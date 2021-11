Svenskene undres over Norges investering: – Litt skeptisk

Kildes comeback-renn er avlyst

Fredagens utforrenn i Lake Louise er avlyst på grunn av kraftig snøvær det siste døgnet. Etter juryens inspeksjon, som ble utsatt av samme grunn, ble det bestemt at rennet skulle avlyses.



Rennet i Lake Louise, det første fartsrennet denne sesongen, skulle være Aleksander Aamodt Kildes comeback i alpinbakken, etter et langt skadefravær. Nordmannen var best på utfortreningen for et par dager siden.



Dersom været ikke skulle sette en stopper for det, får både Kilde og resten av fartseliten nye muligheter i utforrennet lørdag. Søndag er det etter planen super-G på programmet.