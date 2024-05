– Manchester United har blitt et helt middelmådig lag i Premier League, sier Kristoffer Løkberg.

NRKs fotballekspert omtaler mandagens 0-4-tap som «skremmende» for Manchester-laget, som er på vei mot klubbens dårligste ligaplassering siden 1990.

Med tre serierunder igjen ligger Manchester United på en åttendeplass i Premier League.

Det kanskje største faresignalet om utviklingen under Erik ten Hag kan man se i målforskjellen, som etter 35 kamper viser minus tre etter 52 scorede mål og 55 baklengsmål.

– Hvis man ser bak prestasjonene, så er åttendeplass nesten kunstig høyt. De skal være fornøyd med at de har et snev av håp om å komme seg inn i Europa neste sesong med den sesongen de har hatt, sier Løkberg videre.

Sammenlignes med Solskjærs avslutning

Tilbake i 1990 var det Alex Ferguson som styrte Manchester United til en 13. plass.

Skotten var da inne i sin fjerde sesong som United-trener og var under økende press. Ferguson fikk imidlertid oppturen han trengte med seier i FA-cupen samme sesong

I årene som fulgte gjorde Ferugson Manchester United til verdens kanskje største klubb. I 2013 ga han seg som manager etter å ha ledet klubben til 13 Premier League-titler.

Erik ten Hag og Manchester United har muligheten til å avslutte sesongen med en opptur med FA-cupfinalen mot byrival Manchester City 25. mai, men Løkberg tror det uansett går mot slutten for Ten Hag.

– Det vil være et lite mirakel hvis han overlever og fortsatt har den jobben her inn mot neste sesong, sier Løkberg.

Tror du Ten Hag fortsetter i Manchester United? Ja! Nei, han får sparken etter sesongen Nei, han får sparken før FA-cupfinalen Vet ikke Vis resultat

Han fortsetter:

– Det kan vel ikke være noen tvil om at United har ny manager ved inngangen til neste sesong. Eneste spørsmålet nå er om han ender opp med å fullføre, eller om de som styrer United vurderer at de må ta grep for å se om de kan få inn noen ny gnist eller glød inn mot FA-cupfinalen.

Etter mandagens stortap i Sør-London, trekker Løkberg paralleller til Ole Gunnar Solskjærs siste kamp som Manchester United-manager på motsatt side av London.

Solskjær fikk sparken etter at United tapte 1–4 mot Watford tilbake i november 2021.

– Prestasjonen og kampen på mandag minner veldig om da Solskjær tusla over banen på Vicarage Road mot Watford i sin tid. Han har vel sagt at han omtrent i pausen visste at han var ferdig. Jeg tror nok at Ten Hag kjenner på litt de samme mekanismene rundt seg i hverdagen nå, sier Løkberg.

PÅ LÅNT TID? Slik så det ut da Ole Gunnar Solskjær (venstre) takket Manchester United-fansen etter sin siste kamp. Til høyre er Erik ten Hag på vei ut fra Selhurst Park etter tapet mot Crystal Palace. Foto: NTB

Ferguson-assistent: – Ufattelig

Kritikken mot Ten Hag har kommet fra en rekke hold de siste dagene.

Tidligere Liverpool-profil og nå Sky Sports-ekspert Jamie Carragher mener Ten Hag ikke har noe å klage over om han skulle få sparken.

– Dette er blant lagene som er dårligst styrt fra trenerbenken i Premier League. Det er ikke en mening, det er fakta, sier Carragher hos Sky Sports.

Den tidligere assistenten til Ferguson, René Meulensteen, mener tiden er i ferd med å renne ut.

– Det er ufattelig det som skjer nå. Det er ingen fremgang i det hele tatt, sier Meulensteen til nederlandske kringkasteren NOS.

– Jeg sier alltid at en trener trenger 18 måneder på å få det til å stemme. Men nå er det ingen optimisme igjen. Det er ingen spillestil, klubbkultur eller filosofi, sier han videre.

Redaktør: Fritt vilt etter cupfinalen

Sjefredaktøren for den skandinaviske supporterklubben til Manchester United, Dag Langerød, kaller mandagens tap for United «verste dag denne sesongen».

Samtidig trekker han frem skadeproblemene gjennom sesongen som en faktor for de skuffende resultatene.

– Skadesituasjonen har vært helt grusom denne sesongen. Det kan være det som faktisk redder Erik ten Hag, sier Langerød.

– Ten Hag med de beste spillerne har stort sett vunnet fotballkamper. Det er vel det som gjør at slike som meg kan si at vi er mer splittet hvis man ikke hadde hatt de nedturene underveis, sier han videre.

NEDTUR: Christian Eriksen og Manchester United har hatt flere Foto: AP

Mens Løkberg tror Ten Hag kan sitte usikkert inn mot FA-cupfinalen, tror Langerød at status rundt nederlenderen først blir gjort opp etter cupfinalen.

– Det er da ventet at Manchester United får tilbake de fleste av sine beste, og Ten Hag har vist tidligere at han kan vinne fotballkamper med de beste. Men etter den kampen tror jeg han er mer fritt vilt, sier redaktøren.

Ifølge Langerød skal misnøyen være økende i Manchester United-garderoben.

– Litt på grunn av resultater, litt på grunn av andre ting som kanskje er utenfor Ten Hags kontroll. Det viktigste tror jeg er at United har blitt et dårlig fotballag, og da blir stort sett alle misfornøyde, sier han.