til de mindre grenene i FIS, som består av en rekke ulike skidisipliner.

De vil også at:

Mindre av pengene skal gå til FIS sentralt og til rettighetsselskapet Infront

Mer av pengene går til de nasjonale skiforbundene.

SVARER: Johan Eliasch har fått skarp kritikk de siste månedene. Nå tar an til motmæle. Foto: Daniel Grefve / SVT

Det er to ulike historier om hva som har skjedd siden august, da FIS sendte ut pressemeldingen.

Ifølge Snowflake-gruppen har de gjentatte ganger gitt tilbakemeldinger og bedt om møter med FIS-ledelsen.

Nå slår FIS-president Eliasch tilbake. Ifølge ham har Snowflake verken gitt tilbakemelding på avtalen eller kommet opp med et konkret alternativ til avtale.

– Vi sendte dem et utkast for ni måneder siden og de har nektet å kommentere. Det var bare en liten gruppe som nektet det, andre har gitt tilbakemeldinger. Det er en merkelig tilnærming å kjempe mot en avtale, men samtidig nekte å gi en tilbakemelding, sier Eliasch og mener FIS vil vært historie dersom Snowflake får det som de vil.

– Det er skitpreik

På den andre siden mener Snowflake at de ikke har fått nok informasjon om selve innholdet i avtalen. Derfor har de ønsket å være med på diskusjoner rundt avtalen, for å komme med sine innspill.

– Du må spørre deg selv om de trenger å få den informasjonen. Beklager å si det, men det er fullstendig tullete.

– Hvorfor er det tullete?

– Det er tullete fordi vi jobber med noe som er veldig målbart, nemlig spesifikke arrangementer der de kunne spurt om tilbakemeldinger fra TV-selskaper, fra tredjeparter og kommet med et forslag. Det gjorde de aldri, sier Eliasch og legger til:

– De hadde ni måneder på seg, men de kom ikke opp med noe som helst. Beklager å si det, men det skitpreik.

INTERVJU: Johan Eliasch underveis i intervjuet med NRK, SVT og YLE på femstjernershotellet Hotel Bernardin i Portoroz. Foto: Atte Husu / YLE

– Økonomien er ikke god nok

På den andre siden står altså Norge sammen med nasjoner som Østerrike, Sveits, Tyskland og Sverige.

Terje Lund leder arbeidet i Snowflake-gruppen fra Norges Skiforbunds side. Han er svært uenig i at avtalen som nå ligger på bordet er en god avtale.

– Vi syns ikke den har gode nok styresett-prinsipper. Vi syns ikke økonomien i den er god nok også er den også basert på en modell som behandler alle grenene likt, sier Lund og forklarer:

SNOWFLAKE: Terje Lund leder arbeidet i Snowflake-gruppen fra Norges Skiforbund sin side. Foto: Halvor Ekeland / NRK

– Det er stor variasjon i inntektspotensialet til de ulike grenene til FIS. Vi har lansert en modell gjennom Snowflake hvor de rike skal gi litt mer til de fattige og de skal i større grad støtte enn det som er skissert i skissen til FIS. Små grener, slik at de har en større mulighet til å overleve i fremtiden.

Om påstanden om at Snowflake egentlig bare prøver å sikre seg makt i FIS, svarer Lund følgende:

– Det har vi aldri snakket om i det hele tatt. Vi prøver å sentralisere markedsrettighetene i FIS i tett samarbeid med FIS. Det har vi sagt egentlig fra dag en.

– Dere har ikke kommet med en annen avtale som man kan vurdere opp mot den som ligger på bordet, hvorfor ikke det?

– Når denne avtalen er lansert og har gått ut, så er det jo ingen andre aktører som kommer med et annet tilbud. Men vi har god dialog med andre aktører der ute, det kan jeg bekrefte og det har vi også bekreftet overfor FIS.

Lund mener det ikke har vært mulig for dem å komme med noen konkrete innspill til avtalen som ligger på bordet fordi de ikke har sett selve avtalen.

– Vi har fortsatt ikke sett eller hatt en avtale vi kan kommentere på. Skissen som er laget har vi kommentert mye på, både gjennom brev og møter, så vi har virkelig prøvd å ha en dialog over lang tid, sier Lund.

Omstridt styrevedtak

Vedtaket ble gjort etter en hemmelig avstemning hvor ingen vet hvem som stemte hva. Hvorfor avstemningen var hemmelig, svarer Eliasch mer enn gjerne på:

– Grunnen er at styremedlemmene skal stemme uten noe press fra landene som nominerte dem til styret. De skal, eller de må, handle for FIS sitt beste. Det betyr til det beste for sporten og utøverne, ikke av noen politiske grunner, sier Eliasch til NRK.

FORSVARER STYREBEHANDLING: Johan Eliasch er ikke i tvil om at det var riktig å ha en hemmelig avstemning i FIS-styret. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

NRK vet at flere av styremedlemmene ble tatt på senga av at de i det hele tatt skulle ha en avstemning om dette på styremøtet. På spørsmål om styret var informert om avstemningen på forhånd, svarer Eliasch følgende:

– Alle var informert. Vi har diskutert dette i flere styremøter etter at vi landet en avtale med et markedsselskap som garanterte en viss utbetaling og som hadde en deadline. Det var tidskritisk at vi tok avgjørelsen da, sier Eliasch.

– Så de visste at det skulle være en avstemning?

– Dette har vært et tema som har vært diskutert og debattert. Vi hadde et styremøte planlagt.

– Hvem tok avgjørelsen om at det skulle være en avstemning? Var det deg?

– Dette er interne prosesser i FIS, så det kan jeg ikke svare på.

Se hele intervjuet med Eliasch i videoen under: