OL-kongen med langrennsstikk: – Tok innersvingen på dem

Hele sju gull og 14 medaljer totalt ble skiskytternes fangst i OL – nesten dobbelt så mange som Norge tok i langrenn (8).

– Det er litt en seier det. Det er den idretten vi blir mest sammenlignet med, og ofte har vi vært i skyggen av dem. Så vi får juble litt ekstra når vi tok innersvingen på dem, innrømmer OL-kongen Johannes Thingnes Bø.

Og der langrennslandslaget har fått kritikk for dårlige forberedelser, peker skiskytterne på det motsatte.

– Vi har truffet ekstremt bra med alt, fastslår Thingnes Bø etter fellesstartgullet, hans fjerde totalt.

– Vi la en plan for tre år siden og har fulgt den både i forhold til høyde og til tilpasning til den enkelte utøver i forkant av dette OL. Vi har et lag som funker veldig godt, sier sportssjef Per Arne Botnan.

– Ikke et sted for skiskyting

Langrenn og skiskyting har hatt litt ulike opplegg før mesterskapet, og sistnevnte reiste blant annet til utlandet på høydesamling da langrennsløperne valgte å bli hjemme på grunn av smittefrykt.

Rundt 180 høydedøgn har skiskytterne lagt bak seg, og de har unngått smitte.

– Det er et av de første mesterskapene som har gitt ren uttelling som følge av forberedelsene. Vi har vært ekstreme både når det gjelder smittevern og høyde, og venstrevinden vi visste skulle være her, forteller Vetle Sjåstad Christiansen i et av de mange vindkastene på stadion 1700 meter over havet.

ENORM SUKSESS: Skiskytterne og støtteapparatet samlet etter fellesstarten, som endte med fire norske medaljer. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er to år siden de fikk høre, i et møte med Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), at «Zhangjiakou ikke er et sted for skiskyting» på grunn av de krevende forholdene.

Da startet forberedelsene for alvor.

Mer avslappet av vindmaskin

Og for å eliminere én av tilfeldighetene de fryktet, gikk Norge til innkjøp av en vindmaskin – noe som blant annet fikk svenskene til å flire.

– De grepene rundt vindmaskin – plutselig fikk vi valuta for alle de små detaljene vi har jobbet med. Jeg føler vi sitter med alle svarene om hvorfor vi gjorde det så bra, og det er litt deilig i idrett at 1+1 er 2 for en gangs skyld, forteller Christiansen.

– Jeg tror det har gjort flere litt mer avslappet inn mot lekene. Vi kan ikke råde over forholdene, men jeg tror nervene hadde vært høyere om det var null vind og fine forhold her, mener Thingnes Bø.

MANGE TIMER: Norges Skiskytterforbund fikk spesiallaget en vindmaskin som de blant annet trente med på Lillehammer i sommer og høst. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

120 mil skitesting

De som gjerne er blitt takket først etter medaljene, er smøreteamet. Etter sesongstarten innrømmet de utfordringer, men i Kina forteller utøverne at de har hatt perfekte ski som har bidratt sterkt til den elleville suksessen.

– Det redda mine medaljer både på sprint og jaktstart, for da var det sekundstrid begge gangene. Uten de skiene så hadde ikke det gått. Det gir ekstra energi og fulladede batterier og er en stor del av prestasjonen, sier Tarjei Bø.

På stadion har smøresjef Tobias Dahl Fenre og resten av smørerne gått runde på runde for å finne ut hva som egner seg best under skiene i den kalde, tørre og møkkete snøen.

– Vi har testet masse. Vi har gjort spesielt lange tester for å se at produktene holder, og så har vi jobbet oss innover og funnet riktige løsninger, forklarer Fenre, og legger til:

FORNØYD: Det norske smøreteamet med Tobias Dahl Fenre var spente på hva som møtte dem i Kina, men mange timer med testing ga Norge gode ski. Foto: NRK

– Jeg antar at jeg har gått rundt 11–1200 kilometer på ski. Vi har gått mye her, sier Fenre.

Norge sendte en slipetrailer til Kina allerede i høst. Der har langrennsski til både skiskyting, kombinert og langrenn blitt slipt, bokstavelig talt, natta lang.

– Det er verdens beste smøreteam. Vi har knapt sett dem, så vi må feire godt når vi møtes, roser Thingnes Bø.