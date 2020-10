Skiskytterne gjør det langrennsfolket dropper: – Hadde vært frustrert

Sikkerheten er i høysetet når skiskytterne drar på årets eneste høydesamling til Lavaze i Italia.

– Jeg har vært mutters alene siden jeg dro fra kjæresten min for fem dager siden. Fem dager uten å snakke med noen andre, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

For at alt skal gå smertefritt og koronafritt har skiskytterne gjort flere grep.

Landslagsløperne har vært isolert fem dager i forkant, sitter i egen gruppe på fly, har med en helt egen kokk som har med all mat fra Norge og bruker doble munnbind på hele reisen nedover.

– Vi har ett munnbind som beskytter oss veldig godt, men det er ikke like god effekt for alle rundt, så da har vi på to, så vi beskytter oss selv og alle andre rundt. Vi prøver å gjøre alt så sikkert som mulig nå som vi reiser med fly, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Ingrid Landmark Tandrevold bruker to masker på flyreisen fra Gardermoen til München. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Smittevernet er ekstremt på turen til de norske skiskytterne. Christiansen roser programmet som er lagt for at skiskytterne skal få kommet seg på høydeopphold i Italia.

– Vi fikk en tre sider lang smittevernmail for noen uker siden som vi måtte sette oss grundig inn i. Jeg synes absolutt alle forholdsregler er tatt, med forhåndsisolering, vi får ikke lov til å forlate bobla vår. Vi får ikke kjøpe mat her på Gardermoen eller noe annet sted, men må smøre matpakke til hele turen, forteller Christiansen.

På veien ned får ikke utøverne ta av seg munnbindet og ingen får forlate leiebilene mellom flyplassen og den endelige destinasjonen.

– Jeg tror vi nesten kommer til å gå tre uker nå uten å møte på andre folk, så jeg føler meg ganske trygg på at dette er gjort på en veldig ordentlig måte, sier Christiansen.

Glad for høydesjanse

Mens langrennslandslaget har droppet samtlige høydesamlinger og holdt seg hjemme i Norge gjennom hele oppkjøringen er skiskytterne nå på vei til Lavaze-passet, rett nord for Val di Fiemme i Syd-Tirol.

Der de skal de bo og trene i nær total isolasjon, på et eget lite hotell de har booket ut.

Christiansen, som var på et egetarrangert høydeopphold i Italia tidligere i høst, sier han hadde vært frustrert om han var langrennsløper og ikke fikk reist til høyden.

– Jeg synes vi har valgt et bra opplegg. Hadde jeg vært langrennsløper, så hadde jeg nok vært litt frustrert. Jeg hadde nok forsøkt og fått til noe på egenhånd da også, sier Christiansen.

Vetle Sjåstad Christiansen er klar for sitt andre høydeopphold denne høsten etter å ha reist på egenhånd i august. Foto: Carina Johansen / NTB

Tiril Eckhoff gleder seg også til å komme seg sørover. Hun frykter fortrinnet noen av hennes argeste konkurrenter kan ha skaffet seg med høydetrening gjennom sesongoppkjøringen.

– Jeg vet at tyskerne har kjørt høyde i hele år. Det har ikke vi gjort. Jeg vet og at italienerne har vært i høyde. Nå er det bare vi som er i Norge som ikke får trent like godt som utlendingene, sier Eckhoff til NRK.

I fjor ble hun akkurat slått av italienske Dorothea Wierer i kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen. Hun mener landslaget er avhengig av høydetrening, ikke bare på kort sikt, men også med tanke på OL i Beijing neste sesong.

– Jeg liker å tro at vi har trent godt her hjemme i Norge, men selvfølgelig den høydetreningen har vi ikke fått gjort. For OL er det gunstig at vi kommer oss ned til høyden. Hvis man tenker i lengre baner er det bra at vi kommer oss nedover, sier Eckhoff.

Gode forberedelser

Den store frykten er at de skal ta med seg smitte på reisen og få et utbrudd mens de er i høyden. Landslaget har en avtale med lokale helsemyndigheter om at de får testet seg for covid umiddelbart ved mistanke. De har også en avtale med en lege om andre helseproblemer oppstår under oppholdet.

Ragnar Hagen er leder for helse- og fysioteamet hos de norske skiskytterne. Han ser på turen som en god forberedelse og generalprøve på hvordan vinterens reiser for verdenscupen vil utfolde seg.

– Det her blir en prøve før verdenscup. Vi har gjort et grundig forarbeid i forhold til å vurdere om det i det hele tatt var tilrådelig å reise. Da vi først bestemt oss for å reise, så vi på hvordan det var mulig å løse det, så då får vi på en måte testet ut det vi har planlagt. Så får man ikke planlagt for alt, men håper å dra med oss noen erfaringer underveis, sier Hagen.

Ragnar Hagen tester opplegget skiskytterforbundet har lagt for reise før vinterens verdenscup. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Hagen sier at han har forståelse for at langrennsfolket har valgt en annen løsning enn dem selv og åpner for å dele av erfaringene de skaffer seg på turen til Italia.

– Vi har snakket litt sammen, men ikke mye. Vi har valgt å gjøre det på forskjellige måter og sånn er det. Vi må se hvordan dette går og så evaluere i etterkant, så kan vi dele hvis det er interessant, sier Hagen.