– Det henger vel i hop det der, sier Tarjei Bø.

Johannes Thingnes Bø synes det har vært vanskelig å finne en forklaring på hvorfor han noen dager har følt seg helt topp, og andre dager nesten uten krefter.

– Det har vært annethvert renn som har vært bra, og de andre har vært helt natta. Nå begynner det å sitte litt bedre, mener han.

Feil spor?

– Hvor stor rolle har skiene spilt de første rennene?

– Det vet jeg av erfaring at har alt å si hele tiden. I dag har vi topp ski, og da er vi med der oppe. Det er faktisk det viktigste for at vi skal prestere på topp, å ha topp ski, sa fjorårets verdenscupvinner etter Norges ganske suverene stafettseier forrige helg.

Norge har i en rekke år hatt noen av de beste langrennstidene i feltet, men i år er de forbigått i begge klasser. Laget er også vant til å ha de beste skiene i nesten i hvert eneste renn.

Skiskytternes smøresjef, Tobias Dahl Fenre, innrømmer at de ikke alltid har funnet de perfekte skiparene til utøverne denne sesongen. Han vet ikke helt hvorfor.

– Det går litt opp og ned. Vi gjør stort sett de samme tingene, så vi må bare stå i det og gjøre de tingene vi har troa på. Så kan det være at man kommer inn i noen feil spor, som man ikke helt vet hvorfor er sånn, forklarer Fenre, og fortsetter:

USIKKER: Smøresjef Tobias Dahl Fenre har lange dager på jobb for Norge. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Historisk har Norge hatt noen runder før også, hvor det er litt uforklarlig på smørefronten. Og så løsner det, og man vet fortsatt ikke hvorfor det er som det er. Vi må bare jobbe med alle de små detaljene hver dag.

Ny fluor-regel

Før denne sesongen innførte Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) forbud mot bruk av produkter med C8-kjedet fluor.

Dermed måtte Norge og de andre nasjonene investere i mange nye smøreprodukter. Om dette har en innvirkning på god glid, er blitt en liten snakkis i miljøet.

– Man må finne andre blandinger og smøringer til å ha under skia nå. De har jo lang erfaring og svære blekker med notater om hvilke smurninger som går på hvilke føre, og å måtte legge bort sikkert 75 prosent av notatene, må være et tøft slag for dem, tror Vetle Sjåstad Christiansen.

MANGE SKI: De norske smørerne er blant de som tester aller flest skipar før renn. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Men det avviser smøresjefen blankt.

– Vi snakker om kanskje mulig én prosent, og det er ikke i nærheten av 75 i hvert fall. Det er sånn som er gjennomgående i den fluor-saken, at det er veldig få som vet noe og kan noe om det, sier Fenre.

– Det preger oss ikke noe som helst, fastslår han.

Forstår spørsmålene

– Forstår du at det stilles spørsmål om dette har en sammenheng når Norge kanskje ikke har de beste skia?

– Ja. Jeg skjønner det, svarer Fenre med en liten latter.

NY STAFETTSEIER: De norske herrene påpekte hvor gode ski de hadde da de vant stafetten i Hochfilzen. Foto: DAVID GEIEREGGER / GEPA PICTURES

Han tror derimot at siden det er OL-sesong, er det flere som bruker mer ressurser på både smøring og trening, og at flere og flere nasjoner blir gode på området. Fenre er uansett godt fornøyd med verdenscupstarten, også fordi han føler hele laget jobber godt sammen.

– Grunnen til resultatsvikten som har vært i noen løp, er kanskje mer sammensatt enn at vi bare har hatt dårlige ski, selv om vi har hatt dårlige ski på noen løp – eller dårligere enn det vi hadde ønsket, sier smøresjefen.

– Enige med Ola Lunde

Torsdag tok Marte Olsbu Røiseland en klar sprintseier, med strålende skyting OG gode ski, men langt fra beste langrennstid. Tiril Eckhoff ble nummer 10, men føler seg sikker på at det handler om formen, og ikke dårlig ski, som hun nevnte i Östersund.

– Jeg tror ikke det er skia det står på i dag, det er nok mer kroppen det handler om, forteller Eckhoff.

Utøverne er i hvert fall enige i at både ski og form må klaffe for at man skal kunne vinne i en marginal sport som skiskyting, der mange land kan hevde seg i toppen.

– Men det er sånn at hvis man har en litt dårlig dag, så hjelper det å ha de beste skia. Har man ikke det, så går man over evne helt til batteriet er tomt, og da går sekundene. Det er da Ola Lunde lurer på hva det er som skjer. Det er vi helt enige med ham i, men det henger i hop, understreker Tarjei Bø.