Kritiserer norske OL-forberedelser etter brutal nedtur: – Ikke vits å bortforklare

– Vi må bare innse at her er det noen som er bedre enn oss, som er bedre forberedt. Vi har truffet veldig godt i mange, mange år. I dette mesterskapet, som lag, så presterer vi for dårlig. Det er ikke noe vits å bortforklare det, sier en skuffet Hans Christer Holund til norsk presse etter herrenes siste OL-renn.

Han drømte om medalje på distanserennene, men reiser hjem med to 4.-plasser og én 13.-plass. På stafetten ble det sølv bak russerne.

– Det er åpenbart at vi ikke har truffet med forberedelsene til et OL i høyden, med unntak av Therese Johaug, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– SLITEN, SVIMMEL, KALD: Ingenting stemte for Hans Christer Holund på distansen der han var spådd å være forhåndsfavoritt. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

De norske herrene står med to medaljer på tre distanserenn i OL.

Bjørn: Norge har kastet bort kunnskap

Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger tok hver sin bronse på henholdsvis 15 kilometer klassisk og den forkortede femmila.

– Det er under pari for et råsterkt norsk mannskap. Som lag er vi denne gangen langt unna det vi burde kunne forvente. Vi traff perfekt med oppladningen og herjet med konkurrentene de to siste verdensmesterskapene, men vi har ikke tatt høydeproblematikken på alvor, sier Bjørn – og legger til:

– Vi har kastet all empiri på båten, mener Bjørn.

OL-medaljene på herresiden Ekspandér faktaboks Slik har det gått i herrenes distanserenn under OL: 30 kilometer med skibytte Gull: Aleksandr Bolsjunov, Den russiske olympiske komité (ROK)

Sølv: Denis Spitsov, ROK

Bronse: Iivo Niskanen, Finland 15 kilometer klassisk: Gull: Iivo Niskanen, Finland

Sølv: Aleksandr Bolsjunov, ROK

Bronse: Johannes Høsflot Klæbo, Norge 50 kilometer fristil (endret til 30 km): Gull: Aleksandr Bolsjunov, ROK

Sølv: Ivan Jakimusjkin, ROK

Bronse: Simen Hegstad Krüger Slik har det gått i de øvrige konkurransene på herresiden: Sprint: Gull: Johannes Høsflot Klæbo, Norge

Sølv: Federico Pellegrino, Italia

Bronse: Aleksandr Terentjev, ROK Lagsprint: Gull: Norge (Valnes og Klæbo)

Sølv: Finland (Niskanen og Mäki)

Bronse: ROK (Bolsjunov og Terentjev) Stafett: Gull: ROK (Tsjervotkin, Bolsjunov, Spitsov, Ustjugov)

Sølv: Norge (Iversen, Golberg, Holund, Klæbo)

Bronse: Frankrike (Jouve, Lapalus, Parisse, Manificat)

Han får støtte av den tidligere skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen, som i sin tid prioriterte høydetrening knallhardt.

UFORSTÅENDE: Kinas landslagstrener i skiskyting: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det overrasker meg. Særlig når de har så mye kunnskap. Og de som kanskje har aller mest kunnskap, det er jo langrenn. De har fysiologer som har ekstremkunnskap. De beste har tatt bruk av den kunnskapen, de har kjørt det enkle systemet, som vi vet fungerer, sier Bjørndalen til NRK.

Bjørndalen mener fire ganger tre uker, gjerne over flere år, er oppskriften dersom du skal være forberedt til et høydemesterskap som i Kina.

NRKs gjennomgang viser at det kun er Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo som har det fra den norske OL-troppen denne sesongen. Pål Golberg har nesten det samme.

– Burde vært mer i høyden

Holund har på sin side bare ett avbrutt høydeopphold høsten 2021, i tillegg til en over tre uker lang periode etter nyttår. Han lander på rundt 30 dager totalt sett.

– Da covid kom så ble det en risikovurdering om «skal vi dra til høyden, og bli sjuk eller trene i Norge, hvor vi har mer kontroll på smitten, og håpe det er bra nok». Vi har lyktes veldig godt de siste årene med å trene i lavlandet. Men ideelt sett så burde vi vært mer i høyden, jeg tror det altså, sier Holund.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum fortalte VG før mesterskapet, mens koronakaoset herjet den norske troppen i dagene før OL-avreise, at de gikk for gull på hver eneste distanse.

Russisk stikk til Norge

Han svarte slik på NRKs spørsmål om hvor fornøyd han er etter den skrale medaljefangsten.

– Vi hadde som mål å kjempe om medalje på alle øvelser og gjerne gull. Vi klarer medalje på alle øvelser bortsett fra én, da fikk vi fjerde- og femteplass.

– Sammenlignet med de to siste mesterskapene så er vi ikke helt i nærheten av det. Men det sier litt om de to mesterskapene også, når vi kan ta medalje på alle her uten å være fornøyd. Men jeg er fornøyd med at vi klarer å ta medalje på nesten alle øvelser, men skulle gjerne vært nærmere på enkelte av distansene.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum etter herrenes siste OL-løp. Foto: Heiko Junge / NTB

Russerne har prestert klart best på distanse i OL med to gull og tre sølv. Finske Iivo Niskanen står med én gull- og én bronsemedalje. Felles: De har prioritert høydetrening over tid.

– De må trene mer, kanskje i hardere forhold, sier den russiske treneren Jegor Sorin noe humoristisk – og kroner Aleksandr Bolsjunov til kongen av langrenn.

– Totalt sett fornøyd

På spørsmål om Den russiske olympiske komité har truffet bedre enn Norge, svarer Nossum dette:

– Vi hadde ikke A-planen inn mot OL. Jeg bruker det ikke som en unnskyldning. Vi fikk ikke gjort det vi skulle. Sånn har verden vært. Jeg er veldig fornøyd med den snuoperasjonen vi fikk gjort i en tøff situasjon. Ikke minst den snuoperasjonen som heter Simen Hegstad Krüger.

NORGES BESTE: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Johannes Høsflot Klæbo brøt den avsluttende distansen. Han har vært Norges beste i OL og levert gullmedalje på sprinten og lagsprinten, samt sølv på stafett og bronse på 15 kilometer. Han føler at han har gjort alt han kan.

– Totalt sett så må vi være fornøyd, selv om vi skuffer på den første distansen og den siste, mener Klæbo.