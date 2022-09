Etter at Magnus Carlsen trakk seg frå storturneringa Sinquefield Cup, la han ut ei Twitter-melding der han viste til et YouTube-klipp av José Mourinho som seier:

«Viss eg snakkar kjem eg i kjempetrøbbel».

Carlsen trekte seg dagen etter eit svært overraskande tap for Hans Niemann, og fleire tolka nordmannens melding som ei skulding om juks mot amerikanaren.

Hovuddommaren i sjakkturneringa kom seinare med ei utsegn der han sa det ikkje var funne teikn til bruk av ulovlege middel. Likevel har situasjonen mellom Niemann og Carlsen gjort at juks i sjakken har blitt eit aktuelt tema.

Og det kan vere enklare å jukse enn ein skulle tru.

Les også: Carlsen blir pressa frå alle kantar: – Kvar er bevisa?

Liten sjanse for å bli avslørt

– Heldigvis har eg ikkje opplevd noko juks sjølv, men eg kjenner til ein del av metodane som kan brukast. Det gjer eg jo. Det kan hende at eg har hatt flaks, men det kan også hende at eg har blitt lurt.

Det seier sjakkdommar Kristoffer Gressli. Han trur juks i sjakk er eit stort problem.

– Gitt kor lett det er, og kor liten sjansen er for å bli tatt, er det eit større problem enn det ein likar å tru, seier han.

ENKELT: Det skal visstnok ikkje mykje til for å jukse i eit sjakkparti. Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

Ein treng ikkje så mykje info, berre at ein får ei vurdering på eit tidspunkt at no «har du overtaket» eller «om du finn det riktige trekket no, så har du sigeren inne». Ein tar svære skritt med sånn info.

Og moglegheitene for å jukse er mange, skal vi tru ekspertane. Det skal også svært lite til for at juksinga «lønner seg».

– Viss dei får tips to-tre gonger i løpet av eit parti, så kan det vere nok til å vinne, seier Gressli.

Dette er juksemetodane

KJENNER METODANE: NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

Både Gressli og NRKs sjakkekspert Torstein Bae har oversikt over fleire av metodane som blir brukte for å jukse.

Nokre verkar kanskje så enkle at det kan vere vanskeleg å forstå at dei fungerer, men dei er gjerne vanskelege å oppdage – særleg i etterkant.

Mobiltelefon

Dette er den vanlegaste metoden, ifølge Gressli. Den går ut på at ein på ein eller annan måte får tilgang til analysar frå ein mobiltelefon. Og det kan virke som at det er berre kreativiteten som set grenser for denne metoden.

– Det var ein stormeister som juksa med å ha ein mobiltelefon teipa i sokken. Da han gjekk på do, så drog han den opp og slo inn partiet og fekk analysar der. Det er også andre som har gøymt mobiltelefonar på toalettet i søppelkassa, papirdispensarar og sånne ting.

Også Bae meiner bruken av mobiltelefon er den klart vanlegaste juksemetoden. Særleg på lågare nivå.

ANALYSE: Det er kanskje ikkje helt sånn juksinga går føre seg, men mobilen er verktøyet som oftast blir brukt til juks, ifølgje ekspertane. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Ein går inn på toalettet og sjekkar mobilen. Ein plottar inn trekka og har stillinga der, og får da fasiten og så kan du gjør det meir eller mindre ofte under eit parti. Alt etter kor mykje du trenger det og er av ein juksepave, seier Bae.

Øyrepluggar

Ei annan moglegheit er å bruke ørsmå øyrepluggar, som ikkje bli oppdaga av vanlege metalldetektorar.

– Dei er berre to-tre millimeter store. Då kommuniserer ein med ein mobiltelefon, PC eller nokre sånt, for eksempel med bluetooth. Det kan eventuelt bluetooth-skannarar oppdage, men ikkje ein metalldetektor, forklarer Gressli.

Bae fortel at det vart innført tiltak i Sinquefield Cup for å gjere det vanskelegare å bruke slike «high-tech»-metodar. Sendinga vart forsinka med 15 minutt:

– Sånn at ikkje dei som ser på er i synk med spelaren – at dei ikkje kan kunne melde til spelaren, seier Bae.

Hjelp frå publikum

Denne metoden er langt ifrå like «high-tech», men handlar om at sjakkspelaren får hjelp av nokon i publikum – ein slags medhjelpar i salen.

KAN NOKON I SALEN HJELPE? Å få hjelp frå nokon i same rom som partiet blir spela, er også ein metode som kan brukast. Dette bildet er berre illustrasjonsfoto. Foto: Matt Dunham / AP

– Den meir klassiske er at det er fleire som samarbeider om juks – korleis ein stiller seg på i lokalet gir spelarane et hint om kva for ei brikke eller felt det dreier seg om, seier Gressli.

– Det har vore ein kjent juksemetode – at folk stiller seg på ein bestemt måte, at ein har ein avtale «at du kjem inn i rommet når eg gjør et avgjerande trekk». Som er vanskeleg for andre å skjønne, forklarer Bae.

Men det er ikkje alltid det lykkast i praksis.

– To franske spelarar vart tatt for juks for dette under OL i 2010. Ved hjelp av videoovervaking klarte ein å finne ut av dette. Dei to franske stormeistrane vart tatt og utestengde i mange år, fortel Gressli.

– Vanskeleg å oppdage

Sjølv om juksing har vore eit høgaktuelt tema den siste tida, finst det ingen bevis for at Niemann – eller andre – har juksa i dei store turneringane. Som følgje av rykta i bakkant, valde Sinquefield Cup å gjere egne undersøkingar, utan å finne noko.

Men ifølge Gressli er det ikkje berre-berre å avdekke uærlege metodar i etterkant.

– Det er så vanskeleg å oppdage. Viss du ikkje tek folk på fersken, så kan du ikkje løyse dette her. I alle fall ikkje med folk på så høgt nivå, fordi dei spelar så god sjakk, seier han.

– Kva fryktar du kjem til å skje om dette ikkje blir slått hardare ned på?

– Viss det ikkje blir tatt ordentleg på alvor og ein ikkje klarar å ta juksarane, så vil jo folk miste motivasjonen til å spele sjakk.